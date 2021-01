Montecarlo: la ciudad balnearia proyectada hace más de un siglo y que nacería esta década

PINAMAR (ENVIADO ESPECIAL).- Montecarlo iba a ser la contrafigura de Ostende en la zona norte. El primer emprendimiento, de 1908, fue de un belga y un italiano. El segundo un año después, iba a ser de tres franceses. Uno se concretó y hoy es la localidad más antigua del partido. El otro, aún sigue en los papeles aunque las calles están perfectamente marcadas en medio de un bosque de pinos en el límite norte del partido. Pasó más de un siglo y ahora dicen que esta vez sí se concretará ese exclusivo balneario que pensaron los ingenieros François de Roumefort, Albert Grouward y Antoine Bisset.

Vistas del proyecto urbanístico Montecarlo Tomás Cuesta

Inserto entre dunas y bosque de pinos, Montecarlo debe su nombre no a la ciudad del principado europeo, sino a una abreviación de “Los Montes de Carlos”, porque en la zona donde se proyecta la nueva localidad vivía Carlos Seguín.

En la actualidad el predio, cuya entrada está situada en el kilómetro 383 de la ruta 11, tiene unas 500 hectáreas y 2.5 kilómetros de frente marino, está cercado con un alambre perimetral que no permite el paso para la zona, que quedó en medio de las dunas que suelen elegir los amantes de los deportes de aventura para circular en cuatriciclos, motos, Utility Task Vehícles (UTV) y 4x4.

“Montecarlo, pese a ser junto con Ostende uno de los dos proyectos fundacionales del lugar, situado en el extremo norte del partido, terminó siendo un espacio que quedó al margen de su desarrollo, producto fundamentalmente de la excluyente centralidad que se propuso de Pinamar y luego del razonable eje Pinamar-Cariló. Pero esto, si bien pareciera un problema, favorece sus potencialidades, porque se trata de un lugar virgen, de mucho valor natural y ambiental y sobre todo, que permite una planificación ajustada a las nuevas modalidades de turismo, sumada a esta toma de conciencia que la pandemia nos ha dejado”, dijo a LA NACION, Juan Ibarguren, Secretario de Turismo y Desarrollo Económico.

En1912 aparecieron las primeras invitaciones a los inversores a sumarse a “Monte Carlo”, tal como se leía en las publicidades gráficas, en las que se destacaban entre las virtudes del lugar que no tendría puerto.

“No tendrá puerto marítimo para enturbiar la pureza del agua de sus playas, para traer la fiebre de los negocios, cuando cada uno busca la tranquilidad y el descanso; y sobre todo para no tener la población portuaria que tanto damnifica la armonía de la ciudad veraniega”, se leía en los anuncios.

Un nuevo impulso y la idea de un legado

“Ahora desde la propia Municipalidad seremos su eje impulsor y aglutinador. Para eso está en proceso avanzado de ejecución la creación de una Unidad Ejecutora Montecarlo que estará a cargo de articular todos los aspectos legales, dominiales, urbanísticos, ambientales y turísticos a tener en cuenta que podría incluso, llegado el caso, plantear la formación de una Comisión de carácter mixto público-privada”, adelantó Ibarguren.

El funcionario agregó: “Actualmente en Montecarlo no hay infraestructura de servicios, no se puede construir porque hay una suerte de restricción y no tiene indicadores urbanísticos. Si se lo quiere desarrollar, y en ese proceso estamos, lo primero que tiene que haber es seguridad jurídica que se traduce en un claro registro dominial para terminar con las leyendas urbanas al respecto, alimentadas de boca en boca. Desde la Municipalidad se realizará un abordaje frontal en la materia”.

Las autoridades locales, que tienen mandato hasta 2023, quieren que el plan director y esta comisión esté conformada y con el visto bueno de las autoridades provinciales antes de la finalización de su periodo de gobierno.

Toman como espejo lo que sucede en el extremo opuesto del partido, en Cariló que es paisaje protegido desde 1998, en la que participan diferentes ONG locales que buscan preservar la identidad del lugar. Por ejemplo, la conserva de las calles de tierra sin iluminación, no se permite el cableado aéreo, y cada nueva zona nueva que se urbaniza tiene que tener un aval de todas las partes.

Con este antecedente que funciona, la expectativa de que Montecarlo finalmente se concrete es mayor: “Está todo por hacer, partiendo urbanísticamente del diseño de un Plan Director Urbano Ambiental Integral e Integrado, una Evaluación Ambiental, un análisis de sus recursos naturales y un Plan de Gestión Ambiental, de modo de poder elaborar un estatus de protección que, por abordarlo en la etapa de su programación, tendrá un efecto altamente significativo”, dijo Ibarguren.

Entre las ideas que se manejan hay varias, pero la directriz principal en este nuevo impulso es la de no alterar, o hacerlo lo menos posible, las condiciones naturales y ambientales del lugar donde la flora y la fauna hoy crece al resguardo de la mano del hombre.

“Se están evaluando opciones que permitirán un turismo no necesariamente estacional, con zonas de imponentes paisajes forestados, de médanos vírgenes, un espacio asociado a la naturaleza, sol, playa y mar. Estamos analizando muy cuidadosamente cuáles serán las acciones que formen parte de ese desarrollo. De esa manera Pinamar incorporará un turismo que hoy no recepta”, analizó el funcionario.

¿Una ciudad ecológica y sustentable?, la mirada de los ambientalistas

“No existe una ciudad amigable con el medio ambiente. Puede llegar a existir una ciudad con menor impacto ambiental, pero no hay que tener en cuenta solamente el armado. Me pregunto, ¿qué va a pasar con las cloacas? ¿Qué va a pasar con la basura? Te doy la respuesta, la basura irá a parar al mismo basurero a cielo abierto donde llevan los residuos de toda la zona. Con las cloacas, seguramente se hará un pozo que irá a parar al acuífero y ese es el principio del fin”, dijo Gastón Caminata de la ONG Yo Amo Mi Playa.

Caminata agregó: “No tenemos relación en este proceso con el municipio. Una ciudad como esa provocará un nuevo desastre ambiental. La llegada de cualquier nueva ciudad afecta al ambiente. La pandemia nos demostró que el parate que hubo es excepcional para el medio ambiente”.

Vistas del proyecto urbanístico Montecarlo Tomás Cuesta