Oriana Fallaci, corresponsal de guerra: “Quien se resigna no vive, sobrevive”
La recordada periodista y escritora fue la primera mujer italiana en ser corresponsal de guerra
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El 29 de junio de 1929 nacía Oriana Fallaci, una de las periodistas y escritoras más influyentes del siglo XX. Recordada por sus entrevistas a líderes políticos y por su labor como corresponsal de guerra, se destacó por un estilo directo, incisivo y polémico. Sus reflexiones y labor son en la actualidad una figura de referencia para el periodismo internacional.
¿Quién fue Oriana Fallaci?
Oriana Fallaci nació el 29 de junio de 1929 en Florencia, Italia, siendo la hermana mayor de cuatro. Hija de Edoardo Fallaci, un ebanista y militante antifascista, su infancia estuvo marcada por el contexto político de la Italia de la Segunda Guerra Mundial. Durante la ocupación alemana, colaboró junto a su padre con la resistencia italiana. Cursó el liceo clásico Galileo de Florencia y realizó sus universitarios en medicina, para luego abandonar y dedicarse a la escritura.
Durante la década de 1950 colaboró con distintas revistas y periódicos. Realizó reportajes sobre temas sociales, culturales y políticos, labor en la que destacaba por su capacidad para entrevistar. Obtuvo un reconocimiento global a partir de los años 60 y 70, cuando se convirtió en corresponsal de guerra.
Cubrió conflictos como la guerra de Vietnam, la guerra indo-pakistaní de 1971, las tensiones en Oriente Medio y diversos procesos revolucionarios en América Latina. Su trabajo se caracterizó por la presencia directa en zonas de combate y por relatos construidos a partir de la experiencia personal en el terreno. En 1968 ocurrió uno de los episodios más conocidos de su trayectoria. Se trataba de la masacre de Tlatelolco, en México, cuando fue alcanzada por disparos y resultó herida.
Consiguió entrevistar figuras influyentes del mundo. En sus reportajes destacó su estilo directo y confrontativo. Entre los más recordados se encuentran Henry Kissinger, Golda Meir, Indira Gandhi, Muamar el Gadafi, Deng Xiaoping, Yasser Arafat, Zulfikar Ali Bhutto, Willy Brandt y el ayatolá Ruhollah Jomeini.
A lo largo de su carrera escribió diferentes libros, entre los que destacan Los siete pecados de Hollywood, Nada y así sea, Entrevista con la historia, Un hombre, Carta a un niño que nunca nació y Inshallah.
Oriana Fallaci falleció el 15 de septiembre de 2006 en Florencia, a los 77 años, a causa de un cáncer de pulmón. Su legado permanece asociado al periodismo de investigación, la cobertura de conflictos internacionales y el arte de la entrevista.
Frases más destacas de Oriana Fallaci
- “La libertad no tiene patria”.
- “La gran enfermedad de nuestro tiempo, se llama ideología y los portadores de su contagio son los intelectuales estúpidos”.
- “Quien se resigna no vive, sobrevive”.
- “Uno no cumple con su deber para que alguien le dé las gracias; lo cumple por principio, por sí mismo, por su propia dignidad”.
- “La felicidad es saber que precisamente esta noche, mientras nos amábamos, en la casa de al lado ha nacido un niño”.
- “Una vez muerto, tendré la eternidad para dormir”.
- “La costumbre es el más despiadado de los venenos”.
- “El sentido e incluso el significado de la libertad se pierde al encasillarse en el dogma, en la ciega certeza de haber conquistado la verdad absoluta”.
- “La libertad es un deber; antes que un derecho, es un deber”.
- “El papel de víctima hay que rechazarlo siempre; Nunca se obtiene nada con el papel de víctima”.
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