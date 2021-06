Nuevas restricciones: incertidumbre entre los pasajeros que partieron desde Ezeiza hacia el exterior

María Acosta, de 59 años, hace la fila para ingresar a la terminal A del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La mañana está helada y entre el barbijo, la bufanda y el gorro de lana apenas se le ve la cara. Su destino es Madrid; allí viven sus hijos. Su vuelo sale a las 13.30 y tiene previsto volver en 10 días. Sin embargo, sabe que a partir de hoy queda restringido el cupo de pasajeros que pueden ingresar a la Argentina cada 24 horas, que antes era de 2000 y ahora se limitó a 600, para evitar que ingresen más casos de la variante delta.

“Tengo un permiso consular para ir y, si me quedo varada en Madrid, por lo menos tengo dónde quedarme. Pero no iba a suspender el viaje, estoy podrida de estar postergando cosas por la pandemia. Lamentablemente esta medida se toma porque la gente no respeta los días de cuarentena”, señala Acosta.

Las cifras respaldan lo que dice. En la segunda semana de inspecciones en el país, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) confirmó que un 32% de las personas que ingresan a la Argentina siguen sin cumplir el período de cuarentena obligatoria. La DNM había iniciado hace 15 días una serie de operativos de control del aislamiento centrados en la Ciudad de Buenos y ocho provincias, donde se comprobó que cuatro de cada 10 personas que ingresaron al país no cumplieron con la normativa. En ese marco, Migraciones formalizó denuncias hacia 274 personas que incumplieron los artículos 205 y 239 del Código Penal, bajo la figura de violación a medidas contra epidemias y desobediencia a autoridad pública.

A partir del 1° de julio, cada jurisdicción deberá decidir qué harán con los pasajeros que lleguen al país. Hasta el momento, la decisión de la Ciudad es enviar a todos los que den positivo en el test que se realiza en Ezeiza al hotel Presidente, y hacer la secuenciación genómica del virus para identificar la cepa. Los que tengan un resultado negativo podrán aislarse en sus casas. En cuanto a la provincia, los que lleguen, independientemente del resultado del test, se aislarán en su domicilio si cuentan con las condiciones para hacerlo. Aunque, desde ambos distritos, señalaron a LA NACION que se está trabajando en una nueva reglamentación y en los próximos días podría haber cambios.

El panorama para los que emprendan un viaje fuera del país es de gran incertidumbre. Por eso, en la recorrida que hizo hoy LA NACION, la gran mayoría de los que partían eran personas que viven en el exterior o que se van a hospedar en la casa de un familiar. Alejandra Vergamini, de 41 años, también se va a Madrid a las 13.30. Ella es una entre las cinco personas que están haciendo la fila para hacerse el hisopado antes de partir, aunque ya recibió las dos dosis de la vacuna Sinopharm. Debe viajar porque van a operar a su padre, pero sabe que el regreso será una incógnita porque la normativa vigente representa un virtual cierre de fronteras.

Por ejemplo, desde Aerolíneas Argentinas indicaron a LA NACION que suspendieron hasta el 11 de julio 59 vuelos y, como los vuelos son de dos tramos, si se cancela la ida, también se suspende la vuelta.

“Tengo una agencia de viajes y estoy al tanto de todas las complicaciones que puedan surgir, pero bueno tengo que viajar, aunque la incertidumbre por la vuelta está, la verdad que no sé cuándo voy a poder volver”, relata Vergamini.

En la carpa para hisoparse ubicada fuera de la terminal A, la mayoría eran trabajadores del aeropuerto que son testeados una vez por semana, pero casi no había pasajeros.

A las 8.40 arribó un vuelo de American Airlines desde Miami. Los pasajeros que descendieron del avión indicaron a LA NACION que el vuelo estaba lleno y no tuvieron problemas en el momento de abordarlo. “No hubo complicaciones, se subieron todos los pasajeros que estaban en la fila. Estimo que no tuvimos ningún problema porque salimos desde Miami antes de que entrara en vigencia la nueva normativa”, argumenta Juana María Mintz, de 34 años, que aterrizó en la Argentina esta mañana.

Maximiliano Sufe, de 40 años, también llegó al país en el vuelo proveniente de Miami. Relata que un amigo suyo, que tenía un vuelo con escala en Panamá, no pudo regresar a la Argentina. “Hasta donde pude saber se lo suspendieron y se quedó allá. Yo por suerte pude regresar, pero el mío fue un vuelo directo. Va a ser un problema entrar al país en los próximos días, pero bueno, todos cuando nos vamos sabemos que estos son los riesgos de irse en este momento”, dice Sufe.

El último informe de vigilancia genómica del coronavirus realizado por el ministerio de Salud de la Nación analizó 1077 muestras en personas sin antecedentes de viaje hacia otro país. Del estudio se desprende que en la Argentina predomina la circulación de la variante gamma, originalmente identificada en Manaos, detectada en el 41% de los casos. Seguida por la cepa lambda (Andina), en el 14% de los análisis realizados y, por último la variante alpha (Británica) con el 11%.

Según el informe, del análisis de las últimas semanas epidemiológicas se desprende que en todo el país más del 90% corresponden a variantes consideradas de “preocupación” por su transmisibilidad y virulencia. De la variante delta solo se detectaron tres casos que fueron de viajeros que arribaron al país, pero por el momento no hay circulación comunitaria de esa variante.