La estación Emilio Mitre de la línea E del subte podría incorporar un segundo nombre: Universidad Evangélica. La propuesta, que ya obtuvo aprobación en primera lectura en la Legislatura porteña, abrió una discusión entre sus impulsores, que la presentan como un reconocimiento a la diversidad religiosa de la Ciudad, y un grupo de vecinos de Parque Chacabuco y Caballito que cuestiona la iniciativa por considerarla publicitaria y reclama que se preserve la denominación histórica de la estación.

La iniciativa obtuvo 55 votos afirmativos y dos abstenciones, correspondientes a representantes del Frente de Izquierda, durante la sesión del 29 de octubre.

La Universidad Evangélica comenzó a funcionar marzo de 2025 y dicta tres materias Gentileza Universidad Evangélica

En los fundamentos de la propuesta, sus autores plantean dos argumentos centrales: por un lado, sostienen que la red de subterráneos ya incorpora referencias a distintas expresiones religiosas y que la comunidad evangélica merece tener una representación. Y, por otro, destacan la cercanía física de la Universidad Evangélica, que comenzó a funcionar en 2025, con la estación Emilio Mitre.

“Nos parece un valor muy importante de la Ciudad reconocer un credo que profesa un porcentaje importante de la población, que es el evangélico”, expresa la iniciativa, y menciona que otras confesiones religiosas cuentan con referencias en la nomenclatura del transporte público.

También menciona la trayectoria de la Iglesia Catedral de la Fe, que promueve la institución educativa, y tiene presencia desde hace casi cuatro décadas en los barrios de Flores y Parque Chacabuco. Según señalaron, la universidad representa una continuidad de su tarea, ahora en el ámbito de la educación superior.

El proyecto fue presentado en septiembre de 2025 por el legislador Emmanuel Ferrario (Confianza y Desarrollo) y contó con las firmas de Patricia Glize (Vamos por Más), Juan Pablo Modarelli (Fuerza por Buenos Aires), Manuela Thourte (UCR), además de Claudio Romero y Yamil Santoro, cuyos mandatos finalizaron en diciembre pasado.

Una universidad nueva

La sede universitaria está ubicada en Parque Chacabuco, en el límite con Caballito, a unos 150 metros de la estación. Fue fundada en 2021 por el pastor Osvaldo Carnival, referente de la Iglesia Catedral de la Fe. El inicio formal del establecimiento se dio en marzo de 2025.

De acuerdo con la presentación institucional, la propuesta busca combinar formación profesional, valores cristianos y una vocación de servicio. Ofrece tres carreras: licenciatura en Teología, Gestión de Tecnología y Diseño y Gestión de Contenidos Audiovisuales. También cuenta con la Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico.

La institución se presenta como una universidad abierta, con una propuesta de formación integral y convenios de colaboración con establecimientos internacionales. En su documentación institucional consigna que fue autorizada provisoriamente mediante el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 589/2023.

“Prioriza intereses particulares”

La iniciativa, sin embargo, no pasó inadvertida entre quienes utilizan cotidianamente la estación. Un grupo de vecinos comenzó a organizarse en redes sociales y lanzó una petición en la plataforma Change.org bajo el título “Detener renombramiento de la estación Emilio Mitre”, con el objetivo de frenar la segunda instancia legislativa.

El planteo apunta tanto a la preservación de la identidad barrial como a la relación entre la denominación de un espacio público y los intereses de una institución privada.

“La estación Emilio Mitre, situada en la Línea E del subterráneo de Buenos Aires e inaugurada en 1973, ha sido un pilar esencial para los vecinos de las zonas de Parque Chacabuco y Caballito. Sin embargo, ahora está en riesgo de perder su legado histórico”, indica el texto de la convocatoria.

Los vecinos cuestionan que la modificación pueda funcionar como una forma de promoción institucional al argumentar que “los espacios públicos deben ser protegidos del uso comercial privado que prioriza intereses particulares sobre el interés común de los ciudadanos”.

En otro tramo, la petición plantea que “la Universidad Evangélica no representa la totalidad de nuestra comunidad ni su espíritu pluralista y diverso” y considera que los nombres de las estaciones deberían reflejar “la historia y las figuras importantes que han contribuido al desarrollo cultural y social de la ciudad, no servir como publicidad de entidades recientes”.

La objeción también alcanza al procedimiento, ya que el grupo barrial asegura que no fue consultado antes de la aprobación en primera lectura. Objeta, además, la intervención de los organismos técnicos encargados de evaluar las modificaciones de la nomenclatura urbana.

Como alternativa, proponen que la estación conserve su denominación o que se evalúe incorporar una referencia a Parque Chacabuco, barrio donde se encuentran las bocas de acceso y el parque que constituye uno de los principales espacios verdes de la zona.

“Si existiera alguna voluntad real de orientar a los pasajeros de la red de subtes, el único nombre con sustento geográfico, histórico y consenso vecinal sería Parque Chacabuco”, concluyen.

En cuanto a las críticas por el cumplimiento normativo de la institución, fuentes cercanas al proyecto legislativo aseguraron que la Universidad Evangélica “reúne todos los requisitos, papeles, convenios internacionales”, y que se trata de un proyecto educativo que viene desarrollándose “con seriedad”. También remarcaron que su funcionamiento “cuenta con la documentación correspondiente”.

Una discusión que llegará a 2027

En la misma jornada en que obtuvo aprobación en primera lectura la denominación Universidad Evangélica, fueron aprobados otros tres proyectos de modificación de nombres de estaciones: Bolívar - Colegio Nacional de Buenos Aires y San José - Facultad de Ciencias Sociales, ambas de la línea E, y Catedral - Papa Francisco, de la D.

Los legisladores porteños de distintas fuerzas políticas consultados por LA NACION acerca de la campaña vecinal reconocen que la denominación Universidad Evangélica no constituye estrictamente una referencia geográfica del entorno de la estación. Sin embargo, sostienen que existen antecedentes de otras modificaciones en las que se incorporaron nombres de instituciones o referencias que no responden exclusivamente a la ubicación territorial.

La discusión sobre los nombres de las estaciones del subte viene acumulando antecedentes en la Legislatura. En los últimos años se aprobaron denominaciones como Congreso - Raúl Alfonsín, Echeverría - Mártires Palotinos, Callao - Maestro Alfredo Bravo, Ministro Carranza - Miguel Abuelo, Callao - Raquel Liberman, Independencia - Beata Mama Antula y Hospitales - Ringo Bonavena, entre otras.

También hubo, años atrás, una iniciativa para reemplazar Emilio Mitre por Parque Chacabuco, con el argumento de que no resultaba adecuado destacar una sola calle para identificar un sector barrial más amplio.

En el caso del nombre Universidad Evangélica, la aprobación del 29 de octubre no representa todavía la sanción definitiva. Al tratarse de un cambio de nomenclatura, el procedimiento requiere una audiencia pública y una segunda lectura en el recinto.

Las fuentes legislativas consultadas anticiparon que acompañarán la iniciativa en esa instancia, aunque reconocieron que la discusión vecinal deberá formar parte del proceso. El escenario, por ahora, parece favorable a su aprobación definitiva, pese a las objeciones planteadas.

No obstante, el tratamiento no se produciría durante este año. Con apenas dos sesiones parlamentarias previstas antes del cierre del período ordinario y sin el tema incluido en la agenda, se espera que la segunda lectura ocurra en 2027.