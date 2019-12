Maltrato animal: el drama de los caballos carreros

Tanto los carreros como los proteccionistas coinciden en señalar que han intentado generar instancias comunes de trabajo para abordar el problema del maltrato animal en conjunto. “Es necesario que no existan bandos; no sólo nos molesta el maltrato o la utilización de los caballos en trabajos de fuerza, sino todo un contexto de abandono que la sociedad no ve”, dijo Florencia Sampietro.