Las actividades que mantienen tu cerebro joven, según la Universidad de Stanford

Conforme pasan los años las personas envejecen físicamente pero también el cerebro lo hace, pero hay ciertas actividades que pueden ayudar a mantenerlo joven y a continuación, te decimos cuáles sugiere hacer Stanford.

Uno de los grandes objetivos de las personas debe ser mantener un cerebro joven y fuerte con el paso de los años para evitar diferentes enfermedades como demencia, Alzheimer y Parkinson.

¿Cuáles son las actividades que ayudan a mantener el cerebro joven según Stanford?

Sarah Stein Green, directora del Instituto de Diseño Hasso Plattner de la Universidad de Stanford señala que existen tres actividades que son muy poderosos y que ayudan al cerebro a mantenerse joven, creativo, inteligente y fuerte y son las siguientes:

Observar

El cerebro está captando información en todo momento. Hay estímulos e información por todas partes y esto hace que la mente decida bloquear algunas cosas que considera poco importantes e irrelevantes, como una forma de protegerte del bombardeo que recubre, pero esto también significa que puedes perderte de muchas cosas por no observar a tu alrededor.

La especialista de Stanford recomienda realizar ejercicios de observación y de atención, para que seas tú mismo quien elija qué cosas filtrar o dejar fuera, pero también para activar tu atención y memoria.

Estudiar las soluciones que conocés

Todas las buenas ideas parten de algo, la creatividad no sucede por causalidad o accidente, y tu cerebro no puede aprender si no ponés atención y si no analizás las cosas que ya conocés.

Stein Green recomienda que, para ser más creativos, es importante aprender a pensar fuera de la caja y desafiar al cerebro, entonces tenés que empezar por estudiar las respuestas y soluciones que ya conocés, para que eso pueda ser el punto de partida que te ayude a proponer cosas nuevas, a buscar otros caminos y a encontrar diferentes soluciones y más efectivas.

Estudiar lo que ya conocés también te permite entender el porqué de las cosas y a hacer un razonamiento sobre por qué funcionan o por qué no lo hicieron.

Shadowing

El shadowing consiste en observar un contexto y los comportamientos dentro de él sin la restricción de ideas preconcebidas. Su objetivo es que puedas seguir a alguien o algo, y que después puedas hacer una reflexión sobre lo que viste, lo que sentiste, lo que aprendiste y percibiste.

Esta técnica ayuda a tu cerebro a salir de su zona de confort y a buscar opciones y soluciones distintas, lo que activa habilidades como la concentración, la atención y el razonamiento.

Por Fernando Guevara