Los increíbles videos que muestran las maravillas microscópicas que tenemos dentro y a nuestro alrededor

NUEVA YORK.– Dentro de nosotros, debajo de nosotros, a nuestro alrededor, la vida abunda, pero a menudo es invisible para nuestros ojos. Solo mediante el uso de microscopios cada vez más avanzados puede ser revelada en todo su brillo resplandeciente.

Pero capturar estos momentos minúsculos requiere la precisión de un científico y la paciencia de un fotógrafo. “Me veo a mí mismo como un guardabosques en la sabana africana”, dijo Benedikt Pleyer, el ganador del tercer lugar de un concurso de video que celebra la belleza vertiginosa de lo microscópico, el concurso Nikon Small World in Motion. “Sales y ves dónde están los leones, excepto que son diminutos y están justo frente a ti”, agregó.

División celular sincronizada en células vecinas, uno de los videos participantes (Andrew Moore)

El concurso Small World comenzó en 1975, cuando solo aceptaba fotografía. En 2011, se creó un nuevo concurso separado para imágenes en movimiento. El panel de jueces de este año incluyó a científicos galardonados, diseñadores y directores de instituciones científicas.

Los ganadores, anunciados el miércoles, revelan los detalles más hermosos que normalmente no podemos ver y cuánto tenemos que aprender sobre el mundo que nos rodea.

Primer lugar: “Pelos” que laten diminutos

Cilios del aparato respiratorio (Ning Xu)

En partes del aparato respiratorio como los pulmones, la garganta y las fosas nasales, los cilios son estructuras diminutas similares a pelos que laten en ondas coordinadas para barrer la mucosidad. En una persona sana, los cilios laten de forma regular y rápida, pero la enfermedad puede cambiar esos ritmos. En su video ganador del primer lugar, Ning Xu, ingeniero óptico de la Universidad Nacional de Singapur, mostró los cilios de un niño con discinesia ciliar primaria, un trastorno respiratorio que hace que los cilios se vuelvan débiles, descoordinados e incapaces de hacer su trabajo. Esta falla puede resultar en infecciones respiratorias de por vida como bronquitis y neumonía. “No es solo óptica genial”, sostuvo Xu. Espera que su trabajo pueda ayudar a los médicos a comprender mejor la enfermedad, que afecta a un estimado de una de cada 7500 personas en todo el mundo.

Segundo lugar: Un gusano redondo entrometido

Un molesto gusano redondo (Nguyen Nam Nhat)

Nguyen Nam Nhat estaba tratando de filmar a un depredador de agua dulce unicelular llamado Dileptus cuando notó un contaminante en su muestra: un molesto gusano redondo. “Al principio, le presté poca atención”, recordó Nam Nhat, quien estudia los comportamientos reproductivos de los microbios en la ciudad Ho Chi Minh, Vietnam. Poco después, sin embargo, observó cómo el gusano parásito atrapaba al Dileptus, que luego tuvo que sacrificar parte de su extremidad similar a una cola para escapar de sus garras. Tras examinar casos similares, Nam Nhat descubrió que, para los gusanos redondos, inmovilizar a los organismos competidores parece ser un mecanismo de defensa típico. Fue una observación totalmente casual hecha durante la filmación, pero Nam Nhat destacó las “interacciones inesperadas que pueden ocurrir entre microorganismos”.

Tercer lugar: El acuario de medusas más pequeño

Medusas en una gota de agua (Benedikt Pleyer)

Hacer que lo microscópico cobre vida para nuestros ojos humanos es una tarea nada fácil. “Cuando filmas criaturas pequeñas, la gente no tiene la sensación de escala de ninguna manera concebible”, afirmó Benedikt Pleyer, investigador independiente de microbios con sede en Kioto, Japón. Decidido a encontrar una solución, decidió usar gotas de agua para capturar mejor las dimensiones de lo que estaba viendo. Le tomó años descubrir cómo: pipeteando microbios (en este caso, larvas de medusa, que no son más grandes que un grano de pimienta) en una gota suspendida por un hilo. Las medusas Cassiopeia que se muestran aquí están armadas con arpones llenos de toxinas, que se disparan cuando están estresadas. “Es el acuario más pequeño del mundo”, expresó Pleyer.

Menciones honoríficas: Hongos deslumbrantes, una babosa marina arcoíris, algas en espiral y una célula cardíaca que late

Una alfombra de Penicillium (Wim van Egmond)

Cuando se observan a simple vista, la mayoría de los hongos “parecen una pelusa gris o marrón desagradable”, describió Wim van Egmond, quien comenzó a hacer videos con la técnica time-lapse hace más de 12 años mientras trabajaba en el Museo Micropia en Ámsterdam. En este video premiado, podemos ver una especie de Penicillium formando una red espesa similar a una alfombra llamada micelio, de la que emergen gotas de color rojo brillante llenas de antibióticos y otras sustancias. “Cuando los conoces mejor –dijo Van Egmond sobre los hongos en estas vistas de cerca–, con suerte obtendrás más aprecio por estos seres modestos”.

La babosa marina mariposa (Igor Adameyko)

Cyerce kikutarobabai, más conocida como la babosa marina mariposa, es una criatura colorida cubierta de estructuras similares a alas que la ayudan a respirar y nadar, y le dan la apariencia de alas de mariposa. Igor Adameyko, del Centro de Investigación del Cerebro de la Universidad Médica de Viena, detalló que observar a la babosa marina de 4 milímetros de largo le permitió apreciar que las estructuras no eran simplemente decorativas: “Fue uno de esos momentos, en los que la observación científica y la belleza visual se volvieron inseparables”.

Las algas de agua dulce Volvox aureus (Gerd Günther)

Las algas de agua dulce Volvox aureus se encuentran por todas partes, más comúnmente en estanques, lagos y ríos. En la muestra recolectada y capturada por Gerd Günther, un fotomicrografista con base en Düsseldorf, Alemania, las colonias contienen algo llamado zigosporas, que representan la etapa de reposo sexual de las algas. Las zigosporas actúan como una cápsula del tiempo biológica para preservar el código genético de las algas cuando las condiciones se deterioran, como en medio de una fuerte caída de la temperatura.

Las células del músculo cardíaco (Dylan T. Burnette)

Por su parte, Dylan T. Burnette pasó años tratando de entender cómo las células del músculo cardíaco construyen sus sarcómeros, las “diminutas máquinas contráctiles” responsables de cada latido del corazón. Una estudiante de posgrado en su laboratorio en la Facultad de Medicina de la Universidad de Vanderbilt, Emma Koory, rastreó recientemente la formación de sarcómeros en una sola célula cardíaca a lo largo de 40 horas. “Cada célula del músculo cardíaco tiene que construir y mantener continuamente esas máquinas”, apuntó Burnette. “Esta película nos da una rara oportunidad de ver realmente cómo ocurre parte de ese proceso”, concluyó.