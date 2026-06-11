Las cinco habilidades en las que las personas aún superan a la IA, según expertos en empleo

NUEVA YORK.— Muchos trabajadores temen que las máquinas los reemplacen a medida que se acelera la adopción de la Inteligencia Artificial (IA).

Pero, ¿qué pasaría si las personas tuvieran cualidades claramente humanas y esenciales para el éxito profesional que la IA no pudiera reemplazar fácilmente?

Algunos expertos señalan que, con más empresas adoptando herramientas de IA, vale la pena cultivar habilidades blandas como la empatía, el pensamiento crítico y la toma de decisiones éticas para ayudar a los empleados a volverse imprescindibles.

En todas las industrias y ocupaciones, “las habilidades más resistentes al desplazamiento por parte de la IA son las que son más propiamente humanas”, afirmó Maria Flynn, presidenta y directora ejecutiva de Jobs for the Future, una organización sin fines de lucro enfocada en el desarrollo de la fuerza laboral. “Algunas de esas cosas son la construcción de relaciones, la resolución de conflictos, la capacidad de guiar y motivar a otras personas y el juicio ético”.

Incluso en las ofertas de trabajo para roles técnicos como el soporte de Tecnología de la Información (TI), las organizaciones dicen que buscan candidatos que se comuniquen bien y tengan capacidad de liderazgo, señaló Flynn.

“Comenzamos a usar el término ‘habilidades duraderas’ y a pensar en ellas como capacidades que realmente son duraderas, en el sentido de que mantienen su valor a través de los cambios económicos, el cambio tecnológico y los cambios del mercado laboral”, dijo. “Y pensamos, especialmente ahora, en este momento de avance de la IA, que son las habilidades duraderas las que realmente hacen que un trabajador sea genuinamente valioso en el trabajo, independientemente de qué herramientas y tecnología estén disponibles”.

Aquí hay cinco habilidades para cultivar basadas en las áreas donde los expertos dicen que los humanos todavía tienen una ventaja sobre la inteligencia artificial.

Empatía

Interpretar el lenguaje corporal y leer entre líneas para interpretar lo no dicho son habilidades que muchas personas consideran que los humanos realizan mejor. También influyen en la capacidad de mostrar empatía, y ser sensible a los sentimientos de los demás es un rasgo muy valorado en los trabajadores.

Marco Iansiti, profesor de administración de empresas en la Harvard Business School, dijo que lo vio de primera mano durante una estancia en el hospital.

“Una enfermera tiene un impacto profundamente humano. Sentir, relacionarse con el paciente, el tipo de cuidado que es tan importante”, dijo Iansiti. “Recuerdo momentos en los que estaba enfermo en el hospital y la enfermera era como una bendición. ¿Habría dejado que un robot hiciera lo mismo? No. Había una conexión humana allí que encontré muy valiosa”.

Donde la IA podría ser útil en un entorno hospitalario es encargándose de tareas rutinarias como el papeleo, lo que permite liberar tiempo para que las enfermeras brinden una atención más cercana al paciente, dijo.

“Hay muchos sistemas que se están implementando ahora que creo que son muy efectivos para hacer esto y esencialmente liberan a los trabajadores de la salud para que hagan las cosas que deberían estar haciendo y que hacen mejor”.

Cultivar relaciones

Construir vínculos personales sólidos con colegas, clientes y actores involucrados sigue siendo una habilidad valorada que, según los expertos, los modelos de inteligencia artificial tienen dificultades para replicar. Los vendedores, por ejemplo, tienen archivos o bases de datos con información que aprendieron sobre sus clientes a partir de la interacción cara a cara.

“Tienes personas que confiaron en vos y compraron productos tuyos durante los últimos 10 años. Eso tiene valor y es difícil de transferir a la inteligencia artificial”, dijo Iansiti.

Las habilidades interpersonales también son clave cuando surgen conflictos. “Tener a ese humano en el proceso para gestionar esas expectativas, para calmar tensiones, para construir el tipo de relaciones que se necesitan, para acelerar el buen trabajo, seguirá siendo fundamental”, dijo Flynn.

La resolución de conflictos es una cualidad imprescindible para los gerentes, dijo Colleen Adler, directora analista en la práctica de recursos humanos de la firma de consultoría Gartner.

“La gente todavía tiene gerentes, y los gerentes y líderes impactan la forma en que se sienten, y los compañeros de trabajo también impactan la forma en que nos sentimos”, dijo Adler. “Todavía hay un nivel de interacción en la IA que no imita la conexión humana. Eso puede cambiar; no creo que estemos ahí todavía”.

Los entornos de trabajo están cambiando rápidamente y muchos empleados sienten que pasan de una dinámica difícil a otra, dijo Adler. Si bien los agentes de IA no pueden ayudar a los trabajadores a sentirse mejor frente a esa incertidumbre, los líderes fuertes pueden ayudar a sus equipos, agregó.

Pensamiento crítico

Los modelos de inteligencia artificial recopilan información y producen respuestas, pero pueden generar imprecisiones, por lo que es importante cuestionar sus resultados. Desarrollar un conocimiento profundo sobre el propio campo puede ayudar a detectar cuándo los resultados generados por IA sobre temas de la industria son incorrectos, dijo Amalia Kaufman, desarrolladora de cursos e instructora en la División de Educación Continua de la Universidad de California, Irvine.

“Tienes que tener la cognición, el pensamiento crítico y la experiencia en la materia para darle sentido y saber cuándo está mal”, dijo Kaufman. “Tienes que verificar la información”.

En un estudio publicado en la revista Science, investigadores de Stanford probaron 11 sistemas de IA populares y descubrieron que los chatbots eran propensos a adular y validar los sentimientos de los usuarios, afirmando sus acciones un 49% más que los humanos. Dar un paso atrás y aplicar pensamiento crítico al leer los resultados generados por la IA puede ayudar a contrarrestar esa tendencia.

Tener conciencia

La capacidad de distinguir el bien del mal, o de escuchar la propia conciencia, es una habilidad innata de las personas, dijeron los expertos.

A veces, las personas confían en sensaciones físicas para guiar su toma de decisiones. “Los presentimientos son algo que sentís en el cuerpo”, dijo Iansiti. “No es solo un patrón de información que pasa por tu cerebro. Es una reacción emocional que es intrínsecamente distinta de la forma en que opera la IA”.

Cuando se deben tomar decisiones de vida o muerte, como usar fuerza militar letal, “¿querés algo que no tenga emoción humana, que no tenga una dimensión humana?”, planteó Iansiti. “La IA puede simular conciencia porque leyó sobre lo que es, pero no la tiene”.

Las personas pueden establecer límites en modelos de inteligencia artificial para ayudar a que los sistemas tomen decisiones éticas, dijo. Pero la intervención humana sigue siendo necesaria.

“Es muy difícil diseñar un modelo que sea ético para todo. Es mucho mejor construirlo en torno a un caso de uso específico. Digamos, la contratación”, dijo Iansiti.

Juicios de valor

Las cuestiones éticas no son las únicas que la IA está menos preparada para manejar por ahora. La capacidad de generar ideas creativas y tomar decisiones en situaciones ambiguas —al definir estrategias o desarrollar una identidad de marca, por ejemplo— es otra habilidad humana importante, dijeron los expertos.

“No creemos que eso sea algo que vaya a ser replicado por la inteligencia artificial”, dijo Heather Stefanski, directora de aprendizaje y desarrollo de la firma de consultoría McKinsey. “Si todos usamos respuestas de la IA para resolver problemas, ¿cómo vas a ser realmente distintivo?”.

Las personas toman decisiones basadas en una constelación de conocimientos y experiencias vividas, dijo Flynn. La inteligencia artificial se apoya en muchos datos, pero no necesariamente funciona bien en zonas grises. Por ahora, la capacidad de ver todos los ángulos de un problema y agregar contexto sigue siendo una forma de inteligencia que los humanos tienen en mayor medida que la IA.

“Las cosas que nos hacen singularmente humanos van a seguir siendo las que ayuden a nuestra sociedad a prosperar de maneras productivas”, dijo Flynn. “Y asegurarnos de que las destaquemos, les prestemos atención y que la gente pueda nombrarlas, explicarlas y valorarlas será clave mientras navegamos un futuro que cambia rápidamente”.

Agencia AP.