Mendoza: al menos dos muertos por el viento zonda

El intenso viento zonda que azota Mendoza provocó la muerte de un canillita luego de que fuera aplastado por un kiosco de diarios y revistas. El trágico desenlace se dio en la localidad de Las Heras, en frente del hospital Dr. Ramón Carrillo cuando, a raíz de las intensas ráfagas la estructura de metal cayó y aplastó al hombre, de 39 años, que trabajaba en el puesto.

Fue un llamado al 911 el que alertó sobre lo ocurrido a los oficiales de la comisaría 36 que constataron la muerte del hombre.

En tanto, se reportó una segunda persona muerta, en este caso, un hombre que formó parte de un choque múltiple que involucró a ocho vehículos.

Este hecho fatal se dio en el departamento de San Martín, en el Carril Chimbas, cuando la visibilidad era muy reducida y se vieron involucrados autos particulares, camiones y medios de transporte públicos.

#Ahora Grave accidente en San Martín: una persona murió y participaron del hecho 8 vehículos entre autos, camiones y colectivo. Él viento Zonda imposibilitó la visibilidad. pic.twitter.com/gVx8DNMXVE — Radio Mitre Mendoza (@radiomitremza) July 21, 2023

Rige una alerta amarilla en la zona

Por la mañana el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido una de nivel amarillo por Zonda para la mayor parte de las provincias de Mendoza y San Juan. Se esperaban vientos con velocidades entre 35 y 60 kilómetros por hora (km/h) y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h, pudiendo ser superados en forma local.

Asi esta Mendoza hoy. En alerta ROJA. El ZONDA bajo al llano. Se recomienda no movilizarse hasta tanto el ALERTA baje.

...¡¡¡ CUIDADO!!!! pic.twitter.com/XKnYc3suQk — ElPatriarcadel49 (@RaulSan84923471) July 21, 2023

Este fenómeno puede provocar reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de baja humedad relativa, por lo que el SMN pidió a la población asegurar los elementos que puedan volarse; mantenerse alejado de los árboles; o estacionar vehículos bajo los árboles; y mantener cerradas las casas de la manera más hermética posible.

También, el SMN lanzó hoy un alerta amarillo por vientos para el norte de Santiago del Estero; el norte y centro de las provincias de Chacho y Formosa; y el este de Salta. El área será afectada por vientos del sector norte, con velocidades entre 40 y 50 km/h y ráfagas de hasta 80 km/h, según pronosticó el organismo.

21 JUL 14h ⚠️| Se registran vientos muy fuertes y polvo en suspensión en la provincia de Chaco. Las ráfagas en Saenz Peña superaron los 75 km/h.



📹 Video de la localidad de Gancedo (Grupo Facebook Región NEA, meteorología) pic.twitter.com/BwpXtJHJUs — SMN Argentina (@SMN_Argentina) July 21, 2023

¿Cómo se forma el Zonda?

Aunque se lo llama Zonda, el fenómeno meteorológico no es exclusivo de la Argentina. En Alemania, por ejemplo, se lo conoce como Föhn, pero más allá de las denominaciones, el fenómeno es el mismo. “Es aire caliente que baja de la montaña”, dice Cindy Fernández, meteoróloga del SMN. “En caso de Zonda extremos, la temperatura suele aumentar en pocos minutos hasta diez grados, incluso se han detectado aumentos mayores, de hasta quince grados en menos de una hora”.

La forma en que se produce el Zonda tiene que ver con los procesos termodinámicos que le ocurren al aire cuando asciende la Cordillera de los Andes desde Chile y luego desciende hacia las provincias argentinas. “A medida que sube se enfría, pierde toda su humedad y al llegar a la cima de la Cordillera está completamente seco. Pero cuando baja se comprime y se calienta”, explica la especialista del SMN. Y añade: “Como perdió toda su humedad en la cima de los Andes, cuando baja del lado de Argentina, al llegar a la superficie suele tener una temperatura mucho más elevada que cuando partió del lado chileno”.

Pero el Zonda es todavía más complejo (y tiene otras características que lo hacen bastante molesto para muchos): ocurre que al entrar en contacto con el aire de la superficie también se producen ráfagas de viento que levantan polvo. En ocasiones, el viento puede producirle daños al tendido eléctrico, a los árboles y por las partículas que arrastra, muchas personas tratan de sellar las aberturas de sus casas para que el interior no se llene de polvo. Para las personas con asma o alguna otra complicación respiratoria, el viento puede transformarse en una preocupación importante.

Dos factores más aportan a que el Zonda sea difícil de tolerar por mucha gente: su velocidad y duración. “Hay algunos que casi no se sienten, porque solamente aumenta un poquito la temperatura y desciende un poco la humedad, entonces prácticamente no tienen viento. Pero hay otros Zonda que son muy intensos y pueden dejar ráfagas de 100 kilómetros por hora, incluso se han registrado superiores”, indica Fernández. En tanto, el tiempo de duración del fenómeno es variable no es un dato menor: “Los Zonda promedio pueden durar dos o tres horas, pero ha habido casos en los que se han reportado durante un par de días con algunas disminuciones temporarias. Una situación que suele ocurrir, muy típica, es que hay Zonda un rato y luego vuelve a la normalidad, y después vuelve otra vez el Zonda. Así, intermitentemente, ha ocurrido hasta dos días”.

