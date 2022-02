Cocaína adulterada: tres pacientes fueron dados de alta, volvieron a consumir y están internados otra vez

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, reveló que tres de los pacientes internados por inhalar cocaína adulterada, recibieron el alta médica, volvieron a consumir la misma droga y fueron llevados de regreso al hospital.

“De hecho, hemos tenido casos de algunas personas dadas de alta con una intoxicación en el día de ayer por la noche que hoy regresaron porque volvieron a consumir . Es realmente un tema delicado que hay que tratarlo con mucho cuidado, también hace falta acompañamiento para estas personas y para los familiares de quienes hayan perdido a alguien”, dijo Kreplak, en diálogo con TN.

En sintonía con el pedido del ministro de Seguridad, Sergio Berni, de descartar la droga comprada en las últimas 24 horas, su par en Salud volvió a alertar a la población sobre el consumo de sustancias en este contexto epidemiológico.

Sergio Berni en los allanamientos realizados en el asentamiento Puerta 8, en el partido de Tres de Febrero Gerardo Viercovich

“Al emitir la alerta, también pedimos a los servicios de salud que estén atentos para poder hacer un diagnóstico certero y un tratamiento con un antídoto. Trabajaron coordinadamente y no tuvimos más fallecimientos desde anoche”, agregó el funcionario.

Así, planteó que tienen como objetivo “que la comunidad sepa que está consumiendo una sustancia que pone en riesgo su vida en pocas horas”. Pidió, también, “no consumir esa sustancia tan peligrosa porque pone en riesgo la salud”.

Con respecto a la investigación, anticipó que “se evitó una catástrofe” porque la zona donde se vendió la cocaína adulterada “fue desbaratada y se secuestraron 20.000 dosis”.

Fallecieron al menos 20 personas por el consumo de droga alterada ELIAN OBREGON

Por otro lado, hizo hincapié en la importancia de seguir de cerca y tratar a las personas que sufren de adicción a las drogas. “Tenemos gente internada que se va a ir de alta ahora en los próximos días y ya tenemos que seguirlos con un tratamiento para poder contener esta situación de abuso de sustancias y adicción a las personas que se fueron externadas”, expuso.

Y continuó: ”Son situaciones muy complejas y debemos tomar el uso problemático de sustancias con mucha seriedad. Es muy difícil. No hay que simplificar, hay que abordarlas con mucho trabajo y cuidado”.

Walter, uno de los tres que recayeron

Una de las personas que consumió la droga adulterada, sobrevivió y le salvó la vida a un amigo suya en plena crisis epiléptica, recayó y volvió a tomar la cocaína que le había causado la descompensación a su compañero.

Hay al menos 84 internados en distintos hospitales bonaerenses ELIAN OBREGON

“Un amigo casi se muere por la porquería esa y lo salvamos de pedo . Estaba tirado en el pasillo y le tuvimos que abrir la boca porque le estaba agarrando un ataque de epilepsia y le tuvimos que bajar todos los dientes para que no se muera porque si no, se moría. Le abrimos la boca con una cuchara y le tuvimos que sacar todos los dientes, las prótesis. Casi se va. No le podíamos sacar la lengua. Ahora está más o menos en la casa, escupiendo sangre”, comentó Walter, horas antes de ser internado, en declaraciones a Telefe.

El hombre, según comunicaron en el noticiero televisivo, fue trasladado desmayado en una camioneta con destino al hospital . “Yo tomé la misma droga y me salvé. No sé cómo estoy hablando acá con ustedes. Tuve un Dios aparte. Tuve bastante gente... amigos. Eso fue en el pasillo de Puerta 8, a las 2.30 o 3 de la mañana. Decí que estábamos nosotros porque si no, no salía”, sostuvo.

“Transpiraba aporque le bajaba la presión y se desplomó de una. Tuvimos que llamar amigos para que nos ayuden. Yo me desplomé en mi casa, pero me levanté. No sé cómo. No sé por qué zafé. Yo sentí que me moría, pero después seguí. Es la primera vez que me pasa”, agregó Walter.