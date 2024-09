Maratón de Buenos Aires: el sorpresivo triunfo de una corredora de Misiones que se consagró como mejor sudamericana

Escuchar

“A Chiara la defino con una palabra: simpleza”. Así describió Fernando Díaz Sánchez a su atleta, a los pies del podio de la Maratón de Buenos Aires. La misionera Chiara Mainetti estaba a punto de subirse al escalón más alto para coronarse campeona sudamericana. Con 2h34m49s no solo fue la corredora más rápida del subcontinente, sino también la mejor no africana y quinta en la clasificación general, solo por detrás de dos etíopes y dos kenianas. “Chiara es una persona simple. No tiene rollos con el esfuerzo, ni con los objetivos, ni con nada. Entiende lo que hay que hacer y no lo discute. Trabaja”, continuó el entrenador.

Chiara corre. Donde sea, en pista, en montaña o en calle, Chiara corre. Actual subcampeona nacional de 10.000 metros en pista, campeona sudamericana de montaña en distancia Classic (15 km) y ahora, desde esta mañana, campeona sudamericana. “Es la primera vez que represento al equipo argentino como yo quiero –reconoció Mainetti–. Tuve otras oportunidades, pero no se me dieron los resultados. Lo de hoy lo pongo en el lugar más alto del podio de mis mejores carreras”.

La humedad de Buenos Aires se sumó a una maratón que se corrió a más de 20°C, una prueba que los estudios fisiológicos recomiendan cerca de los 12°C y en ambientes secos. Las condiciones de la madrugada de ayer pusieron a prueba a los 14.500 corredores que convirtieron a la Maratón de Buenos Aires en la más convocante de la historia argentina, incluso a los más rápidos.

Los ganadores africanos terminaron con marcas tres o cuatro minutos por encima de los registros habituales. Sin embargo, Chiara quedó a menos de un minuto y medio de la mejor marca de su vida: realizó una carrera casi perfecta.

Salió a correr junto con la argentina y olímpica en Tokio Marcela Gómez. “Marce era de las rivales más fuertes”, reconoció Mainetti. Ya para el kilómetro 10, pasaron a la brasileña Jéssica Pereira, “y ahí me prendí a un pelotón de hombres”, explicó la atleta. Y se fue sola hacia la punta sudamericana que soñó.

“Para eso, fui dos veces a entrenar a Cachi [a 2500 metros de altura en Salta, para estimular la captación de oxígeno], para pelear por el campeonato”, confesó esta profesora de educación física que reparte su rutina entre trabajar medio día en un gimnasio, luego entrenar corredores y, por último, entrenarse ella buscando darles pelea a las mejores de América del Sur. “Por eso solo podemos hacer dos dobles turnos por semana”, detalló Díaz Sánchez, su entrenador desde hace ocho años, luego de que Chiara llegara desde Eldorado (provincia de Misiones) a Mercedes (provincia de Buenos Aires) y, de ahí, a San Isidro.

“Creo que el único condicionante que a ella misma le gustaría cambiar es tener más tiempo para entrenar”, sostuvo el también responsable del área de fondo y medio fondo de la Confederación Argentina de Atletismo. Y agregó: “Si solo se pudiese dedicar a eso, Chiara podría hacer entre 11 y 12 sesiones por semana. Así lograría su mejor versión”.

En su versión actual, mitad docente de educación física, mitad atleta de elite, Chiara da batalla. New Balance la acompaña desde hace años; también la ayudan Sox, Nutremax y a veces hasta la Municipalidad de Mercedes. Cada cual pone su parte. No alcanza para vivir del atletismo, pero ella sí vive para el atletismo. En la versión que sea: pista, montaña o asfalto; contra el clima de Buenos Aires o contra las mejores de América del Sur, Chiara siempre busca dar lo mejor.