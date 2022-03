Nivel secundario: vuelven las calificaciones numéricas para el cierre del ciclo lectivo 2022 en la provincia de Buenos Aires

LA PLATA.- La calificación numérica para la evaluación de la trayectoria educativa de los estudiantes secundarios volverá en el cierre del ciclo lectivo 2022 en la provincia de Buenos Aires.

La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense dio a conocer los detalles en un informe sobre evaluación y acreditación escolar de 2022. No habrá una evaluación numérica en los boletines durante el año: solo una vez aprobada cada materia se le asignará una nota, cuando esté finalmente acreditada.

En caso de que el alumno termine y apruebe la materia en diciembre, la nota puede ser de 7 a 10. En caso de que el alumno no apruebe y deba rendir la asignatura en diciembre, febrero o previa, la nota podrá ser de 4 a 10.

“La calificación final numérica se va a poner una vez aprobada la materia. Durante la cursada es de 7 a 10. Si no se aprueba en tiempo, se deja constancia en el boletín de que está en proceso. Así será tanto en diciembre como en febrero, e incluso si el alumno se la lleva previa. En estas tres instancias la calificación puede ser 4 a 10″, explicó a LA NACION Gustavo Galli, director de Educación Media.

En este momento no hay calificación con número para los 1,7 millones de alumnos que cursan el nivel secundario en este territorio. Las notas estuvieron vigentes hasta 2020 y luego quedaron suspendidas durante la pandemia.

Este año tendrá dos cuatrimestres, en los que se brindará a los padres información conceptual sobre cómo viene el proceso de aprendizaje Matías Adhemar

“Hubo evaluaciones conceptuales en el binomio de 2020 hasta 2021. Ahora estamos cerrando 2021 para los que adeudan materias. De acá hacia adelante se empieza a cursar 2022. Las notas van a a ser para 2022 y parte de 2023″, detalló Galli.

Nuevo régimen académico

Las resoluciones 587/11 y 1480/11 que ordenaban las calificaciones numéricas empezarán a regir parcialmente a partir de este ciclo lectivo. Las escuelas ya recibieron un informe que explicita los cambios necesarios que se requieren en esta nueva etapa como transición, mientras por las vías institucionales correspondientes durante este año se revisará y aprobará un nuevo régimen académico para el nivel secundario para 2023.

“Para mucha gente, que haya o no nota numérica significa mayor o menor exigencia. Nosotros estamos haciendo la valoración de otro modo, más amplio: esto no implica que no se exija esfuerzo o que los chicos no tengan que estudiar”, afirmó Galli, colaborador del director general de Cultura y Educación de la provincia, Alberto Sileoni.

Este año tendrá dos cuatrimestres, en los que se brindará a los padres información conceptual sobre cómo viene el proceso de aprendizaje. “Queremos que expliquen más que una nota”, dijo Galli. Habrá un informe parcial en mayo con cierre en julio y un informe parcial en septiembre con cierre en diciembre. Las vacaciones de invierno serán del 18 al 31 de julio en territorio bonaerense.

“De cara a 2023 tenemos que trabajar sobre un nuevo régimen académico: un nuevo instrumento que organiza la vida escolar. Seguir repensando la evaluación, los tiempos escolares...”, sostuvo el funcionario.

“El documento de pautas es una bisagra entre el régimen anterior y el siguiente, no es definitivo. Tenemos el gran desafío de pensar un nuevo régimen. Muchas cosas interesantes que se trabajaron durante la pandemia se pueden incorporar. Ese régimen académico se discutirá en distintas instancias y tiene que ser aprobado por el Consejo de Educación de la provincia”, comentó.

Cómo es actualmente

En este momento la trayectoria educativa de los alumnos se evalúa como avanzada, en proceso o discontinua.

Trayectoria educativa avanzada (TEA): para lograr la promoción se debe tener aprobado al menos el 70% de los contenidos establecidos.

para lograr la promoción se debe tener aprobado al menos el 70% de los contenidos establecidos. Trayectoria educativa en proceso (TEP): los que hayan alcanzado menos del 70% de los contenidos, deberán intensificar saberes en contraturno o los fines de semana.

los que hayan alcanzado menos del 70% de los contenidos, deberán intensificar saberes en contraturno o los fines de semana. Trayectoria educativa discontinua (TED): en este caso, recuperarán contenidos de distinta manera, según se trate de escuelas primarias o secundarias, entre diciembre y abril.

Desde la Dirección General de Cultura y Educación se informó además que hay previstas cinco jornadas de capacitación docente durante el presente ciclo lectivo. Dos de estas jornadas se hicieron en febrero; otras dos están pautadas en diciembre y la quinta todavía no tiene fecha definida.