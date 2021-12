Miles de usuarios siguen sin luz y las autoridades no aseguran que volverá el servicio esta noche

A las 9.50 de este último día de 2021 son, de acuerdo a los datos que proporciona el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), más de 47.000 usuarios -45.633 de Edesur y 1661 de Edenor- los que están sin energía por el corte que afecta al AMBA. El panorama es aún incierto, ya que las autoridades se muestran “optimistas”, pero evitan precisar si el servicio se restablecerá para esta noche, cuando las familias se disponen a celebrar el Año Nuevo.

Propiciado por el combo entre los altos niveles de demanda por la ola de calor y la imposibilidad de respuesta por parte un sistema eléctrico deficiente, las empresas no obstante aseguran que la cuestión no es tan sombría al sostener que en los últimos cuatro años hubo inversiones que repercutieron positivamente en el número de usuarios sin luz, que se posiciona ahora lejano a los 100.000 que supo haber años atrás.

Esta mañana, Soledad Manin, la interventora del ENRE -que es el organismo que regula la actividad eléctrica y controla que las empresas del sector cumplan con sus obligaciones- destacó que “la situación se está normalizando” porque desde el pico de 90.000 hogares sin luz que hubo, ahora la cifra de afectados se sitúa en un poco más de la mitad.

Sin embargo, cuando fue consultada en Radio 10 sobre si el servicio se restablecerá pronto, en un principio evitó dar precisiones y luego se limitó a decir: “Depende de muchos factores, esperamos que por lo menos la mayoría. [Las empresas] no dan certezas, porque depende de la temperatura y de muchas cosas, del uso que se haga de la energía, de cosas que uno no controla. Pero estamos optimistas en que hoy se van a reponer las fallas”. Asimismo, confirmó que hay hogares con cortes que superan las doce horas.

Corte de calle en Nazca y Yerbal por la falta de energía eléctrica en el barrio Hernán Zenteno - LA NACION

“Cuando se desata una crisis tan grande, después la empresa no da a basto para reponer las fallas que hubo. Por más que baje la temperatura y la demanda, ya la empresa tiene que atender todos esos puntos con problemas y eso demora un tiempo”, intentó explicar.

Las causas

Mientras tanto, Manin sostuvo que ayer hubo un “pico histórico de demanda de energía” y habló de una “conjunción de otros factores” que también detonaron estas interrupciones generalizadas en el área metropolitana. “Las altas temperaturas recalientan cables e instalaciones. Cuando todos estamos usando muchos artefactos, el sistema se estresa y debido a eso puede haber fallas. Por último, hay falta de inversión de las empresas. Las inversiones son procesos que se tienen que dar a lo largo del año, ser planificadas, y en un momento de crisis uno trata de solucionar la crisis y salir adelante”, refirió.

Esa poca atención de las instalaciones la marcó más acentuada en Edesur, cuando analizó por qué son muchos más los usuarios de esta empresa los que están afectados por los cortes. “Responde a una falta de inversión de Edesur, claramente. El planteo de las empresas privatizadas siempre ha sido ‘no podemos invertir porque no tenemos ingresos’. En el gobierno de [Mauricio] Macri tuvieron 3200% de aumento las facturas, se supone que eran ingresos suficientes para en cuatro años poder invertir y no se cumplieron los objetivos. No hubo una mejora atada a la tarifa como ellos dicen”, planteó, crítica de la gestión de Cambiemos.

Al respecto, señaló que desde el ENRE instaron a que la compañía eléctrica con más impacto en el déficit del servicio, que provee en la Ciudad y en 12 partidos de la provincia de Buenos Aires, refuerce las zonas afectadas con grupos electrógenos hasta que se efectúen las reparaciones que permitan devolver la electricidad. “Tendrá que dar respuesta y será sancionada”, advirtió a Edesur.

La empresa con más usuarios afectados es Edesur Hernán Zenteno - LA NACION

Hoy, el promedio de cortes por cliente por año en Edenor es de 11,7 horas, mientras que el de Edesur es de 13; y la frecuencia de interrupciones es de alrededor 4,6 veces por año.

Instó a seguir con los reclamos

Por otra parte, Manin pidió que la gente sostenga los reclamos porque eso permite hacer un monitoreo en tiempo real, al cargarse los pedidos en una base de datos de cortes de luz; y, además, que las empresas den información. “Habilita muchos mecanismos entre el ENRE y las empresas, nos da herramientas para decir ‘acá hay un reclamo y no se le da respuesta’. Establece sanciones para la falta de respuesta a los reclamos, es una herramienta que sirve para desempeñarnos mejor”, indicó la interventora, que agregó: “Estamos atrás de las empresas viendo que respondan de la mejor manera posible y poder pasar un fin de año tranquilo”.

Mientras tanto, se espera que las altas temperaturas se extiendan hasta el martes próximo, con registros que en el AMBA oscilarán entre 30 y 35 grados, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Sin embargo, se supone que para enero y febrero, por la temporada alta de vacaciones, baje la demanda sobre el sistema eléctrico y se reduzcan así las interrupciones.