Mochila de emergencia: qué artículos debe tener, según el Gobierno

En medio del avance del fenómeno de El Niño y las crecidas registradas en distintas provincias del país, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) detalló los elementos que debe tener un kit de emergencias para abandonar una vivienda durante un escenario de condiciones extremas.

El Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (Sinagir) del AFE, perteneciente al Ministerio de Seguridad Nacional, publicó una guía para armar un kit de emergencias ante la necesidad de una evacuación rápida por inundaciones u otro fenómeno extremo, con un listado que incluye:

Documentación de toda la familia y los de la casa (en bolsa plástica hermética)

Botellas de agua para un día

Botiquín de primeros auxilios

Silbato

Fósforos y velas

Linterna con pilas

Libretas con teléfonos útiles: bomberos, policía, emergencias

Artículos de higiene: alcohol en gel, papel higiénico

Alimentos para un día: enlatados, galletitas, barra de chocolate

Dinero

Medicamentos recetados

Abrigo y mantas

Llaves de la casa y vehículo

Las inundaciones en Paso de la Patria Marcelo Manera

La Agencia Federal de Emergencias advirtió que la preparación también debe anticiparse a los temporales, sugiriendo limpiar desagües, revisar techos y retirar objetos externos que puedan ser desplazados por ráfagas de viento.

Las instrucciones forman parte del Plan de Contingencia Nacional desplegado frente a las intensas lluvias y tormentas que ya provocaron anegamientos y obligaron a evacuar a más de seiscientas personas en la provincia de Corrientes, donde localidades como Paso de la Patria e Itatí sufrieron la rotura de defensas y se registró gran crecida del Río Paraná.

Por ese motivo, el organismo federal desplegó a efectivos de Gendarmería y Prefectura en las zonas afectadas, mientras, tal como informo LA NACION, se espera la llegada de un buque logístico de la Armada para coordinar la asistencia a los damnificados en las zonas más afectadas.

Se prohíbe circular en calles anegadas Marcelo Manera

En paralelo, los protocolos oficiales apuestan a la colaboración de los ciudadanos: prohíben circular por calles anegadas y ordenan cortar de inmediato el suministro eléctrico si el agua entra a los domicilios para evitar accidentes por descargas.

En caso de tener que evacuar en grupo, el ministerio de Seguridad sugiere: