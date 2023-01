Nunca digas nunca jamás: cuando decir NO en una empresa te hunde

En el noveno episodio de esta temporada, le pregunté a Karina Giordano, Directora de Recursos Humanos de Laboratorios Bagó: ¿se puede decir “no” dentro de una empresa? ¿Qué pasa si nos negamos a un ascenso porque no queremos más responsabilidad, si preferimos no dar charlas o hablar frente a los jefes por timidez, o si la idea de irnos a otra ciudad o país nos parece un escenario negativo? ¿Qué efecto tendrá sobre nuestra carrera no adherir a todos los pasos posibles del camino corporativo?

