“Le dio un brote psicótico, se sacaba los pelos y yo lo disfrutaba”: El caso de bullying que conmociona a Catamarca

Una adolescente de 17 años sufrió un severo caso de bullying durante un viaje de egresados a Bariloche de un colegio catamarqueño. El caso, sumado a la difusión de material íntimo, derivó en dos investigaciones judiciales y repudio hacia el colegio involucrado por su accionar.

El caso se difundió tras la aparición de un video grabado por una de las agresoras —compañera de colegio de la víctima—, en el que contó ella misma los episodios de acoso que ejercieron con su grupo de amigas durante el viaje. “Le dio un brote psicótico, se sacaba los pelos y yo lo disfrutaba”, expreso allí la joven.

En la grabación, la estudiante confesó de forma explícita las agresiones físicas y verbales que llevaron a cabo: “Agarré todo el vaso, la miré y le hice esto —mientras hace la seña de volcarlo—. Me quedo así hasta que no se vació el vaso, no se lo dejé de tirar encima; la mina no hacía nada, estaba así mientras le caía toda el agua”.

El relato de una de las agresoras

En el mismo testimonio, la estudiante admitió haber hostigado a su compañera en un boliche con burlas y cánticos alusivos a un video íntimo que había sido difundido previamente: “Empezamos a cantar cosas referidas a ella, que se tenía que teñir el pelo, que se le marcaba la panza. Le empiezo a cantar ‘papo filtrado’, cosas sobre su video erótico sexual, y la mina empezó a llorar mucho. Los chicos tuvieron que decir ‘están al ch*to, paren’, pero que se cague por p*t*asquerosa”.

Más tarde, detalló lo que vivió la víctima cuando volvió al hotel donde se hospedaba. “Nos dijeron que le acababa de dar un brote psicótico, se estaba metiendo los dedos en el ojos y se estaba arrancando los pelos’. Yo estaba tentada, yo lo estaba disfrutando”, expresó.

Además, la agresora reconoció que el maltrato era sistemático tanto en el viaje como en el ámbito escolar en Catamarca, al afirmar: “Cada vez que teníamos oportunidad de barbearla, la barbeábamos; cada vez que pasaba por al lado le gritábamos podrida”.

El comunicado del colegio tras lo ocurrido

Por su parte, el Colegio Privado Pía Didoménico Nivel Secundario difundió un comunicado en el que aseguró que actuó con responsabilidad y celeridad desde el momento en que tomó conocimiento de los hechos, tras lo cual puso la situación a disposición del Ministerio de Educación y Trabajo.

“Se continuará trabajando conjuntamente con los organismos correspondientes para favorecer un entorno educativo seguro y respetuoso, resguardar a quienes pudieran verse afectados y garantizar la continuidad de las trayectorias escolares”, agregaron en el texto difundido.

Sin embargo, según el medio local El Esquiú, el accionar institucional generó malestar en la sociedad catamarqueña, ya que la propia alumna damnificada habría contado, en una carta enviada a los medios, que los profesores mencionaron la filmación en reiteradas oportunidades dentro del aula, por lo que tenían conocimiento de la situación.

En este contexto, la Justicia provincial encauzó dos líneas de investigación paralelas a raíz de la denuncia. Por un lado, el fiscal penal juvenil Guillermo Narváez imputó a tres adolescentes por la presunta producción y distribución de material íntimo.

En ese expediente, las defensas plantearon la nulidad del decreto de determinación del hecho, un recurso que fue rechazado por el juez de Control de Garantías, aunque uno de los defensores apeló la resolución ante los tribunales.

El abogado Marcos Gandini, representante legal de uno de los menores acusados, mencionó que existieron conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo entre las partes que finalmente no prosperó.

Por otro lado, la fiscal Paola González Pinto encabeza una segunda pesquisa centrada en el hostigamiento sistemático contra la estudiante, a cargo de evaluar el alcance del daño psicológico provocado por la conducta de los agresores.

En esa línea, los padres de la adolescente afectada detallaron los procesos en curso y adelantaron que radicarán una nueva denuncia penal contra la joven que divulgó las imágenes, sumándose a la acción inicial que ya había promovido la asesora de menores en la Fiscalía General.