Oriana Fallaci, corresponsal de guerra: “Quien se resigna no vive, sobrevive”

El 29 de junio de 1929 nacía Oriana Fallaci, una de las periodistas y escritoras más influyentes del siglo XX. Recordada por sus entrevistas a líderes políticos y por su labor como corresponsal de guerra, se destacó por un estilo directo, incisivo y polémico. Sus reflexiones y labor son en la actualidad una figura de referencia para el periodismo internacional.

Una imagen de la entrevista de Oriana Fallaci al ayatolá en la ciudad santa de Qom, en 1979

¿Quién fue Oriana Fallaci?

Oriana Fallaci nació el 29 de junio de 1929 en Florencia, Italia, siendo la hermana mayor de cuatro. Hija de Edoardo Fallaci, un ebanista y militante antifascista, su infancia estuvo marcada por el contexto político de la Italia de la Segunda Guerra Mundial. Durante la ocupación alemana, colaboró junto a su padre con la resistencia italiana. Cursó el liceo clásico Galileo de Florencia y realizó sus universitarios en medicina, para luego abandonar y dedicarse a la escritura.

Durante la década de 1950 colaboró con distintas revistas y periódicos. Realizó reportajes sobre temas sociales, culturales y políticos, labor en la que destacaba por su capacidad para entrevistar. Obtuvo un reconocimiento global a partir de los años 60 y 70, cuando se convirtió en corresponsal de guerra.

Oriana Fallaci nació un día como hoy, de 1929 AP

Cubrió conflictos como la guerra de Vietnam, la guerra indo-pakistaní de 1971, las tensiones en Oriente Medio y diversos procesos revolucionarios en América Latina. Su trabajo se caracterizó por la presencia directa en zonas de combate y por relatos construidos a partir de la experiencia personal en el terreno. En 1968 ocurrió uno de los episodios más conocidos de su trayectoria. Se trataba de la masacre de Tlatelolco, en México, cuando fue alcanzada por disparos y resultó herida.

Su estilo era directo y confrontativo. EFE

Consiguió entrevistar figuras influyentes del mundo. En sus reportajes destacó su estilo directo y confrontativo. Entre los más recordados se encuentran Henry Kissinger, Golda Meir, Indira Gandhi, Muamar el Gadafi, Deng Xiaoping, Yasser Arafat, Zulfikar Ali Bhutto, Willy Brandt y el ayatolá Ruhollah Jomeini.

A lo largo de su carrera escribió diferentes libros, entre los que destacan Los siete pecados de Hollywood, Nada y así sea, Entrevista con la historia, Un hombre, Carta a un niño que nunca nació y Inshallah.

Oriana Fallaci falleció el 15 de septiembre de 2006 en Florencia, a los 77 años, a causa de un cáncer de pulmón. Su legado permanece asociado al periodismo de investigación, la cobertura de conflictos internacionales y el arte de la entrevista.

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