¿Es posible una tercera ola? Qué impacto tendrá la variante delta en la Argentina según los expertos

En la Argentina, la carrera por vacunar contra el coronavirus ahora se corre contra un nuevo adversario: la variante delta. En la Argentina ya se detectaron tres casos, pero aún no hay circulación comunitaria. El gran interrogante es si el plan de vacunación nacional avanzará lo suficientemente rápido como para evitar una tercera ola de coronavirus vinculada a esa variante que es hasta un 60% más contagiosa y tiene la capacidad de evadir el sistema inmune si la persona no está vacunada con las dos dosis. Incluso, en algunos países ya se habla de un tercer refuerzo de la vacuna para poder combatirla. A nivel local, solo el 8,4% de la población fue inoculada con el esquema completo.

Roberto Debbag, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, señala que no es posible saber con certeza cuándo habrá circulación comunitaria de esta variante, pero recuerda que cuando se detectó la variante Alpha y Gamma en el país, a la semana empezó a circular entre la población.

“Sobre el tema podemos dar algunas consideraciones. En primer lugar el estudio que se hace en Ezeiza para ingresar es un test de antígenos en el cual las personas asintomáticas tienen al menos un 30% de posibilidades de no ser detectadas. Además están los que entran por las fronteras terrestres. La probabilidad de que la variante delta empiece a circular en las próximas semanas puede existir, pero no sabemos cuándo se transformará en comunitaria. Con otras variantes, como la de Manaos o la Británica, una semana después de que las detectaron en viajeros empezó a circular de forma comunitaria. Pero la manera de saberlo no es analizando a los que llegan a Ezeiza, sino haciendo la secuenciación genómica del virus en las terapias intensivas. En Estados Unidos, se analiza al 15% de los pacientes que llegan a terapia “, explica el especialista.

Se realizó la secuenciación genómica de 248 muestras de viajeros que ingresaron al país y que tuvieron resultados positivos al arribar a Ezeiza, pero solo en tres casos fue detectada la variante Delta Tomás Cuesta - LA NACION

El último informe de vigilancia genómica del coronavirus realizado por el ministerio de Salud de la Nación analizó 1077 muestras en personas sin antecedentes de viaje hacia otro país. Del estudio se desprende que en la Argentina predomina la circulación de la variante Gamma, originalmente identificada en Manaos, detectada en el 41% de los casos. Seguida por la cepa Lambda (Andina), en el 14% de los análisis realizados y, por último la variante Alpha (Británica) con el 11%. Según el informe, del análisis de las últimas semanas epidemiológicas se desprende que en todo el país más del 90% corresponden a variantes consideradas de “preocupación” por su transmisibilidad y virulencia.

En cuanto a las muestras que se obtuvieron de viajeros internacionales desde el mes de enero hasta el 14 de junio, se realizó la secuenciación genómica de 248 muestras de viajeros que ingresaron al país y que tuvieron resultados positivos al arribar a Ezeiza. En 89 casos se halló la variante Gamma en viajeros que ingresaron desde México, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia y Paraguay. En otros 55 casos secuenciados se detectó la variante Alpha en pasajeros que provenían de Estados Unidos, México, España, Bangladesh, Panamá y Paraguay.

A la fecha fue registrado un solo caso de la variante beta (Sudáfrica) en un viajero proveniente de España y respecto de la variante delta (India), la misma se identificó en tres pasajeros.

Tránsito de pasajeros en la Estación Constitución Rodrigo Néspolo - LA NACION

Según un informe publicado por The Lancet a principios de junio, en las personas vacunadas con ambas parte de las dosis de Pfizer/BioNTech, el nivel de anticuerpos es casi seis veces menos elevado en presencia de la variante delta que con la cepa original. Coincide con estos resultados otro estudio realizado por el Instituto Pasteur en Francia, que concluyó que los anticuerpos tras recibir la vacuna de Pfizer son seis veces menos eficaces con la variante delta que con la alfa.

Los niveles de anticuerpos registrados en laboratorio son un indicador esencial, pero no es suficiente para determinar la eficacia de una vacuna. No se toma en cuenta la otra faceta de la respuesta inmunitaria, la inmunidad celular. En ese sentido, los resultados generales son más bien tranquilizadores, pero para personas que fueron vacunadas con las dos dosis.

Las vacunas de Pfizer y AstraZeneca son igual de efectivas para evitar la hospitalización por coronavirus en pacientes con la variante delta como con la alfa, según datos recientes del Reino Unido. Este estudio arrojó que, con ambas dosis, las chances de internación por esta variante se reducen en un 96% con Pfizer y un 92% con AstraZeneca.

Las vacunas de Pfizer y AstraZeneca son igual de efectivas para evitar la hospitalización por coronavirus en pacientes con la variante Delta como con la Alfa si la persona cuenta con el esquema de vacunación completo Tunahan Turhan - SOPA Images via ZUMA Wire

Sin embargo, con una sola dosis de Pfizer/BioNTech, la respuesta de anticuerpos cae al 32% para la variante delta y al 25% para la variante beta, concluyó la investigación publicada en The Lancet. Una dosis de AstraZeneca es “poco o nada eficaz”, para prevenir un cuadro sintomático observó el Instituto Pasteur.

Jorge Geffner, titular de la cátedra de Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigador del Conicet, asegura que es de suma importancia completar los esquemas de vacunación porque, tal como mostró el estudio publicado en The Lancet, una sola dosis tiene muy pocas posibilidades de evitar un cuadro sintomático.

“Una vez que la cepa ingresa te da un mes o un mes y medio de tiempo. Todos saben que en el mundo va a ser la variante predominante durante los próximos meses y nosotros tenemos un control laxo de la cuarentena que deben hacer los que llegan al país. Ya se vio que en muchos casos no se cumple. Por eso es importante avanzar con la vacunación. En Israel anteayer hubo 100 casos vinculados a esta variante y en el Reino Unido también se expande a expensas de los que no están vacunados”, señala Geffner.

Ángela Gentile, infectóloga y asesora presidencial durante la pandemia, explica que la estrategia del Gobierno de vacunar con una sola dosis fue acertada porque no había suficientes dosis para completar los esquemas de vacunación, pero ahora, frente a las nuevas variantes, es imperioso aplicar las segundas dosis.

“Es una situación preocupante. Israel había conseguido un nivel muy alto de inmunización y aún así la variante delta generó un pequeño rebrote, pero como tienen el esquema completo con las dos dosis lo pueden afrontar mejor a esas variantes”, describe Gentile.

Por su parte, Eduardo López, infectólogo y asesor presidencial durante la pandemia, destaca que, en más o menos tiempo, la variante delta tendrá circulación comunitaria en el país. “No creo que suceda en el corto plazo, pero debemos estar atentos. Es muy contagiosa y tiene la capacidad, según estudios preliminares, de evadir el sistema inmune. Esto quiere decir que tenés que tener más cantidad de anticuerpos, por eso con una sola dosis no es suficiente para enfrentarla; incluso se evalúa una tercera dosis. Cuánto va a demorar en circular va a depender de las restricciones y el avance de la vacunación”, argumenta López.