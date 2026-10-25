Murió un niño de tres años en Córdoba tras ser encontrado en la pileta de su casa

La Justicia de Córdoba investiga la muerte de un niño de tres años tras —según indicó su madre— haber sido encontrado sin signos vitales en la pileta de una vivienda. El hecho ocurrió este domingo en San Marcos Sierras, en el departamento Cruz del Eje.

Según pudo saber LA NACION de fuentes policiales, la madre trasladó al niño al hospital local, donde ingresó con signos de ahogamiento. Pese a la atención del personal de salud, los médicos constataron su fallecimiento.

Un informe de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) advirtió el año pasado que, en la Argentina, muere por ahogamiento un niño de cinco años o menos cada siete días.

“El ahogamiento en niños pequeños es rápido, silencioso y requiere muy poca cantidad de agua. Por eso hablamos de una vigilancia 100% dedicada: sin celular, sin distracciones, con un adulto atento y a no más de un metro del niño. Es una forma concreta de salvar vidas”, dijo entonces María Cecilia Rizzuti, una de las encargadas de la SAP que elaboró el documento.

Conmoción en Córdoba: un niño de tres años fue hallado ahogado en la pileta de una vivienda. Augusto Famulari

“El dato es tan estremecedor como evitable. Estamos hablando de muertes que pueden prevenirse con medidas sencillas, pero eficaces, como la supervisión constante, la eliminación de riesgos domésticos y la concientización comunitaria”, expresó a través de un comunicado Adela Armando, secretaria consultora del mismo comité, a propósito de las cifras reportadas.

Una niña de dos años sufrió lesiones tras ser atacada por un perro

Una menor de dos años tuvo que ser atendida en un centro asistencial de la localidad cordobesa de San Francisco luego de ser atacada por un perro de raza pitbull que estaba en la vivienda de una vecina. La víctima sufrió lastimaduras de consideración en el rostro y el cráneo.

Una niña de dos años sufrió lesiones tras ser atacada por un perro. Unsplash

De acuerdo con lo informado por el padre a los efectivos policiales, la pequeña habría ingresado al domicilio de una mujer cuando ocurrió el episodio, según pudo saber este diario. Las circunstancias del hecho son ahora materia de investigación.