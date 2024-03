Escuchar

POSADAS. Este miércoles a media mañana un hombre enfurecido por el aumento en la factura de la luz provocó daños materiales y asustó a los empleados en una oficina comercial de Energía de Misiones SA (EMSA).

El hombre, que no fue aún identificado, fue a quejarse por un aumento en la factura de luz del 60% como consecuencia de la quita de subsidios nacionales.

En el video que captaron las cámaras de la oficina comercial de EMSA ubicada en la Rotonda de acceso a Posadas, a unas 30 cuadras del centro de la ciudad, se puede ver al hombre que agarra una silla y arremete contra una mampara de acrílico, detrás de la cual había un empleado que inmediatamente se paró y salió del local.

Mientras tanto, el hombre le siguió pegando a la ventanilla de atención, hasta que rompió la silla y se quedó únicamente con el respaldo de la misma. También rompió el acrílico y le siguió pegando al monitor de una computadora, hasta que unos segundos después, calmada su furia, salió de la oficina comercial.

Según fuentes de EMSA, el hombre no fue aún identificado y tampoco detenido.

El video se viralizó en las redes, con muchas demostraciones de simpatía por la irascible conducta por el fuerte aumento de la boleta de luz que despierta quejas de todo tipo contra EMSA, a pesar que desde el gobierno provincial y la empresa tratan de explicar que únicamente están trasladando a las boletas la quita de los subsidios.

Más tarde se viralizó un audio, donde este sujeto le explica a un amigo que montó en cólera porque le llegó una factura de luz de 82.000 pesos y dijo que fue por la quita de subsidios que decidió el presidente Javier Milei, a quien el votó.

“Fui al local de EMSA de Rotonda y le digo, cómo me va a venir 82.000 pesos de luz, me dicen que te sacaron los subsidios de Milei, lo voté a este que decía que la casta y no se qué... y al final seguimos pagando la fiesta nosotros, ahora cagué, seguro va a venir a buscarme la policía a casa”, dice el hombre en el audio que también se viralizó.

Las fuentes de EMSA consultadas no confirmaron que el audio fuera efectivamente del sujeto, quien aún no fue identificado.

“Cualquier usuario residencial N1 que sería de altos ingresos, a los que Nación le sacó la totalidad de los subsidios, la factura le impacta en un 60% a diferencia del mes pasado”, explicaron a LA NACIÓN, desde EMSA.

Más allá de la quita de subsidios, EMSA suele ser en Misiones receptora de fuertes críticas y malestar de los usuarios por la calidad del servicio.

Hace 10 días, el lunes 26 de febrero, toda la provincia de Misiones quedó sin luz por espacio de casi dos horas porque falló una estación transformadora de la estación San Isidro, el único lugar donde se recibe la energía del Sistema Interconectado, operado por EMSA.

En ese momento, EMSA tampoco pudo poner en marcha la represa de Urugua-í, que también opera la misma distribuidora estatal y sirve para suplir -al menos en parte-, el abastecimiento de energía cuando se cae la conexión con el sistema nacional.

Virginia Kluka, la titular de EMSA, se presentó ese mismo día a la noche en la estación San Isidro, en las afueras de Posadas, y explicó a MisionesOnline que el apagón tuvo su origen en la falla de un tablero de uno de los dos transformadores.

Esto provocó que 1,3 millones de misioneros quedaran a oscuras por casi dos horas. El servicio entonces se fue restableciendo gradualmente, pero al otro día, todavía quedaban amplios sectores de la provincia sin tener luz en sus hogares.

