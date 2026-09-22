Los Testigos de Jehová permitirán las donaciones y transfusiones de sangre a sus fieles por “decisión propia”

Los Testigos de Jehová anunciaron el cambio, hasta ahora, más importante en la doctrina de la iglesia fundada en 1931. A partir de la semana pasada, los fieles que profesen la religión podrán donar su propia sangre y recibir transfusiones de otras personas bajo decisión individual, modificación a la estricta prohibición del uso de sangre en tratamientos médicos.

El Cuerpo Gobernante, máximo órgano de dirección de los Testigos de Jehová con sede en Estados Unidos, detalló que la actualización mantiene el rechazo a la “sangre completa”, pero sí permitirá transfusiones de sus principales componentes, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma o plaquetas, sin que esta decisión implique una contravención de las normas.

“La medicina moderna comprobó que los tratamientos y las transfusiones son eficaces y evitan riesgos. Estos avances hicieron surgir muchas preguntas sobre cómo aplicar los principios bíblicos en diferentes situaciones”, explicó el miembro del Cuerpo Gobernante en el comunicado.

El comunicado de los Testigos de Jehová

El último antecedente de este estilo databa de marzo de este año, cuando la cúpula de los Testigos de Jehová anunció la habilitación de la realización de autotransfusiones de sangre antes de cirugías o intervenciones. “Los cristianos no estamos bajo la ley mosaica (un conjunto de normas religiosas que regulan la conducta humana) pero sí seguimos el mandato de abstención. Por lo tanto, cada cristiano debe tomar su propia decisión sobre cómo se usará su propia sangre”, explicaron en el comunicado.

La diferencia con la nueva actualización publicada en septiembre es que ese mismo principio aplica ahora para los cuatro componentes de la sangre completa que procedan de un tercero. De esta forma, cada fiel podrá decidir si se somete a los tratamientos que requiera. “Cada cristiano debe tomar su propia decisión sobre cómo usar estos componentes en procedimientos quirúrgicos. También, cada uno decidirá si donará componentes de su propia sangre”, añadieron.

“El Cuerpo Gobernante sigue pensando que es un tema muy serio, pero como la Biblia no habla concretamente de los productos que se encuentran en la sangre, el Cuerpo dice que no está autorizado a ir más allá de lo que está escrito”, ratificaron.

Las transfusiones de sangre ayudan a salvar millones de vidas cada año

Este cambio —aplicado por las autoridades luego de “orar y estudiar el tema”— implicó una importante modificación en la postura sobre esta imposición aplicada en 1945 a partir de una interpretación de un pasaje bíblico del Nuevo Testamento ( Hechos 15:28, 29) que instaba a los fieles a “abstenerse de la sangre”, ya que representa la vida sagrada que fue dada por Dios. De esta forma, consideran que introducir sangre ajena al organismo mediante una transfusión viola dicha ley divina y la decisión de Dios.

Muchos llegaron incluso a morir o dejar fallecer a familiares antes que aceptar una transfusión y en 1961 se impuso la expulsión a quienes aceptaran componentes externos.

La negativa a recibir transfusiones de sangre siempre fue uno de los aspectos más criticados de esta doctrina. Incluso el año pasado hubo un caso en la provincia de Neuquén en el que un juez de familia falló a favor de intervenir quirúrgicamente a un bebé recién nacido pese a la oposición de sus padres por motivos religiosos. La resolución se basó en el principio de interés superior del niño, que prioriza el derecho a la vida y a la salud.

“Cada uno debe orar y pensar con cuidado en todo lo que está envuelto antes de tomar una decisión. Si se toma este asunto a la ligera, podría dañar su conciencia y su valiosa amistad con Jehová”, advirtieron desde el Cuerpo Gobernante y señalaron: “Puede que algunos rechacen todos esos productos porque consideran que aceptar cualquier parte de la sangre está mal. Puede que otros acepten algunos de estos productos porque representan un porcentaje pequeño de la sangre completa. Sea cual sea el caso, el versículo Romanos 14:12 dice ‘cada uno de nosotros rendirá cuentas de sí mismo a Dios’. La congregación no debe intervenir en esa decisión y ningún cristiano debe juzgar lo que decida otro”.