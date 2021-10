Medio ambiente: la fuerte advertencia sobre el cambio climático de un experto estadounidense

Los glaciares del mundo se están derritiendo a un ritmo récord por el calentamiento global, se han perdido una media de 267.000 millones de toneladas de hielo al año desde 2000, según un estudio publicado en la revista Nature. Lo que sucede en estos lugares tiene consecuencias en todo el mundo.

El retroceso de estas masas representa un problema para millones de personas que dependen del derretimiento de cada temporada para el suministro de agua potable y un deshielo acelerado puede causar derrames fatales de los lagos glaciales.

Las personas no son las únicas afectadas. En el Ártico, a medida que el hielo marino se derrite, muchos animales pierden su hábitat, como, por ejemplo, los osos polares que pasan más tiempo en tierra buscando alimento, lo que ocasiona conflictos entre las personas y estos mamíferos. Sin embargo, la pérdida de hielo no se limita al contenido en los polos.

Baker Perry, doctor en geografía con especialización en climatología por la Universidad de Carolina del Norte y miembro de la Expedición Perpetual Planet Everest de National Geographic 2019 durante la que instaló con éxito la estación meteorológica más alta del mundo, conversó con LA NACIÓN sobre la problemática del derretimiento de los glaciares.

Baker Perry (derecha) junto a un explorador de National Geographic instala la estación meteorológica más alta de los hemisferios sur y occidental a 6505 metros cerca de la cima del volcán Tupungato, que proporcionará datos meteorológicos esenciales para esta región Armando Vega / National Geographic

– ¿Qué mide una estación meteorológica a 6500 metros de altura?

–Estas estaciones pueden medir directamente los procesos atmosféricos y meteorológicos que afectan a los glaciares. Esto quiere decir temperatura, viento, humedad relativa y balance energético. Estas observaciones son muy importantes para entender los cambios en los glaciares.

– ¿Por qué se eligió al volcán Tupungato, en Mendoza, para instalar una estación meteorológica?

–Se lo eligió por estar muy cerca de la ciudad de Santiago y por ser una torre de agua. Según un estudio de 2019 esta torre de agua de los Andes es una de la más vulnerable del mundo. Permitirá tener datos de buena calidad de la situación de los glaciares para analizar procesos y poder hacer proyecciones del futuro hídrico de esa zona.

– ¿Cuáles son los glaciares en el mundo que sufren el mayor impacto del cambio climático?

–Son los de la zona tropical, en Perú y Bolivia y también en Ecuador. Hay unos cuantos en África y en el sureste de Asia, pero la mayoría está en los Andes. En un artículo de National Geographic se dice que el 70% de los glaciares van a desaparecer, es muy grave la situación en todas las montañas, pero en los Andes los cambios han sido muy extremos.

Foto satelital de la NASA donde puede apreciarse claramente cómo se agrieta el glaciar antártico Thwaites NASA - Archivo

–¿Cómo afecta el derretimiento de los glaciares en el uso del agua y en la producción de alimentos?

–Cuando hay derretimiento, retroceso y en algunos casos desaparición de los glaciares, afecta a los recursos hídricos. La estación seca en Perú y Bolivia es bien marcada, las comunidades dependen del agua que viene del derretimiento del glaciar, cuando ese recurso hídrico o ese glaciar ya no existe o es mucho más pequeño significa que hay mucho menos agua bajando o en algún caso más extremo no la hay bajando de esta cuenca, o sea no hay agua para usar en la casa o para el riego. En el mundo el agua es vida y no contar con ese recurso básico es un impacto tremendo.

– ¿Es posible una recuperación de los glaciares afectados por el cambio climático?

–Puede ser posible una recuperación en los glaciares más grandes que se extienden a más de 6000 metros de altura si hay algún acuerdo serio a nivel internacional, pero la mayoría de los glaciares tienen menos superficie y no se extienden a esa altitud, en estos casos hay pocas esperanzas de que se puedan recuperar y si realmente desaparecen, es una realidad muy triste porque muchas comunidades dependen de ese recurso.

Río de deshielo sobre un glaciar en Groenlandia, el 22/09/2021

–¿En qué polo afecta más el cambio climático?

–En ambos se ven cambios importantes aunque en el Ártico o Polo Norte como hay más océano, hemos visto cambios más profundos que en el Sur. Sin embargo, hay más inestabilidad en los glaciares del Antártico.

–¿Cuáles son las regiones que más se calentaron en el planeta?

–Han sido en el hemisferio norte, especialmente en el Ártico y Siberia de Rusia, en estas zonas se han visto más calentamiento que en otras.

Mapa de calor de 2020 que muestra las regiones del planeta que registraron mayor y menor calentamiento NASA

–Un incremento del deshielo glaciar añade agua dulce en exceso a los océanos, ¿qué consecuencias puede traer?

–Un ejemplo de esto puede ser en el océano Atlántico norte, cerca de Groenlandia. Si hay un mayor derretimiento de agua en Groenlandia entrando en el océano puede afectar su circulación y esto puede contribuir a un aumento del nivel del mar y un descenso en temperaturas en Europa o también en el este de América del Norte.

Una poderosa ola de frío azotó el estado de Texas en Estados Unidos en febrero de 2021

– ¿Cuáles serán los cambios extremos que podrían ocurrir en el próximo siglo si no se toman medidas para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero?

–Hay varios, pero lo que más me preocupan son los que están relacionados a las inundaciones y al aumento de la intensidad de las precipitaciones, también al incremento de la intensidad de los volcanes con más energía en los océanos, lo que se traduce en tormentas de mayor intensidad en el mar. Un crecimiento en las temperaturas provoca más evaporación en la superficie de la tierra y esto da como resultado sequías y megasequías e impactos en la agricultura y en los ecosistemas y también el derretimiento y la desaparición de los glaciares especialmente en las montañas.

Inundaciones en la región de Kordel, Alemania, el 15 de julio de 2021

–¿Cuál es la medida que se necesita implementar de manera urgente para aminorar los efectos del cambio climático?

–La acción mas importante está relacionada con el uso de los combustibles fósiles, tenemos que hacer un cambio a otras formas de energía y también usar la energía que tenemos de una forma sostenible para reducir nuestros impactos.

– ¿Por qué se produjo un ligero enfriamiento en el Atlántico norte, el Pacífico oriental, el sureste de los Estados Unidos y partes de Brasil?

–La comunidad científica piensa que se debe a los cambios en la circulación de la atmósfera y de los océanos provocados por el calentamiento global, en estas zonas en vez de tener un calentamiento hubo un enfriamiento, pero son áreas muy pequeñas a nivel global.

Erupción del volcán Cumbre Vieja en las Islas Canarias, el 19 de septiembre de 2021 Arturo Jimenez - Arturo Jimenez

– ¿Qué podemos hacer cómo individuos para mitigar los efectos del cambio climático?

–Es importante ver cómo podemos hacer para minimizar nuestro uso diario de energía y también cómo podemos presionar a las empresas privadas y a los políticos e insistir en cambios que realmente sean esenciales para el futuro de nuestras comunidades y de nuestro planeta.