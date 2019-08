Mendoza: grabaron a un chofer manejando con el celular y lo sancionaron

El chofer, en el momento en que conducía hablando con el celular Crédito: Facebook

Un video que se viralizó por las redes sociales, donde se observa a un chofer de micros de Mendoza manejando con el celular, terminó con una sanción por parte del Gobierno provincial.

El conductor sancionado pertenece a la empresa Dicetours, y realizaba el recorrido hacia Mendoza desde la zona Este. Fue captado utilizando su teléfono mientras conducía.

Una usuaria del transporte público tomó las imágenes hace una semana y las compartió en su perfil de Facebook. Luego de viralizarse y llenarse de comentarios de repudio contra el accionar del trabajador, el Ente de la Movilidad Provincial (EMOP), a través del cuerpo de inspectores, identificó al empleado y lo multó.

"Así manejan los choferes de la empresa Dicetours, Mendoza-San Martín. Venía el colectivo lleno, no respetaba nada, una vergüenza. Y le dije que no hablara por celular, que no venía solo y dijo bueno, riéndose pero jamás dejó el celular, como lo pueden ver. Son un peligro", expresó Norma Carvacho, la pasajera que grabó el hecho.

Ahora, la compañía deberá hacer su descargo para que la Secretaría de Servicios Públicos avance con el proceso administrativo contra el chofer.