Leda Bergonzi, la mujer católica a la que le atribuyen poderes de sanación, aclaró una controvertida frase que dijo el fin de semana en medio de una presentación que realizó en Chile. “No pedimos que la gente deje la medicina” expresó al hacer referencia a sus dichos sobre la propensión que tienen las personas a sufrir cáncer por “la falta de perdón”.

Bergonzi, quien concentra multitudes que buscan en ella la solución a enfermedades y problemas de cualquier índole, se encuentra en Chile en donde habla sobre fe y realiza bendiciones en las que toca en la cabeza a la gente y pide por su salud física o emocional.

En una de esas presentaciones, el sábado, Bergonzi dijo que “el cáncer tiene un origen, que es la falta de perdón. El cáncer es todo emocional”.

En tanto, el lunes, y tras la polémica que generó, tras dar una charla en el Santuario Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, en la zona de Quinta Normal, en Chile, volvió a hablar con la prensa para aclarar sus dichos.

“Nosotros no pedimos que la gente deje la medicina ni mucho menos. Sí creemos que Dios puede cambiar el diagnóstico, por eso estoy acá y de hecho lo viví y lo experimenté”, dijo.

Entrevistada por el medio chileno La Tercera, la rosarina dijo que la entrevista en la que se refirió en un primer momento al cáncer era más extensa, pero solo “tomaron solo esa parte”.

“Ahí está también cómo vivimos y cómo estamos, porque se podrían haber comunicado un montón de cosas. Quería hablar de esto con muchas ganas. Se tomó de esto y realmente dan un mensaje desalentador”, explicó y dijo que su intención era “alentar a la gente a que se acerque al perdón”.

Leda Bergonzi, hace sanaciones por imposición de manos en Rosario, y todos los martes miles de personas de todo el país, llegan hasta la iglesia para ser bendecidas. Marcelo Manera - LA NACION

La mujer, explicó: “Yo lo que comento es que no veíamos a la muerte como una pérdida sino como una ganancia. Pasa que es un tema muy intenso. Me tomaron de sorpresa y contesté lo que me salió en ese momento porque soy de contestar, pero, para no sacar de contexto, nosotros acá no pedimos que la gente deje la medicina ni mucho menos. Sí creemos que Dios puede cambiar un diagnóstico, por eso estoy acá y de hecho lo viví y lo experimenté”.

Luego, apuntó: “Es un tema delicado. Que todos los médicos que me estén escuchando, que todas las personas que padecen esta enfermedad y me están escuchando se queden con este mensaje único: busquen a Cristo. Nada más, simplemente fue eso. No es desvalorizar a la medicina, al contrario, nosotros los acompañamos desde la fe”.

El mensaje y su repercusión

El sábado, desde el Templo Votivo de la comuna chile de Maipú, Leda interactuó con más de 6000 fieles que fueron a verla. Tras recibir besos, abrazos y pedidos por parte de sus seguidores, la rosarina habló con los medios de comunicación chilenos. En primer lugar, se refirió a su trabajo y los describió como un intento por “guiar personas hacia el camino de la sanación interior”. “Eso es lo que tenemos que hacer para llegar al Reino de los Cielos”, insistió de acuerdo a lo divulgado por La Capital de Rosario.

Luego, hizo una breve mención a los motivos por los que muchas personas no buscan acercarse a Dios y conseguir dicha sanación: “Quizás sea por algo que los hizo enojar, los hizo alejarse de la palabra del Señor”, dijo. A ellos les envió un mensaje: “Busquen la luz. Quizás no la quieren buscar en una religión determinada o lugar, pero abrir el corazón y mirar hacia arriba, pedir a Dios, es necesario. Busquen la luz, busquen la paz interior y el espíritu santo nos ira marcando el camino”.

Finalmente, consultada sobre las “razones” por las que enfermedades como el cáncer se manifiestan en ciertos individuos, Leda opinó: “Él cáncer es una enfermedad del hoy. Sabemos que tiene un origen, que es la falta de perdón. El cáncer es todo emocional”.

“Hay que ir viendo como fue mi vida, dónde yo siento que estoy enojado e ir haciendo un trabajo de perdón. Es ir descubriendo dónde yo estoy enojado y lo más importante es saber que me puedo sanar y nosotros sabemos que la muerte no es una limitación, es una esperanza”, concluyó la “sanadora” santafesina.

Los ecos de sus palabras llegaron a la Asociación de Oncología de Rosario, desde donde se advirtió sobre el impacto negativo que podrían tener esas afirmaciones en los pacientes de cáncer.

“Quien está pasando por esta enfermedad se va a angustiar al escuchar que la falta de perdón es la causante de su problema de salud. No se puede asegurar que hay una única causa que produce el cáncer y que esa causa es, además, de carácter únicamente emocional”, aseguraron desde la entidad, según publicó hoy La Capital.

Desde el Arzobispado de Rosario se emitió un comunicado en el que se tomaba distancia de las polémicas declaraciones: “Las expresiones de la Sra. Bergonzi acerca del origen del cáncer son de su exclusiva responsabilidad y no se corresponden con la enseñanza de la Iglesia en dicha materia”.

