Más de 7000 visitantes recorrieron el “hospital de las estatuas” porteño, que celebró 70 años en una noche especial

El taller del MOA (Monumentos y Obras de Arte) de la ciudad celebró sus 70 años con una edición especial de Monumentos bajo las Estrellas. El evento reunió a más de 7000 personas que se acercaron al “el hospital de las estatuas” para una noche de arte, música en vivo y recorridos por el emblemático predio.

En pleno corazón del Parque Tres de Febrero de Palermo, el taller de restauración de los monumentos porteños abrió sus puertas en la noche de este sábado para que los vecinos conocieran de cerca cómo se cuidan y restauran las más de 2400 piezas escultóricas emplazadas en la Capital.

En el Patio de Esculturas del MOA, los visitantes conocieron diversas obras escultóricas que están en proceso de restauración y piezas que debieron ser retiradas del espacio público para su resguardo.

El personal del MOA explica su trabajo a los visitantes Gentileza GCBA

Durante las visitas guiadas, los participantes observaron de cerca el espacio donde trabajan los restauradores y accedieron al nuevo archivo del taller.

Además, pudieron recorrer la historia del MOA a través de maquetas, líneas de tiempo e imágenes.

La actividad contó con la presencia del jefe de Gabinete de la ciudad, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Espacio Público, Ignacio Baistrocchi, y el subsecretario de Paisaje Urbano, Juan Vacas.

Sobre la plaza frente al MOA, se presentaron en vivo Crewrod, Abril Olivera y Surfistas del Sistema. La propuesta incluyó también un set de vinilos, intervenciones artísticas y un patio gastronómico con Ferias de la Ciudad.

La gente pudo disfrutar de las esculturas que permanecen en el predio de Palermo para ser restauradas o por protección Gentileza GCBA

Un taller histórico

El edificio donde hoy funciona el MOA forma en sí mismo parte del patrimonio histórico porteño: entre 1835 y 1854, la construcción fue vivienda del personal doméstico de la quinta de Juan Manuel de Rosas.

Hoy, el equipo de restauradores, escultores y artesanos del taller trabaja todos los días en la recuperación, limpieza y puesta en valor de estatuas, bustos, placas, mástiles, fuentes y monolitos.

En su Patio de Esculturas se exhiben tanto obras que están siendo restauradas como esculturas que debieron ser retiradas preventivamente de sus emplazamientos originales, tras reiterados actos de vandalismo, para preservarlas adecuadamente.

Por fuera del evento nocturno, el MOA está abierto al público todo el año, de lunes a viernes, entre las 10 y las 17, con acceso libre al Patio de Esculturas. En ese horario también se puede participar de visitas guiadas gratuitas que duran alrededor de una hora para conocer la historia del taller, su archivo y observar el espacio donde trabajan los restauradores. Pueden realizarse de manera espontánea o coordinarse previamente a través de visitas.moa@buenosaires.gob.ar.

El taller organiza además recorridos para escuelas primarias y secundarias, que pueden solicitar una fecha para sus estudiantes. A lo largo del año, en coordinación con el área de Gobierno y Vínculo Ciudadano, también realiza visitas temáticas a monumentos emplazados en distintos puntos de la ciudad.