Nuevas medidas: qué decisión tomaron la Ciudad y la Provincia sobre el uso del barbijo al aire libre

A partir de hoy entra el vigencia la no obligatoriedad de utilizar el barbijo al aire libre, por recomendación del Ministerio de Salud de la Nación, aunque cada jurisdicción deberá decidir si acata la medida o seguirá exigiendo la medida de prevención personal.

Algunas provincias ya avisaron que aún no se sumarán y la ciudad de Buenos Aires también dio su veredicto, que había sido anticipado horas después del anuncio del Gobierno nacional.

Según advirtieron desde la cartera de salud porteña, se espera alcanzar la meta del 70% de la población vacunada contra Covid-19 con el esquema completo para avanzar a una nueva etapa que incluye abandonar el uso del barbijo en la vía pública o lugares abiertos. El objetivo está cerca y podría alcanzarse en las próximas semanas ya que hasta el momento hay un 64% de la población inoculadas con dos dosis. Es decir, por el momento será obligatorio el uso del tapaboca al aire libre.

“Lo que indican las experiencias internacionales es que, con ese porcentaje, la evolución de la pandemia tiene un quiebre crucial, por eso vamos a mantener en ese objetivo”, repite el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, cuando es consultado sobre el tema.

Según había anunciado la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti el pasado 21 de septiembre, el uso de barbijo ya no sería obligatorio “al aire libre y cuando no haya otras personas en contacto cercano” pero seguiría siéndolo en todos los ámbitos cerrados. “Solo cuando se circule en forma individual o en burbuja y en un espacio en el que no concurran gran cantidad de personas podemos pensar en dejar de utilizar el barbijo”, había dicho la ministra.

Sin embargo, luego de ese anuncio, desde la Ciudad advirtieron que aún no estaban dadas las condiciones de adoptar esa medida, a pesar de que los casos diarios de Covid-19 estaban cayendo semana a semana y la internación en las salas de terapia intensiva se encuentra en los niveles más bajos desde que comenzó la pandemia. En las últimas horas Quirós se encargó de ratificar esta postura.

En territorio bonaerense

En tanto, en el primer día de vigencia del DNU nacional, la provincia de Buenos Aires no publicó ninguna norma al respecto en el Boletín Oficial. Fuentes de este distrito precisaron que la Provincia adhiere a la recomendación del Ministerio de Salud de la Nación, y que esto forma parte del paquete de cosas que se van flexibililizando pero sin la necesidad de ser reglamentadas.

De todas maneras, el gobernador Axel Kicillof se mostró esta mañana en Escobar, en la Fiesta Nacional de la Flor, junto a su ministra de Gobierno, María Cristina Álvarez Rodríguez, y ambos llevaban barbijos mientras estaban en espacios abiertos. Lo mismo hizo el intendente local, Ariel Sujarchuk. De hecho, la mayoría de los asistentes a la fiesta en el predio de Escobar llevaban tapabocas.

Kicillof, incluso, se refirió al tema durante el acto: “Andamos con barbijo porque al aire libre se puede andar sin barbijo si uno anda solo. Y no cerquita de otro. Estamos en la salida de la pandemia. Todavía no terminamos de salir por eso estamos con barbijo. Ya vacunando a 11 millones de personas con primera dosis y ocho millones con segunda dosis. Gracias a eso podemos abrir modalidades que estaban clausuradas. Vuelven las salidas a los boliches, a las discotecas. Y vuelven con vacunas. No era el gusto de cerrar, pero sí es el placer de abrir”.