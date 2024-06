Los petroleros frenan la actividad por 48 horas en Río Negro, Neuquén y La Pampa y paralizarán Vaca Muerta

Escuchar

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Luego de la amenaza lanzada el jueves en la multitudinaria asamblea en Añelo, el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa confirmó que hará paro por 48 horas y que se afectará la producción. La medida comenzará el próximo martes y paralizará la actividad en Vaca Muerta.

En el sindicato que dirige Marcelo Rucci indicaron que, como no hubo “un avance concreto sobre la cuestión salarial reclamada”, a partir del martes 18 llevarán adelante “una medida de acción directa con afectación a la producción y por el término de 48 horas, con todo el alcance jurisdiccional de este gremio, sin perjuicio de la posible ampliación de la misma”.

Agregaron que se encuentra “harto vencido el plazo de la gestión conciliatoria” y que desde el sindicato han apostado “por la buena fe y el diálogo”, pero no lograron las paritarias que pretendían.

Tras la reunión del jueves entre el gremio y la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) y la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (Ceope), Rucci había advertido: “ Llega un punto en que el hilo se termina cortando. Hemos sido prolijos y hemos dado los argumentos necesarios, pero las respuestas no están. Si la solución a esto es mediante medidas de fuerza y tener que romper la mesa de negociaciones porque no hay un criterio para poder resolver, tendrá que ser así ”.

Este martes 18 a partir de las 8 paramos por 48 hrs. con afectación de producción. Acá nadie es menos ni merece estar debajo de la línea de pobreza! pic.twitter.com/ux9oq8OKax — Sindicato de Petroleros Privados (@sindpetroleros) June 15, 2024

En concreto, los petroleros rechazaron la semana pasada la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, y pidieron que se regularice la situación de los trabajadores de la industria con sueldos por debajo de la canasta básica.

Si bien la Ley Bases restituía la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, tras la votación en el Senado con mayoría en contra, el tema vuelve a la Cámara de Diputados para su nuevo tratamiento. La alícuota mínima que proponía era del 5% sobre la ganancia neta y se incrementaba hasta el 35% de acuerdo al nivel de ingresos.

“Hace años nosotros teníamos el compensatorio para los compañeros que no generan horas extras, pero nunca lo pagaron. Entonces dijimos ‘vamos a regular esto, vamos a poner la letra clara, blanco sobre negro’. El trabajador tiene que cobrar tanta guita como mínimo para no caer por debajo de la línea de la pobreza”, dijo Rucci.

El dirigente gremial explicó que las cámaras empresarias propusieron que fueran los trabajadores que más ganan los que se hagan cargo de ese fondo compensatorio. “¿Tenemos cara de boludo?”, sentenció Rucci durante la asamblea en la localidad neuquina de Añelo.

En el sindicato advirtieron que hay trabajadores, como los que se desempeñan en refinería, que están por debajo de la línea de pobreza. Son los denominados “trabajadores de ocho horas”, que perciben salarios por debajo de la línea de la canasta básica, de entre $600.000 y $800.000.

“ Un petrolero está por debajo de la línea de la pobreza. Por las buenas o las malas, lo vamos a arreglar . No va a existir un petrolero que tenga que pasar ese tipo de necesidades. Los responsables son ellos. Van a tener que arreglar este quilombo. Y espero que lo arreglemos en esta semana. Porque si no, la próxima semana estamos de paro”, sentenció Rucci.

El dirigente también comparó la industria argentina con lo que ocurre en la Cuenca Permian de Estados Unidos, la principal región de shale del mundo. “Nuestra mano de obra es de primera, pero la paga es de cuarta. Un trabajador en Permian inicial cobra 35.000 dólares anuales, nosotros no llegamos a 20. Nosotros pagamos los impuestos de ellos, que no se animan a ir a plantarse al gobierno y decirle ‘no me saqués el 35% en Ganancias, dejame el 25%, como lo hacen en Estados Unidos”, indicó Rucci.

El debate sobre la Ley Bases, en el Senado, reactivó la discusión sobre el impuesto a las ganancias Hernan Zenteno - La Nacion

Sumó que la cuestión del impuesto a las Ganancias es una lucha que los petroleros han perdido con gobiernos anteriores también. “Si algo comparto con el Presidente de la Nación es que en el Senado y en la Cámara de Diputados está lleno de ratas inmundas. Porque nosotros lo elegimos para que defienda los intereses de los argentinos y de los trabajadores. Y fíjense cómo nos pagan”, afirmó.

En ese sentido, el dirigente gremial subrayó que trabajarán para tener sus propios representantes en la política. “Hoy el Senado de la Nación y la Cámara de Diputados son empleados de las corporaciones. Nosotros necesitamos tener gente adentro. ¿Y saben por qué necesitamos tener gente adentro? Porque tenemos gente muy potable. Ellos no quieren que ustedes estén ahí porque el laburante, el que se rompe bien el traste, tiene convicciones”, señaló Rucci.

Y cerró: “Ninguno de ustedes va a traicionar a un compañero después de haber compartido situaciones todos los días en el campo. Y cuando uno puede cumplir una tarea, tenemos que volver al llano. Entonces empecemos a ocupar los espacios nosotros. Porque no se trata de partidos políticos. Se trata de la presencia en defensa de los trabajadores”.