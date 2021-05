Murió el artista Fernando Pugliese, creador de emblemáticas esculturas

Escultor, ambientador, escenógrafo y abogado Fernando Pugliese fue el encargado de muchas de las obras más populares de Buenos Aires: Borges y Bioy Casares en “La Biela”, Sandro en el Gran Rex, Luis Alberto Spinetta, Tato Bores, Messi, Pappo en La Paternal y Carlitos Balá en Chacarita. A gran escala, realizó el Parque Temático Tierra Santa y el Parque Cura Brochero en Córdoba. Murió este sábado a los 81 años.

Alberto Olmedo y Javier Portales

Lejos del insigne mármol, las esculturas de Pugliese están construidas con arcilla, resina y fibra de vidrio. Varias de las que están expuestas en las veredas fueron vandalizadas y reparadas: “Hay gente que necesita expandir su frustración, ve algo lindo y quiere llevarse un pedazo como trofeo a su casa o dice ´lo voy a romper´. Son estructuras mentales más bien para que las entiendan los psicoanalistas. A veces son justificables, la gente está muy mal y con eso se desahoga”, había relatado Pugliese durante una entrevista con LN+.

“Hay obras que son muy buenas, pero pasan desapercibidas. Son de bronce y se oxidan, o son de mármol y están sucias. En cambio Olmedo y Portales en la Avenida Corrientes no pasan desapercibidos. Hago cosas que la gente reconoce al instante. No son creaciones mías ni fantasías, son realidades. Es un arte popular, no quiero ser de elite, para eso están los grandes conocedores”, explicó en aquel momento.

La estatua de Riquelme

El exfutbolista de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, fue reconocido con un homenaje por haber marcado una época como 10 del Xeneize. En este caso, el artista plástico argentino Fernando Pugliese esculpió una estatua con la figura de Román, a pedido del municipio de Las Heras, Santa Cruz.

El homenaje de Pugliese a Román

La escultura, de 1,83 metros (la misma altura física del jugador), pesa alrededor de 50 kilos, y recrea el mítico festejo de Riquelme ante River con las manos en las orejas. El ya legendario “Topo Gigio”. Tras el partido, el jugador diría que fue en referencia al personaje infantil que su hija Florencia admiraba. En ese momento, el futbolista mantenía un conflicto contractual con la dirigencia del club, comandada por Mauricio Macri, que se encontraba en los palcos de La Bombonera.

El trabajo de Pugliese está hecho en arcilla, más productos que protegen la obra de la lluvia y el sol. No es el único deportista representado por el artista, también fueron realizados Lionel Messi, Gabriel Batistuta y José Gatica, entre otros. Además, se encargó de realizar las figuras escultóricas de Diego Maradona y Pelé, que están en el Museo de la Conmebol, y la de Carlos Tévez, situada en el Quique Center, una tienda de productos ubicada frente a la cancha de Boca.

