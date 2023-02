Murió el diseñador de moda Paco Rabanne a los 88 años

escuchar

PARÍS (AFP).- El diseñador de moda, perfumista y empresario franco español Francisco Rabaneda Cuervo, conocido como Paco Rabanne, falleció en Portsall (Francia, Finisterre), a los 88 años, de acuerdo con lo publicado por el diario Le Télégramme. De origen vasco, el modisto se había instalado en el país galo en 1939, con su familia y allí desarrolló su carrera.

Rabanne, que se destacaba por su gusto por la excentricidad, era uno de los rostros más destacados en el mundo de la moda internacional y de los perfumes.

Hijo de una madre que fue costurera jefa del famoso diseñador Balenciaga, llegó al país galo cuando era muy pequeño, exiliado, luego de que su padre, Francisco Rabaneda Postigo, coronel de las fuerzas republicanas, fuera fusilado por las tropas franquistas durante la Guerra Civil Española.

Bautizado por su par Coco Chanel como el “metalúrgico” de la moda, avanzó en el selecto mundo fashion equipado con unas pinzas y planchas de metal. También adepto al esoterismo, se hizo un nombre a través de sus declaraciones excéntricas.

“Me gusta el esoterismo desde mi más tierna infancia. Mi madre era muy pragmática, pero mi abuela era chamán, me inició muy pronto en el conocimiento del mundo. La moda me permitió ganarme la vida, pero no era realmente mi centro de interés”, explicaba en una entrevista en 2005.

Nacido el 18 de febrero de 1934 en San Sebastián, estudió y se diplomó en Bellas Artes en París (sección arquitectura). Primero diseñó accesorios, joyas, corbatas y botones para Dior, Saint-Laurent y Cardin. Luego se lanzó por su cuenta al mundo de la moda, con la idea de introducir nuevos materiales y técnicas.

Algunos hitos de su carrera

En 1966 causó sensación en un desfile al presentar 12 vestidos hechos “con materiales contemporáneos”. El show, provocador, mostró además por primera vez en la pasarela modelos negras, que bailaban con los pies desnudos. Los vestidos metálicos pesaban más de 30 kg.

En 1968 firmó un contrato con la marca de perfumes española Puig y lanzó “Calandre”.

En 1986, Puig, que ya tenía en su haber las marcas Nina Ricci y Carolina Herrera, así como los perfumes de Prada y Comme des Garçons, compró la totalidad de la casa Rabanne.

En 1999 la casa abandonó su actividad alta costura para centrarse en el prêt-à-porter.

