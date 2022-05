“Nadie vino”: crecen las quejas de personas que no fueron censadas

En medio del aumento de quejas por parte de personas que no fueron censadas, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) anunció alrededor de las 17.30 que extendía el horario del relevamiento. Sin embargo, a las 18.30, el titular del organismo, Marco Lavagna, dio por finalizado el operativo. “Habrá una semana más donde los voluntarios van a volver a pasar por los hogares que no fueron relevados”, dijo el funcionario.

Sin embargo, en las redes sociales, varios usuarios reportaron que ningún censista acudió a su vivienda en toda la jornada. Entre ellos, el economista y diputado por Juntos por el Cambio, Martín Tetaz, publicó en su cuenta de Twitter: “Siendo las 18 no se ha presentado ningún censista en nuestro edificio (plena Comuna 14)”.

Otra usuaria de la red social le respondió: “Acá, Comuna 14 también. Vino 11 a.m. una censista, hizo del piso 4 al 10. Los otros 3 nunca fuimos censados. Debía venir otra persona que nunca vino”.

“Hice el censo digital el 20 de abril. Hoy no pasaron”, publicó a las 18.20 otro usuario, llamado Ricardo.

“A mi edificio vinieron dos censistas que solo relevaron a la mitad de los vecinos. Todavía estamos esperando que pase el censista para completar la tarea”, dijo a LA NACION muy preocupada, a las 18.20, Juana, una vecina de Palermo, que vive cerca del Parque Las Heras. Y agregó, enojada: “No entiendo por qué hice el censo online, e igual me tuve que quedar esperando a que nadie venga a censarme”

También afirmaron no haber recibido la visita de los censistas vecinos de dos edificios en el mismo barrio. Uno sobre Lacroze, entre Migueletes y Soldado de la Independencia; y otro en San Martín de Tours al 3100.

Paola, que vive en un edificio, entre Sucre y Avenida del Libertador, en Belgrano, indicó que “en todo el día no pasó ningún censista”. “La visita habría sido muy breve en nuestro edificio, porque todos los vecinos teníamos hecho el censo digital. Además, llamé varias veces al número telefónico y nadie atiende”, reclamó.

Otros usuarios reportaron también que el censista marcó el comprobante en su edificio, pero que no recibieron el aviso en su vivienda. “Censaron mi edificio esta mañana y a mí nunca me tocaron la puerta. Intento llamar al 0800 y no me atienden”, comentó una usuaria de Instagram.

“Y para el que perdió el día y nadie lo censó, ¿no hay compensación? Por mi casa (en CABA) no pasaron. En edificios de alrededor pasaron pero solo censaron a algunos pocos”, apuntó otra usuaria.

El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, señaló a través de Twitter: “Leí muchos mensajes de gente que no fue censada”, e invitó a que los usuarios detallaran qué pasó y dónde fue.

Una usuaria, que se identificó como Liliana y vive en La Plata, respondió: “Vivo en un edificio con dos torres. Yo fui censada y algún otro vecino más también, pero muchos no. Tenemos un grupo de WhatsApp y ahí muchos dijeron que no fueron censados”.

En la localidad de Pinamar, varios vecinos alertaron que no habían recibido la visita del censista a través de un grupo de WhatsApp. Las zonas que revelaron son entre las calles de Nereidas y Musas, Nereidas y Hespérides, Nereidas y Titanes o en la calle Eros, entre Heraclidas y Nereidas.

Qué hacer si no fuiste censado

Si el censista no acudió por la vivienda durante la jornada del 18 de mayo y no se realizó el censo digital, desde el Indec informaron que se debe reportar a través del teléfono gratuito de la Mesa de Ayuda del Censo (0800-345-2022) o del correo electrónico censo@indec.gob.ar, indicando en el asunto “No fui censado/a” y completando los datos: nombre, provincia, partido/departamento, localidad, calle, número, piso y departamento, mail de contacto y número de teléfono.

Además, desde el organismo anunciaron que se realizará una “etapa de recuperación” entre el 19 y 22 de mayo, en la que los censistas acudirán a las viviendas que no fueron visitadas “para que toda la población quede correctamente contabilizada”.