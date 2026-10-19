La tragedia del gendarme arrastrado por un arroyo: lo hallaron a seis kilómetros del lugar donde cayó

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Tras más de 24 horas de intensa búsqueda, hallaron sin vida a José Galeano, el gendarme de 38 años que el sábado fue arrastrado por un arroyo en Las Lajas, provincia de Neuquén.

Su muerte fue confirmada ayer. El cuerpo de Galeano fue localizado por los equipos de rescate desde un helicóptero: estaba semisumergido y atrapado entre las ramas de un árbol dentro del agua. Se encontraba a unos 1,5 kilómetros aguas abajo del puente de la Estancia Halcón, sector donde el arroyo Romero desemboca en el Codihue, y a aproximadamente seis kilómetros del lugar donde la corriente lo arrastró.

Buzos tácticos de la Policía del Neuquén rescataron el cadáver, que fue izado desde el helicóptero y trasladado por Bomberos Voluntarios al hospital local de Las Lajas, donde se le practicó la autopsia correspondiente. El gendarme, oriundo de la provincia de Buenos Aires, padre de tres hijos y con ocho años de servicio en el Escuadrón 31 “Gendarme Juan Carlos Treppo” de Las Lajas, era buscado desde la mañana del sábado.

El gendarme José Galeano fue arrastrado por un arroyo en Las Lajas

En el megaoperativo participaron más de 100 personas, entre ellas unos 50 efectivos de Gendarmería Nacional, bomberos voluntarios, agentes de la policía provincial, brigadistas del Sistema Provincial de Manejo del Fuego y personal de Defensa Civil de Las Lajas y Zapala. La búsqueda contó con dos helicópteros, embarcaciones y tres drones, uno de ellos equipado con cámaras térmicas.

El hecho ocurrió el sábado alrededor de las 9, cuando cuatro efectivos se trasladaron en una camioneta hacia el puesto Cochico-Romero para realizar un relevo de guardia. El jefe del escuadrón, comandante principal Gerardo Rafael Moreira, y el chofer del vehículo permanecieron fuera mientras los otros uniformados intentaban cruzar a pie el arroyo Romero.

El curso de agua presentaba un incremento significativo de caudal debido a las inclemencias climáticas. Al intentar cruzarlo, Galeano perdió el equilibrio y fue arrastrado por la fuerza de la corriente. Otro gendarme intentó auxiliarlo y también fue llevado por el agua, aunque logró salvarse al aferrarse a una rama.

La causa quedó radicada en una fiscalía federal, que investigará las decisiones tomadas durante la maniobra de relevo y buscará esclarecer por qué se intentó atravesar a pie un arroyo que registraba un volumen de agua tan elevado.

La secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo de Neuquén, Luciana Ortiz Luna, brindó precisiones sobre el operativo y describió las extremas dificultades del terreno. Señaló que el arroyo registraba “un altísimo caudal”, además de “cañadones con agua a mucha velocidad y gran cantidad de sedimento”.

Sobre el momento en que el hombre fue arrastrado por la corriente, la funcionaria detalló: “Un grupo de uniformados estaba cruzando y el gendarme Galeano pierde el equilibrio. Lo que relatan los presentes es que el cauce está muy crecido, algo que no pasa durante el año, pero las lluvias intensificaron el caudal”.

Desde un helicóptero pudieron divisar el cuerpo semisumergido de Galeano en el arroyo

En ese sentido, Ortiz Luna agregó: “El agua no les permitió cruzar. Entendimos bastante poco todo lo ocurrido porque el personal se encontraba muy consternado. El cabo era querido en el grupo”.

La funcionaria también contextualizó que “el arroyo Codihue es cruzado comúnmente por los lugareños, por lo que no es raro que quisieran atravesarlo caminando, pero el problema fue el aumento del caudal”.

En medio del despliegue de rescate, la esposa, una hermana y una hija de Galeano arribaron a la zona, donde fueron asistidas por un equipo de contención en salud mental. Además, se puso a disposición una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) para atender a los familiares y a los rescatistas.

La noticia generó una profunda tristeza entre los compañeros del cabo primero. En las redes sociales, la imagen que más se difundió fue una fotografía de Galeano montado sobre un tordillo blanco, vistiendo uniforme de fajina verde oliva, chaleco táctico y gorra, en pleno paisaje cordillerano.

Sus colegas expresaron su dolor con diversos mensajes. “Mi amigo, mi compañero, mi superior, una persona de la que podías aprender muchas cosas y con la que podías reírte todo el día”. “Que el Señor y la Virgencita de Luján te reciban con su manto. Te voy a extrañar mucho”, escribió otro de sus compañeros junto a una imagen compartiendo un asado.

Más de 100 personas participaron este fin de semana de la búsqueda de José Galeano

El trágico episodio ocurrió en el marco de una semana marcada por intensas precipitaciones en distintos sectores de Neuquén. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para estos días alertas amarillas por lluvias y tormentas de variada intensidad, con acumulados importantes en períodos cortos.

Ortiz Luna explicó que las tormentas responderían a manifestaciones del fenómeno de El Niño y advirtió que “el suelo está muy saturado, hace agua en cualquier lugar y va a buscar el cauce natural”.

Crecida en el río Chimehuín, en el sur de Neuquén

Esta situación generó repentinos golpes de agua y crecidas en distintos cursos de la provincia, como el arroyo Covunco, que motivó evacuaciones preventivas este fin de semana, además de problemas de visibilidad y transitabilidad en las rutas provinciales 21 y 5, y advertencias por socavones en la ruta nacional 40. Por ese motivo, las autoridades instaron a la comunidad a consultar los partes oficiales de Vialidad Provincial y evitar circular durante la noche.

“Mañana se van a intensificar las tormentas en algunas áreas. La característica que tiene el fenómeno de El Niño es que genera tormentas de mucha intensidad, que pueden ser eléctricas e incluso incluir granizo, y que se forman en pocos minutos. Más allá de la persistencia de las lluvias, se concentran en muy poco tiempo y descargan gran cantidad de agua. Y sin aviso, porque no hay forma de detectarlas previamente salvo unos 10 minutos antes”, dijo hoy Ortiz Luna.