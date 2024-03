Escuchar

No fue un robo, sino dos. El primero en la madrugada del domingo y el segundo en la del martes. Se llevaron computadoras de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg, más conocida como “Lengüitas”. Abrieron los lockers y robaron notebooks y otras pertenencias de valor que guardaban los alumnos. Inicialmente, se indicó que habían sido 125 las computadoras sustraídas. El mismo domingo se detuvo a dos adolescentes, que transitaban por el centro porteño con una gran cantidad de computadoras en su poder. Horas más tarde, otras fueron encontradas en un allanamiento con unos 30 efectivos en dos viviendas del Barrio 31 Bis, que llamó la atención por semejante despliegue policial. Los adolescentes fueron puestos a disposición de la Justicia y se los acusa de haber robado al menos 25 computadoras del Plan Sarmiento.

Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen, conocida como Lengüitas. En Juncal 3251, CABA

Mediante un comunicado, la Policía de la Ciudad confirmó las detenciones de dos menores por el robo de 25 computadoras del Lengüitas. Además, se informó que al cotejar imágenes de cámaras de seguridad se descubrió que se trataba de los autores de otros dos robos ocurridos en la “Escuela Honorable Congreso de la Nación”, también de Palermo, ocurridos en diciembre y enero últimos. Cuando se allanó la casa de uno de los detenidos, en el barrio 31 Bis, se recuperaron otras dos notebooks robadas.

El domingo por la noche, cuando descubrieron el primer robo, las autoridades del Lengüitas, situada en Juncal al 3200, se comunicaron el hecho al 911, y el personal de la Comisaría Vecinal 14° de la Policía de la Ciudad concurrió a la escuela. En tanto, el director Lucas Pereyra, en funciones desde el año pasado, envió un mail a los padres, para explicarles la situación: “Estimadas familias, lamentamos que la primera comunicación oficial del año sea para comentarles sobre un hecho lamentable y grave. Durante este fin de semana hemos sido víctimas de un hecho de vandalismo en la escuela. Entre varias cosas, se abrieron los casilleros de estudiantes de media. Les solicitamos tengan a bien retirar todas las pertenencias que posean hasta nuevo aviso”, decía el mail. Y seguía: “No es la intención molestar un domingo, pero es necesario que sepan la situación con la que se encontrarán mañana de mañana, y es por esto que le pedimos que vengan preparados los y las estudiantes para retirar sus cosas de los casilleros. Por el momento no podemos dar más precisiones puesto que se encuentra en curso la investigación. Espero sepan comprender”, detalló.

Robo en el Lengüitas

Esa misma noche, la policía constató que los delincuentes habían ingresado al establecimiento, y que había varias puertas violentadas, así como computadoras faltantes. Al tiempo que se realizaba la inspección, oficiales de policía que realizaban tareas preventivas en el cruce de las avenidas 9 de Julio y Córdoba, informaron por frecuencia radial que habían detenido a dos jóvenes, menores de edad, que tenían en su poder 25 netbooks con inscripción del “GCABA”.

Según informaron las autoridades del Ministerio de Seguridad porteño, se enviaron fotos de las computadoras secuestradas. Los números de serie y las imágenes permitieron constatar que se trataba de las que habían sido robadas de la escuela, ya que en el establecimiento se conservaban las cajas con las etiquetas originales.

Al tratarse de dos menores, intervino el Juzgado Nacional de Menores 6, a cargo del Carlos Cociancich, secretaría 16, a cargo del Nicolás Renom. Se dispuso el traslado de los adolescentes al Centro de Atención y Derivación, y se encomendó a la Policía de la Ciudad abrir una investigación, que derivó en el allanamiento en el Barrio 31 Bis.

Robo en el Lengüitas

Con la información obtenida tras la detención de los dos adolescentes, la División de Investigaciones Complejas de la Comisaría Comunal 14, realizó un análisis comparativo de imágenes obtenidas por cámaras de seguridad y determinaron, según se informó, que se trataba de los mismos jóvenes que habían cometido otros dos robos, ocurridos en a la “Escuela N°5 Honorable Congreso de la Nación”, de Avenida del Libertador al 4700, el 18 de diciembre último y el 3 de enero pasado.

Por este motivo, el juzgado libró las correspondientes órdenes de allanamiento de los domicilios de los jóvenes. Se informó que se realizaron dos operativos en forma simultánea, en Vicuña al 1200 y en Sara Beatriz Fernández al 600, ambos del Barrio 31 Bis, “Padre Mugica”. El operativo resulta llamativo por el despliegue de personal policial armado, como puede verse en el video difundido por la propia policía de la Ciudad, donde se ve que los detenidos son esposados con precintos plásticos. Allí, según se informó, se recuperaron otras dos notebooks con la inscripción de “Plan Sarmiento - Buenos Aires Ciudad”, coincidentes, por sus números de serie, con las que habían sido denunciadas como robadas.

Sin embargo, en la madrugada del martes se volvió a producir otro robo en el Lengüitas. Según confirmaron a LA NACION dos familias de alumnos del establecimiento. A pesar de que esta vez no recibieron ningún mail del colegio, cuando los alumnos del secundario del turno mañana tenían que ingresar, se encontraron con que el colegio permanecía cerrado ya que la policía estaba inspeccionando el lugar. Debieron esperar media hora bajo la lluvia hasta que finalmente pudieron acceder a las aulas. “No sabemos qué pasó, pero nos dijeron que había habido otro robo, en el área de terciarios, pero no nos dieron mucha información. Estuvimos media hora debajo de la lluvia por este motivo hasta que pudimos entrar”, explicó un alumno.

