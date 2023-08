escuchar

MENDOZA.– El hombre, vestido de buzo negro, jeans y zapatillas, se asoma desde una terraza de la bodega. Enseguida decide traspasar el límite de esa terraza e intenta pararse sobre una pared que sale de forma perpendicular. Pero apenas apoya los pies sobre esa pared, que es muy angosta, pierde la estabilidad y cae de espaldas unos cinco metros hasta el suelo. Esto puede observarse en el video filmado a través de las cámaras de seguridad de la bodega mendocina donde ocurrió el hecho, al que accedió LA NACION de fuentes judiciales.

El protagonista es un turista brasileño, de 43 años, identificado como Antonio Álvez, que se accidentó ayer mientras realizaba una degustación de vinos en la bodega Catena Zapata, ubicada en la calle Cobos del departamento mendocino de Luján de Cuyo. El turista impactó violentamente contra el piso y al instante perdió el conocimiento.

De manera inmediata, el hombre fue trasladado al Hospital Central, ubicado en la ciudad capital de Mendoza, donde quedó internado en la sala de terapia intensiva, según había informado ayer el Ministerio de Seguridad de esa provincia. En un primer momento, los médicos habían indicado que la víctima tuvo un traumatismo encéfalo craneal por caída de altura (TEC), con formación de coágulo de sangre y fractura de costillas.

El último parte médico difundido dice que el paciente permanece internado en una sala común “por politraumatismo por caída de altura con múltiples fracturas craneofaciales”. Luego confirma que está “estable hemodinámicamente, sin requerimientos de oxígeno”, pero que sigue bajo seguimiento multidisciplinario y que se espera su “evolución”.

“El paciente está estable, con evaluaciones multidisciplinarias. Lo ha visto odontología, lo ha oftalmología, lo está siguiendo neurocirugía, pero no tiene conducta quirúrgica. Tiene fracturas faciales propias del golpe, pero no hay mucho más. Está lúcido, está estable y sigue en sala común. Suponemos que se lo evaluará uno o dos días más y, si no tiene conducta quirúrgica, se le dará el alta”, informaron a LA NACION fuentes del Hospital Central.

Fuente judiciales confirmaron a LA NACION que el accidente ocurrió en la bodega y no el restaurante, y que la causa ya fue archivada ya que se constató que el turista se “cae solo”.

Ayer, en la escena del accidente, trabajó la Policía Científica junto con personal de Investigaciones y efectivos de la zona de Luján.

LA NACION dialogó ayer con fuentes de Catena Zapata para obtener mayores precisiones del incidente. Sin embargo, desde la bodega expresaron: “Por un tema de privacidad del turista, no vamos a dar detalles”. Aclararon, además, que se están peritando cámaras de seguridad instaladas en el lugar para reconstruir la secuencia del hecho.

Parada obligada

De acuerdo a un reciente artículo de O Globo, la bodega mendocina es una visita obligada para los turistas del gigante sudamericano de alto poder adquisitivo.

Según datos del Ministerio de Turismo, en los cinco primeros meses de este año, 772.000 turistas brasileños pasaron por el país y dejaron nada menos que el equivalente a 360 millones de dólares. En promedio, cada uno gasta US$750 en la Argentina. Respecto de aquellos que se trasladan al país especialmente para comprar vino, tienen permitido volver a Brasil con 12 botellas en la valija y otras seis en el equipaje de mano. Por ese motivo, la mayoría de los brasileños suelen venir con la maleta poco cargada.

