Mendoza: se profundiza la crisis sanitaria y salen a buscar médicos de especialidades pediátricas a otras provincias

MENDOZA.– La situación sanitaria en esta provincia no deja de complicarse. A la falta de médicos, sobre todo en pediatría; a la apertura intermitente de guardias, a la dificultad para cubrir nuevos cargos y a diversos reclamos laborales del personal, se suma ahora otra arista que dimensiona el problema local: el gobierno provincial está buscando profesionales en otras jurisdicciones.

Así se conoció esta semana, con la publicación de avisos en diarios de Córdoba, donde se observa que el principal efector pediátrico de Mendoza y de la región, el Hospital Humberto Notti, salió a ofrecer trabajo a neurocirujanos infantiles, ya que hay especialistas locales que decidieron irse, a tono con la preocupante tendencia de que cada vez más galenos mendocinos emigran, no solo a otras jurisdicciones del país, sino al exterior, principalmente a Chile, donde –tal como contó LA NACION– con una sola guardia al mes llegan a duplicar el salario.

De esta manera, en plena crisis del sector, el Ejecutivo mendocino comenzó a publicar ofertas laborales, mientras no logra captar más médicos, sobre todo pediatras, a pesar de ofrecer más de 40 cargos en diferentes efectores, en un quinto llamado. El caso que trascendió en los últimos días y sorprendió a la ciudadanía es el aviso que se publicó en el diario cordobés La Voz del Interior.

“El hospital pediátrico Humberto Notti convoca a profesionales médicos”, dice la publicación. “La convocatoria está destinada a la incorporación de especialistas en neurocirugía pediátrica y electrofisiológica pediátrica de todo el país, para cubrir vacantes en los puestos de trabajo en los servicios del Hospital Pediátrico H. Notti de la provincia de Mendoza, bajo diversas modalidades de contratación”, indica el aviso, en medio de los cuestionamientos del sector sindical por “abandonar a la niñez y a la adolescencia de la provincia”.

Desde la oposición, fueron los primeros en advertir esta llamativa situación. “¿En vez de poner avisos buscando médicos cordobeses no sería mejor que le pagaran mejor a los médicos pediatras mendocinos? Este gobierno de Mendoza es cada día más vergonzoso”, disparó en las redes sociales el senador kirchnerista y candidato a vicegobernador, Lucas Ilardo.

Jorge Pérez, director del Notti, reconoció la necesidad de buscar profesionales en otro lugar, luego de la salida de dos neurocirujanos mendocinos, que se fueron a España y a San Luis. “Tenemos nuestros inconvenientes. Negarlo sería de necio. Hemos salido a ver la posibilidad, porque tampoco es fácil, de conseguir neurocirujanos de distintos puntos del país para reforzar el servicio porque implica no solamente el seguimiento lineal de los pacientes y las cirugías programadas, sino también las emergencias que pueden ocurrir. Entonces, con tres profesionales no es fácil. Con cinco estaban sobreexigidos y con tres lo están de igual manera”, describió el responsable del hospital, en diálogo con MDZ Radio, y aclaró que no es tan sencillo encontrar un neurocirujano porque el déficit “está pasando en toda la Argentina”. “Creo que no solamente pasa por una cuestión económica, sino que habrá que ver y ponerse a pensar en la formación. Son muchos años para después llegar y, por ahí, no obtener la retribución que uno cree que merece”, completó Pérez.

Consultado por LA NACION, agregó: “No es para preocuparse, sino ocuparse. Eso hacemos. La falta de especialistas es a nivel nacional y mundial, nosotros abrimos la convocatoria para neurocirujanos y ya hemos tenido repuesta”.

“Son manotazos de ahogado, para mostrarse activos en esta crisis y en pleno año electoral, pero difícilmente tienten a alguien de otra provincia, ya que allá se paga mejor. Los médicos se están yendo a San Juan y San Luis, no solo a Chile. Entonces, nadie va a venir acá”, dijo a LA NACION I. R., un reconocido pediatra mendocino que analiza por estos días tomar un empleo en el vecino país, donde puede llegar a cobrar unos 10.000 dólares mensuales, aunque no descarta irse a San Luis, donde ganan hasta el triple que en Mendoza. “En la provincia vecina me ofrecen 36 horas de trabajo semanal por más de 800.000 pesos. Ya hay un grupo de neonatólogos que van y vienen”, detalló el especialista, quien asegura que la sangría de neonatólogos no se detiene tanto en el ámbito público como privado. De hecho, esta semana la guardia pediátrica del Hospital Español, la única privada que sigue funcionando en Mendoza, está abriendo en forma intermitente, con persistentes reclamos del personal, que no da abasto por la ausencia de pediatras.

En tanto, desde la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) no dejan de mostrarse preocupados por estas acciones oficiales, aunque ponen el foco en la migración de pediatras, por lo que solicitaron la intervención de la Justicia. En este sentido, pidieron que se tomen “medidas urgentes para el correcto funcionamiento del sistema de salud y acceso a la salud de todos los niños de la provincia”.

En diálogo con LA NACION, Daniel Jiménez, secretario adjunto de Ampros, hizo una advertencia, en medio de los movimientos de la gobernación para intentar paliar la crisis. “Hay déficit de profesionales en las subespecialidades pediátricas, como terapia intensiva, neurocirugía, cardiología. Paradójicamente hemos visto que la provincia ha salido a buscar neurocirujanos al país, cuando hace tres semanas renunciaron dos especialistas del Notti. Entonces, ahora toma esta decisión. La realidad es que incluso en la parte privada no hay profesionales que puedan cubrir las guardias. Es buscar profesionales con los que ya contaban y se ven obligados a buscar en otras provincias, por no haber hecho lo posible por retenerlos y así se está perdiendo profesionales altamente calificados, escasos en la provincia y en el país”, sostuvo el dirigente.

Claudia Iturbe, secretaria general de la entidad, profundizó en la problemática. “Ante las malas condiciones laborales y salariales, la provincia de Mendoza atraviesa una migración y renuncia masiva de profesionales, los cuales han decidido trasladarse a provincias vecinas, donde son mejor reconocidos sus derechos salariales, lo que ha provocado una diáspora sin precedentes y, consecuentemente, una grave afectación del acceso a la salud por parte de niños, niñas y adolescentes ante falta de especialistas que atienden las diferentes necesidades de la comunidad”, sostuvo.

“La situación de la salud pediátrica en Mendoza se ha tornado crítica. Las causas son multifactoriales, debido principalmente a que la pediatría en sí no está siendo atractiva, por los bajos sueldos, además de que es una especialidad desgastante. Encima, con la situación macroeconómica nacional hay países vecinos que ofrecen pagos muy superiores, incluso provincias limítrofes, lo que produce migraciones. Y si hacemos una proyección, en unos años se va a tornar muy difícil conseguir mantener el nivel de atención que ha tenido Mendoza, en excelencia y calidad”, aportó Jiménez.

En medio de esta compleja realidad, algunos médicos afirmaron a LA NACION que el gobierno provincial así como las clínicas están comenzando a “pagar mejor” las guardias de 24 horas, con montos que llegan a los 90.000 pesos, aunque dista notablemente de lo que se puede cobrar con solo cruzar la Cordillera de los Andes, donde hay clínicas que pagan hasta 1500 dólares.

Ante la consulta de LA NACION, desde el Ministerio de Salud provincial reiteraron la posición que vienen sosteniendo frente a los cuestionamientos de los últimos tiempos: reconocieron la problemática y la necesidad de realizar ofrecimientos en otros sitios, al tiempo que garantizar la atención. Asimismo, señalaron que les cuesta conseguir médicos residentes para los hospitales. En este sentido, han propuesto reducir un año la residencia de pediatría para seguir con neonatología o terapia intensiva, con una mejor remuneración.

En cuanto a la búsqueda de neurocirujanos infantiles, agregaron, el pedido se hace a nivel nacional porque se trata de especialistas que no abundan.