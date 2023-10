escuchar

Un taxista de Neuquén capital llamó la atención de las autoridades municipales tras protagonizar un video que se hizo viral en las redes sociales y en el que llamaba a “sacar los dólares de debajo del colchón” y a cobrar a los pasajeros en esa moneda. “La dolarización es posible junto a [Javier] Milei”, finalizaba mientras mostraba los diferentes billetes en su poder.

“Hola argentino, qué tal, cómo le va, buenos días. Les paso a contar que acá en Neuquén capital algunos taxistas ya estamos cobrando en dólares, tenemos cambio, así que animémonos a sacar los dólares debajo del colchón, que la dolarización es posible junto a Milei”, dice el taxista en el corto que subió a Tik Tok y que ya tiene cerca de 50 mil reproducciones.

Las imágenes tienen tanto opiniones positivas como negativas, pero su repercusión ganó más fuerza cuando el Sindicato de Peones de Taxis de Neuquén desestimó a los trabajadores a seguir en esa línea y cuando las autoridades municipales advirtieron que fue irresponsable la sugerencia y que podrían sancionarlo, informó hoy LMNeuquén.

“Es un tik tok que hace un bobi. Por favor, no se prendan en eso. No estamos haciendo eso”, indicaron desde el Sindicato de Peones de Taxis. En tanto, personal de Transporte de la Municipalidad pudo identificarlo y lo contactó para asegurarle que “no hay una alternativa de cobro en dólares, en absoluto”, indicaron a ese medio local.

Desde allí, destacaron que lo que sugiere el taxista además de ir contra las normativas que indican que las tarifas se cobran en pesos, a no ser que un turista no haya cambiado sus dólares, peca de inocente porque se expone a los robos. Además, destacaron que se trabaja hace tiempo en un plan de seguridad para los choferes ante los elevados casos de inseguridad. Algunas de las medidas impulsadas por el Sindicato de Peones de Taxis son el uso de chequeras electrónicas para que no manejen dinero en efectivo y cámaras de seguridad en los vehículos.

“Lo convocamos por lo que había hecho y queríamos corroborar que tuviese cámara de seguridad y un método de pago electrónico en el taxi. Lo sugerimos así con todos, simplemente como una forma de no tener efectivo arriba del vehículo. Incluso, la mayoría de los pasajeros prefiere pagar el servicio con esa modalidad (a través del celular)”, dijo el subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, sobre el chofer viralizado en las redes.

Por otra parte, aseguró que lo vio “arrepentido de lo que había hecho” porque el video lo grabó “como una broma” en su hogar y junto a su hijo, quien fue quien subió las imágenes a Tik Tok. “No había tenido la intención de generar problemas. Y mencionó que si tenía que pedir disculpas, lo iba a hacer”, explicó el funcionario y dijo que se evalúa una sanción.

Por otra parte, desde el municipio se recordó que sí se suele cobrar en dólares a los turistas que no hayan cambiado el dinero a pesos y que en el área de Transporte se evalúa la posibilidad de incluir por ordenanza la obligatoriedad de pago electrónico.

