Esta es la combinación más elegante para Carolina Herrera: una prenda es su “manta de seguridad”

Carolina Herrera, una figura icónica en el mundo de la moda, ha sabido mantener su estatus como la emperatriz de la elegancia durante décadas. A los 85 años, la diseñadora venezolana, originaria de Caracas, aún marca las pautas en la industria. Aunque comenzó su carrera en la moda a los 40 años, ya era reconocida por su impecable estilo antes de fundar su casa de moda.

En una entrevista con el Daily Mail en 2018, Herrera compartió algunos de sus secretos de estilo y reveló cuál es, para ella, la combinación más elegante. Después de vestir a figuras de la talla de Jackie Onassis, Michelle Obama, Nicole Kidman, Renée Zellweger, Meghan Markle y Kate Middleton, su opinión es valiosa para cualquier amante de la moda.

Carolina Herrera ha vestido a celebridades de la industria del entretenimiento, así como también a personalidades de la realeza Foto facebook Carolina Herrera

“La elegancia es una combinación de muchas cosas: no solo lo que llevas puesto, sino también cómo actúas. Es una actitud”, explicó. La venezolana aseguró que esto no tiene nada que ver con la belleza ni con el dinero. “Algunas mujeres pueden gastar miles de dólares y no lucir elegantes, mientras que otras con un vestido sencillo sí lo logran”, agregó.

Herrera es conocida por su escepticismo hacia las tendencias de moda. En su opinión, seguir tendencias hace que las personas se vean uniformadas. “Todo el mundo lleva un abrigo negro acolchado o un tipo de falda determinado, aunque no les favorezca”, comentó. Para ella, la clave está en desarrollar un sentido personal del estilo y diferenciarse del resto.

El secreto de Carolina Herrera sobre la elegancia

La diseñadora aconseja tener un espejo de cuerpo entero para evaluar el conjunto completo y hacer los ajustes necesarios. Su combinación más elegante incluye siempre una blusa blanca clásica. “Siempre me han encantado. Las uso de manera informal y también como parte de un atuendo de noche. Son mi manta de seguridad”, afirmó. Esta prenda, apta para cualquier edad, es versátil y puede combinarse de diversas maneras.

Según la diseñadora, una falda larga es el complemento ideal para una blusa blanca. La textura o el diseño de la falda no importa tanto como su capacidad para conferir un aire de elegancia.

Para Carolina Herrera, las blusas son sinónimos de elegancia Foto facebook Carolina Herrera

No obstante, la venezolana desaconseja el uso de minifaldas, especialmente a medida que se avanza en edad. En cuanto al bikini, comentó que dejó de usarlos a los 40 o 50 y también evita los jeans, considerándolos más apropiados para las personas jóvenes.

El consejo de Herrera para lucir elegante es tener confianza en uno mismo y en su propio estilo. “Ponte lo que creas que es bonito. Si te resulta difícil decidir, pregúntale a alguien en cuya opinión confíes. Alguien que te diga la verdad sobre la ropa que llevas puesta”, recomendó.

Desde sus inicios, la imagen de esta célebre diseñadora nunca pasó desapercibida. Su estilo ha sido observado y elogiado, incluso antes de dedicarse profesionalmente a la moda. Su trayectoria está llena de momentos destacados, como cuando vistió a Jacqueline Kennedy Onassis, quien se convirtió en una de sus clientas más icónicas.

La famosa diseñadora venezolana asegura que vestirse acorde a la edad también es sinónimo de elegancia Foto facebook Carolina Herrera

A lo largo de los años, ha sabido mantenerse relevante en una industria en constante cambio. Su enfoque en la elegancia atemporal, en lugar de seguir las tendencias pasajeras, ha consolidado su lugar como una de las diseñadoras más respetadas del mundo.

La blusa blanca clásica no solo es una pieza central en el guardarropa de Herrera, sino que también se ha convertido en una insignia de su estilo personal. La diseñadora también subraya la importancia de vestir de acuerdo a la edad. Mientras que algunas prendas pueden ser adecuadas en la juventud, es crucial adaptar el estilo personal a medida que se envejece.

