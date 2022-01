Muertes, ocupación en terapia intensiva y casos activos. ¿Por qué preocupan estos indicadores de la tercera ola?

A tres semanas de haber iniciado el año y en plena cresta de la tercera ola, la pendiente de ascenso de casos sigue siendo alta, según los últimos reportes del Ministerio de Salud de la Nación. Si bien hay razones para ser optimistas y creer que nos acercamos al punto de inflexión desde que comenzara a bajar la curva, hay tres datos que, para los especialistas consultados por LA NACIÓN resultan relevantes: el número de muertes, la ocupación de las terapias intensivas y la cantidad de casos activos. Mientras que los primeros días de enero morían unas 20 personas por día por Covid-19, ahora son un promedio de 200 fallecimientos diarios. Es decir que este número inicial se multiplicó por diez. Aunque estamos lejos de las 700 muertes diarias de la segunda ola.

Otro dato que preocupa es la ocupación en terapias intensivas. Hasta ahora éste había sido el argumento que indicaba por qué ómicron no debía preocuparnos tanto como las variantes que impulsaron la segunda ola: como produce cuadros entre tres y siete veces más leves, las unidades de terapia intensiva (UTI) no se saturarían. Sin embargo, hoy según los partes del Ministerio de Salud, la ocupación ya está cercana al 50%. (Según una encuesta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) la ocupación en unidades especiales, sería aún mayor, del 75%). Los números oficiales, indicaban que a comienzos de año era del 35%. Y, el dato más relevante es que en las últimas dos semanas viene creciendo a un 1% diario. Significa que cada vez se acerca más ese punto en el que las unidades intensivas trabajen al límite de su capacidad, teniendo en cuenta no solo el número de camas sino el personal mermado por los contagios, las vacaciones, las renuncias a la especialidad por el estrés y el síndrome de burn out tras dos años de pandemia.

El tercer indicador que resulta relevante en este contexto para los especialistas es el porcentaje de casos activos en relación a la totalidad de infectados en la pandemia. Al 2 de enero, representaban el 4,2% del total de infectados. Hoy, superan el 12,7%. Esto da una idea del crecimiento exponencial de los casos, que es lo que explica el aumento en el número de muertes y de pacientes en terapia intensiva. Aunque sean cuadros menos graves, al aumentar tanto los casos, crecen los casos graves vinculados con comorbilidades y a la falta de vacunación. Visto de otra forma, se puede decir que uno de cada cuatro contagios ocurridos durante toda la pandemia, sucedió en las últimas tres semanas. Esto es, de los 7.576.335 contagios totales que hubo en el país, en 2022 ocurrieron 1.901.907 de ellos.

Ómicron

“Este crecimiento de ocupación en las UTI es una consecuencia del crecimiento de número de contagios. Hay que combatir un falso concepto de que ómicron solo produce cuadros leves. Es entre tres y siete veces menor pero los produce”, apunta Arnoldo Dubín, jefe de la terapia intensiva del Sanatorio Otamendi y miembro de la SATI. “La situación del hemisferio Norte lo evidencia. La terapia intensiva en Estados Unidos está al borde del colapso y vamos en ese camino. Aquí, las muertes y las internaciones vienen aumentando exponencialmente”, dice y muestra dos gráficos que él mismo armó con el crecimiento de las muertes y de las internaciones en UTI. “Cuando uno mira el aumento en internaciones y muertes, la función matemática que mejor ajusta a estos datos es la exponencial. Significa que esto se está precipitando. Hace un mes el promedio de fallecimientos era de 18 casos diarios. Hoy son cerca de 200. En el próximo mes vamos a tener un total de 4000. Y a todo esto nos encontramos con un sistema sanitario y las terapias intensivas con una capacidad de respuesta muy disminuida. Venimos de dos años de pandemia, con una brutal carga de trabajo que resultó en un estado de fatiga terminal. Tenemos personal contagiado, gente que quiere dejar la especialidad, gente de vacaciones, es muy difícil armar los equipos. Y vemos que lo que se viene no es sencillo. Estamos por librar una batalla muy dura después de dos años de guerra y no la capacidad de respuesta está muy deteriorada. En este momento vivimos una creciente angustia porque vemos que se reproduce una pesadilla que ya vivimos”, advierte Dubín.

La vacunación contra el Covid, clave para que los infectados no desarrollen cuadros graves Ricardo Pristupluk

Adolfo Rubinstein, epidemiólogo y ex ministro de Salud durante la gestión de Mauricio Macri es optimista al mirar los números más duros de la pandemia. “El crecimiento de las internaciones en terapia intensiva y de las muertes que estamos viendo es el impacto de la variante delta y no de ómicron. Los desenlaces y las muertes suelen aparecer hacia la tercer semana del contagio. Esto significa que todavía no se ve el impacto de ómicron sino de la variante dominante a fines de diciembre, que produce cuadros más graves”, apunta. “Por eso creo que en las próximas semanas vamos a empezar a ver una disminución de casos y también va a bajar el número de pacientes en terapia, porque ómicron produce menos cuadros graves. También van a bajar las muertes. Y esto, hay que decirlo tiene que ver con la cobertura de la vacunación. La mortalidad en pacientes no vacunados es entre diez y veinte veces mayor que en vacunados”, señala.

En medio de la 3era ola, con un brutal # de casos diarios y altísimo % de test +, sumado a un inquietante aumento de la ocupación en UTI y muertes en las últimas semanas, quisiera compartir algunas reflexiones epidemiológicas para intentar aclarar el panorama. Abro hilo largo 👇 — Adolfo Rubinstein (@RubinsteinOk) January 21, 2022

Luis Landry, jefe de terapia intensiva del Hospital Juan P. Garrahan coincide en que en las últimas semanas el aumento de casos ha sido muy importante, si bien los chicos no están siendo el foco principal de los contagios. “Vemos un aumento no tanto en los pacientes que se internan por Covid sino en pacientes internados con Covid”, explica. Esto plantea una difícil situación. A los pacientes que llegan por alguna situación como cardiopatías, pacientes oncológicos u otras comorbilidades, cuando se les hace el test están dando positivo en el 35% de los casos. A fines de diciembre, apenas el 1% era positivo. El dilema, explica Landry es si se los interna en el área de Covid o en el área de la patología por la que llegaron.

“No tenemos las terapias al límite, pero vemos con preocupación un aumento en las internaciones”, reconoce. “En este momento, todos los pacientes que tenemos internados en terapia tienen alguna comorbilidad y la mayoría no están vacunados”, advierte.

Con Covid o por Covid

Elisa Estenssoro es la jefa de la terapia intensiva del Hospital Interzonal San Martín de La Plata, ex presidenta e investigadora de la SATI. Asegura que el crecimiento de las internaciones no sigue la velocidad del aumento de los casos. “Lo mismo los fallecimientos. Los niveles de ocupación son altos, del 75% según la última encuesta de la SATI, pero no tenemos los valores de la segunda ola. Hoy estamos viendo muchos pacientes internados por otros cuadros que están positivos de Covid. Solo el 22% de los que están en terapia intensiva son directamente por Covid. Obviamente que hay un aumento de casos y esto va a traer más pacientes graves, pero la incidencia de la variante ómicron es menor por la vacunación, y está provocando menos insuficiencia respiratoria grave que es la principal causa por la que llegan pacientes a la terapia intensiva”, argumenta.