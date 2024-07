El lugar de California que podría romper el récord de temperatura más alta registrada en la historia

Escuchar

La ola de calor extremo no da tregua en Estados Unidos y un punto en el sur de California podría experimentar una temperatura que igualaría a la más alta jamás registrada en la historia, con 54,4 grados de sensación térmica. Se trata del Valle de la Muerte, que ya ostenta el actual récord, y que en los pronósticos figura como uno de los lugares más calientes del país esta semana.

Las temperaturas máximas en el Valle de la Muerte en California entre julio y agosto suelen estar por encima de los 49 grados Marco Ugarte - AP

El pasado sábado la marca térmica en esta zona, ubicada a unos 200 kilómetros al oeste de la ciudad de Las Vegas, alcanzó 53°C y se acercó al récord de 54,4°C, registrado en ese mismo lugar en julio de 2021, según la revista Scientific American. Los pronósticos indicaban que en los primeros días de esta semana se igualaría esa marca, pero aunque estuvo cerca, eso finalmente no ocurrió.

Sin embargo, con un verano en ciernes, los científicos y meteorólogos consideran que esta marca podría romperse. Es el caso de Daniel Swain, científico climático de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), que en diálogo con el medio local SFGATE, afirmó que si bien 54,4°C “puede ser un poco exagerado”, siempre “hay al menos un par de grados de incertidumbre en predicciones específicas como esta, así que está dentro del ámbito de las posibilidades”.

Así se ve el Valle de la Muerte en California Shutterstock

En esa línea, agregó que “las implicaciones prácticas” de temperaturas como 52 o 54°C son aproximadamente las mismas. “Es extremadamente caluroso y está a unos pocos grados de la temperatura global más alta medida de manera confiable en ambos casos”, precisó.

Aun así, el récord exacto de la temperatura máxima registrada en la Tierra es objeto de discusión. Según el NWS Las Vegas, es de 56,7°C, en 1913, precisamente en el Valle de la Muerte. No obstante, distintos especialistas sostienen que esta cifra es errónea y que la correcta es 54,4 grados en julio de 2021, en el mismo lugar.

Así es el Valle de la Muerte en California

“El Valle de la Muerte, como su nombre indica, es un lugar sofocante: se lo conoce como el sitio más caluroso de la Tierra gracias a su clima desértico y a la topografía local”, describió Scientific American. Las temperaturas en este espacio, donde se encuentra la ciudad de Furnace Creek, suelen estar por encima de los 49°C, incluso en la sombra.

El Valle de la Muerte se encuentra detrás de una larga cadena montañosa, la cual hace que sea una zona seca y calurosa User - https://journals.ametsoc.org/

¿Por qué hace tanto calor en el Valle de la Muerte?

Este valle, con más de 1300 kilómetros cuadrados a unos 85 metros bajo el nivel del mar, las altas temperaturas del verano, baja humedad, alta evaporación y bajas precipitaciones son la norma, según el trabajo de investigación The Climate of Death Valley. Entre junio y agosto, la mínima promedia 37°C, mientras que las máximas se ubican mayormente por encima de 49° grados y las noches no suelen bajar de 32 grados.

Su condición de baja humedad se da precisamente por la ubicación del valle, a la sombra de cuatro cadenas montañosas principales hacia el oeste: Sierra Nevada, Montañas White/Inyo, Cordillera Argus y Cordillera Panamint. La humedad de las tormentas provenientes del océano Pacífico se condensa y cae en forma de lluvia o nieve en las laderas occidentales; en tanto, cuando cruzan y llegan al valle, ya casi no queda agua por caer.

En cuanto al calor, las razones que señalan los expertos están vinculadas al aire seco, la tierra oscura y la falta de vegetación, entre otros factores.

