¿Negocio verde o riesgo ambiental? Las claves de la ley de mercados de carbono que aprobó el Senado

1 ¿Qué son los mercados de carbono?

Los mercados de carbono son mecanismos que permiten asignar un precio a las emisiones de gases de efecto invernadero. En la Argentina, según datos del propio Gobierno nacional, estas emisiones provienen principalmente de los sectores energético y agropecuario. En términos abstractos, estos mercados permiten asignar un valor económico a las emisiones y comercializar créditos que representan reducciones o capturas de gases de efecto invernadero.

Las empresas que emiten gases de efecto invernadero pueden comprar créditos de carbono para compensar parte de sus emisiones, mientras que otras organizaciones o proyectos reciben dinero por reducirlas o capturar carbono. Esto puede ocurrir, por ejemplo, mediante la conservación de bosques amenazados, la reforestación, el desarrollo de energías renovables u otras iniciativas. Aunque esta explicación parece sencilla, la realidad es más compleja: tuvieron que pasar casi 10 años de discusiones multilaterales para acordar una regulación internacional.

En 2015, los 198 países que integran la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático adoptaron el Acuerdo de París. Su artículo 6 contempla mecanismos de cooperación entre países para transferir resultados de mitigación y contabilizarlos en sus compromisos climáticos. Por ejemplo, una empresa con altas emisiones en Estados Unidos podría comprar créditos generados por un proyecto forestal en Misiones o Corrientes. Lo que adquiere es el resultado de una iniciativa que busca que esos árboles capten dióxido de carbono y lo almacenen.

Sin embargo, hubo desacuerdos entre los países por las dificultades que supone garantizar la trazabilidad de los créditos y fiscalizar que efectivamente se cumplan las reducciones de emisiones declaradas. Una de las preocupaciones centrales era el doble conteo en las transferencias internacionales: que dos países contabilizaran a su favor la misma reducción de emisiones, por ejemplo, la generada por un proyecto de conservación forestal.

Las discusiones en Naciones Unidas continuaron hasta la cumbre del clima de 2024, la COP29, celebrada en Bakú. Los mercados de carbono suelen dividirse en dos grandes categorías: regulados y voluntarios.