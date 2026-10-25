“No es solo excavar”: el streaming interactivo de arqueólogos argentinos en el sitio austral más icónico del Imperio Inca

Una excavación arqueológica en uno de los principales asentamientos incaicos en nuestro país se podrá seguir en vivo el próximo mes. Durante cuatro días, del 17 al 20 de noviembre, investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de Catamarca y la Fundación Azara transmitirán desde El Shincal de Quimivil cada etapa de una campaña científica destinada a profundizar el conocimiento sobre la presencia inca en el actual territorio argentino. Será posible interactuar con ellos durante la transmisión.

La propuesta, denominada Expedición Inka 2026, permitirá observar en tiempo real cómo trabajan los arqueólogos en ese rincón de Catamarca, desde el relevamiento del terreno y la excavación hasta el registro de hallazgos y el análisis preliminar de los materiales recuperados. La ventana se abrirá entre las 11 y las 13, los cuatro días, a través del canal de YouTube de la Fundación Azara.

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Sitio arqueológico El Shincal de Quimivil, en Londres, Catamarca Gentileza Fundación Azara

La iniciativa retoma la experiencia de otros proyectos, como la exploración submarina del cañón de Mar del Plata y el streaming paleontológico “Expedición Cretácica” durante el año pasado, para acercarse a disciplinas científicas que se desarrollan fuera del alcance cotidiano.

De acuerdo con la Fundación Azara, esta nueva expedición busca “mostrar en tiempo real cómo es el desarrollo de una excavación arqueológica”, centrada en el estudio de un recinto perimetral o kancha para documentar su arquitectura, espacialidad y las prácticas sociales que ocurrían en ese lugar.

La investigación tiene como escenario uno de los asentamientos incaicos más importantes y mejor conservados de la Argentina. Construido durante el período de expansión de ese pueblo entre 1471 y 1536, formó parte del Tawantinsuyu, el Imperio Inca. En las últimas décadas, se identificó una organización urbana compleja con plazas, edificios administrativos, espacios ceremoniales, depósitos y recintos residenciales que describen la planificación estatal incaica.

Largas horas de trabajo en las campañas arqueológicas Gentileza Fundación Azara

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La expedición estará a cargo del Equipo Interdisciplinario de Investigación El Shincal de Quimivil, integrado por especialistas en antropología, biología, geología, arquitectura, geodesia, arte digital y conservación patrimonial. El grupo realiza investigaciones en el sitio desde 1983. Es uno de los principales referentes de los estudios arqueológicos andinos en el país.

“El objetivo del trabajo que nos planteamos como equipo es llevar adelante una excavación arqueológica en uno de los asentamientos más emblemáticos de la ocupación incaica en el noroeste argentino, conocido como El Shincal de Quimivil. El sitio constituye una de las capitales provinciales más australes del estado expansivo incaico conocido como Tawantinsuyu. La expedición busca profundizar el conocimiento sobre su organización espacial, así como sobre las funciones políticas, administrativas y ceremoniales que allí se desarrollaron”, explicó a LA NACION Reinaldo Moralejo, arqueólogo que participará de la excavación.

Anuncian un streaming de arqueología en un sitio incaico en Catamarca

Y agregó: “Es un trabajo arqueológico que no implica solo excavación. También nos proponemos mostrar qué significa hacer arqueología, dónde comienza y dónde termina. Porque es un trabajo que prácticamente no tiene fin. Son preguntas y repreguntas que nos vamos haciendo a medida que avanzamos. Se trata de dar a conocer todo lo que hacemos como disciplina, poner en valor el rol de la arqueología como ciencia social y visibilizar el aporte de la investigación científica a la Argentina”.

Los trabajos de campo el mes que viene serán en una kancha o conjunto arquitectónico con varios recintos organizados alrededor de un espacio central. Los científicos buscarán comprender mejor su funcionamiento, registrar evidencia material y reconstruir aspectos de la vida social en ese sector del asentamiento.

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La transmisión, en línea con lo que anticipó Moralejo, incluirá el procesamiento de sedimentos, el estudio de restos vegetales y animales, el registro fotográfico y cartográfico, y las discusiones que forman parte del trabajo científico cotidiano.

El Shincal de Quimivil, en Catamarca Gentileza Fundación Azara

De acuerdo con la organización, el proyecto busca además “difundir los avances, hallazgos y metodologías empleadas en la investigación”, aclararon desde la Fundación Azara.

“El streaming es una forma de acercar, en tiempo real y en vivo, el trabajo arqueológico a la comunidad. Es una herramienta más de divulgación, que se suma a otras que utilizamos para comunicar los resultados de nuestro trabajo, como las redes sociales, la prensa, las exposiciones y los talleres. Su particularidad es que permite mostrar lo que hacemos en el mismo momento en que lo estamos haciendo”, agregó el investigador a LA NACION.

Es, para Moralejo, una forma de que la gente no se involucre solamente con el hallazgo en sí, sino también con todo lo que sucede a su alrededor.

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“La arqueología no es solo excavar. No es Indiana Jones. Esta es una de las ideas que queremos desmitificar: muchas personas piensan que trabajamos con dinosaurios, pero no tiene absolutamente nada que ver con eso -señaló-. Trabajamos con las sociedades humanas del pasado y buscamos comprender cómo vivían. La excavación es una de las tantas partes del proceso de investigación. Queremos que la gente conozca los problemas con los que nos encontramos en el terreno, las discusiones que surgen durante el trabajo de campo y cómo analizamos e interpretamos lo que vamos encontrando. El streaming nos permite compartir ese proceso y mostrar cómo se construye el conocimiento arqueológico”.

Las pesquisas arqueológicas es más que excavar, según anticipa el equipo que protagonizará el streaming en noviembre Gentileza Fundación Azara

Estudiantes, docentes, periodistas y público general podrán hacer preguntas durante las transmisiones. “Queremos que sea interactivo, bien vivo y real. Que nos hagan preguntas, las más alocadas. Que nos interpelen sobre lo que hacemos como parte de nuestro trabajo de investigación. Que podamos dialogar sobre lo que hacemos mientras lo hacemos”, enfatizó a este medio.

La idea es “llegar a todo tipo de público” y que la comunidad local, con la que siempre están en contacto, conozca aún más lo que hacen.

Otro de los objetivos, para la Fundación Azara, es “fortalecer las vocaciones científicas y poner en valor el rol de la arqueología como ciencia social”. Con eso, se podrá comprobar la relevancia del trabajo interdisciplinario y el aporte de la ciencia argentina al estudio y preservación del patrimonio cultural. La excavación cuenta con el apoyo de la Dirección Provincial de Antropología de Catamarca y la Municipalidad de Londres.

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