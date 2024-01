escuchar

El viaje a la Antártida que realizan el presidente Milei y el titular del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, dio inicio formal al programa Nutec Plastics en Antártida en cooperación con el Instituto Antártico Argentino.

Rafael Grossi, director de OIEA, Organismo Internacional de Energía Atómica Fabián Marelli - LA NACION

“Este primer programa de identificación de microplásticos y nanoplásticos en la Antártida es un hito histórico porque el OIEA no había tenido ninguna actividad en el medio antártico”, señaló Grossi.

La presencia de microplásticos en la nieve fresca de la Antártida había sido registrada en un estudio publicado a mediados de 2022 en la revista The Cryosphere, a partir del cual, fue evidente que este tipo de contaminación había alcanzado los lugares de más difícil acceso para el ser humano en el planeta.

Efecto de los plásticos en el ambiente

Los plásticos más abundantes son compuestos derivados del petróleo y están presentes en infinidad de productos debido a características como: ser fácilmente industrializables, tener propiedades impermeables, aislantes y de resistencia a agentes corrosivos y, sobre todo, poseer bajo costo.

Cada año se producen en el mundo 430 millones de toneladas de plásticos. El 40% de ellos se destina a la fabricación de envases y embalajes. El resto se usa como aditivos en productos de limpieza y cuidado personal, aparatos eléctricos, materiales de construcción y ropa sintética, entre otros.

Se espera que la producción actual se triplique para 2060, fecha en que los océanos podrían acumular una masa de plásticos mayor que de peces.

Los océanos son vulnerables a este tipo de contaminación debido a la mala gestión de residuos en tierra, a la descarga de aguas no tratadas y a la lenta tasa de degradación.

Una cría de tortuga marina nada junto a plásticos desechados Florida Fish and Wildlife Conservation Commission

A medida que los desechos plásticos se erosionan, se fragmentan en gránulos cada vez más chicos y adquieren una mayor capacidad de dispersión a través del aire, del agua y de seres vivos. Cuando miden menos de 5 mm de diámetro se los denomina microplásticos y constituyen un riesgo para la salud del organismo que los ingiere y el resto de la cadena trófica, incluido el ser humano.

Monitoreo antártico

“Entre los desafíos ambientales de hoy, es evidente que la contaminación por plásticos emerge como uno de los más graves. Como en muchos otros ámbitos, la tecnología nuclear puede ser parte de la solución”, indicó Grossi.

Nutec Plastics es una iniciativa del OIEA, de la que actualmente participan 63 países, que intenta poner a disposición de laboratorios seleccionados de todo el mundo la tecnología y los conocimientos técnicos necesarios para monitorear la presencia de microplásticos en los océanos, analizarlos y evaluar el efecto de la contaminación.

La base Esperanza está incluida en la agenda de visitas de Milei y su comitiva

La Antártida es reconocida por su carácter prístino y estar alejada de las principales fuentes de contaminación, lo que la convierte en un laboratorio único para tomar muestras que puedan compararse con las obtenidas en otros mares.

Las denominadas técnicas de trazadores isotópicos permiten rastrear los microplásticos en diferentes ecosistemas y entender cómo circulan por la atmósfera, el agua y los organismos vivos.

Los laboratorios participantes de la red comparten datos conviniendo los mismos parámetros científicos. A partir de este trabajo colaborativo será posible diseñar estrategias globales de gestión ambiental.

Futuro tratado internacional

La contaminación por plásticos es un problema ambiental internacional que requiere una acción concertada.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) es el ámbito donde se constituyó el Comité Intergubernamental de Negociación sobre Contaminación Plástica que trabaja en un instrumento específico que será jurídicamente vinculante.

Una bolsa plástica flota en el Mar Báltico, cerca de Korsholm, Finlandia OLIVIER MORIN - AFP

En las deliberaciones intervienen delegados de más de 160 países y se espera que la redacción del texto esté completa antes del final de 2024.

Según Sulan Chen, asesora técnica principal y líder global en Oferta de Plásticos, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, “la naturaleza no puede digerir los plásticos y la sociedad no podrá lidiar con grandes volúmenes de residuos plásticos en un futuro cercano. Si bien el mundo espera un instrumento jurídicamente vinculante que regule nuestra relación con los plásticos, no deberíamos tener que esperarlo para tomar medidas ahora”, concluyó.

Pablo Oviedo