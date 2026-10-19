La psicología dice que algunas personas responden “estoy bien” cuando alguien les preguntan cómo se sienten aunque atraviesen momentos difíciles

Una conversación puede terminar con un “estoy bien” antes de haber comenzado de verdad. Entre las obligaciones, el apuro y la confianza que exista con quien pregunta, no siempre hay espacio para describir el estado de ánimo con precisión. Esa respuesta aislada, sin embargo, no permite diagnosticar un problema de salud mental.

Minimizar lo que ocurre puede estar relacionado con haber aprendido a no molestar o con sentir incomodidad al pedir ayuda (Fuente: Pexels)

Cuando seguir con la rutina no significa sentirse bien

La psicóloga Maribel del Río López aborda esa diferencia en un artículo de PsicoAbreu. “Existe una gran diferencia entre estar bien y seguir funcionando”, escribe. Algunas personas mantienen su trabajo y el cuidado de otros mientras conviven con cansancio, tristeza o preocupación.

En su experiencia clínica, minimizar lo que ocurre puede estar relacionado con haber aprendido a no molestar o con sentir incomodidad al pedir ayuda. Expresiones como “no es para tanto” pueden reducir el espacio que una persona se concede para reconocer su malestar. No describen, por sí solas, un rasgo fijo de personalidad ni una condición que se aplique a todos.

Cómo escuchar sin convertir la charla en un interrogatorio

El Colegio Colombiano de Psicólogos recomienda que el acompañamiento priorice la escucha y evite imponer soluciones rápidas. En un comunicado de octubre de 2025, la psicóloga Paloma Carvajalino Suárez propone atender también a lo que la persona necesita, sostener los silencios y no restar importancia a sus sentimientos.

Eso supone dejar lugar para que el otro decida cuánto quiere contar. Reformular lo que expresó puede ayudar a comprobar que se entendió, sin reemplazar su experiencia por una interpretación propia. La institución también advierte sobre el hábito de etiquetar antes de comprender o de comparar sufrimientos.

Expresiones como “no es para tanto” pueden reducir el espacio que una persona se concede para reconocer su malestar (Fuente: Pexels)

Acompañar no significa asumir el papel de terapeuta. Cuando el malestar afecta persistentemente la vida cotidiana, el apoyo de un profesional ofrece un ámbito diferente del que pueden brindar amigos y familiares.

Qué señales merecen atención

El Instituto Nacional de la Salud Mental de Estados Unidos propone evaluar cuánto interfieren los síntomas en las actividades diarias. Entre los aspectos que enumera están la pérdida de interés en actividades habituales, dificultades para concentrarse, cambios en el sueño o el apetito y problemas para completar tareas.

Su guía distingue la intensidad y la duración del malestar, y aconseja buscar ayuda profesional ante síntomas graves que persisten dos semanas o más. Ese plazo no obliga a esperar para consultar: si los síntomas empeoran o las medidas de cuidado no ayudan, también recomienda hablar con un profesional de salud.

En palabras de Del Río López, “no es necesario tocar fondo para acudir a terapia”. La posibilidad de pedir ayuda no depende de demostrar que se está peor que otras personas. Abrir una conversación puede ser un primer paso, siempre que quien escucha no transforme una respuesta breve en una etiqueta.

La noticia en pocas líneas

¿Decir “estoy bien” demuestra que una persona oculta un problema psicológico? La frase “estoy bien” no demuestra por sí sola un problema psicológico ni permite diagnosticar a quien la usa.

La frase “estoy bien” no demuestra por sí sola un problema psicológico ni permite diagnosticar a quien la usa. ¿Qué diferencia señala Maribel del Río López sobre el bienestar emocional? Maribel del Río López distingue entre mantener las obligaciones cotidianas y experimentar bienestar emocional.

Maribel del Río López distingue entre mantener las obligaciones cotidianas y experimentar bienestar emocional. ¿Cómo recomienda Colpsic acompañar a una persona con malestar emocional? El Colegio Colombiano de Psicólogos recomienda escuchar sin juzgar, evitar minimizar el dolor y no imponer soluciones rápidas.

El Colegio Colombiano de Psicólogos recomienda escuchar sin juzgar, evitar minimizar el dolor y no imponer soluciones rápidas. ¿Qué aconseja el NIMH si el malestar afecta la vida diaria? El NIMH aconseja buscar apoyo profesional cuando los síntomas son graves y persistentes, y consultar también si empeoran o el autocuidado no ayuda.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.