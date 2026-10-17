Pacto Educativo Global: quiénes expondrán y cuáles serán los ejes del primer congreso argentino

La Universidad Católica Argentina (UCA) relizará el lunes 19 y el martes 20 de octubre el Primer Congreso Argentino del Pacto Educativo Global (PEG), una inicitativa que reunirá a estudiantes, docentes, directivos, investigadores y referentes de la comunidad para debatir los desafíos actuales de la educación. El encuentro tendrá lugar en el Campus Papa Francisco, en el barrio porteño de Puerto Madero, con el lema “Diseñar nuevos mapas de esperanza”.

La propuesta busca reflexionar sobre el papel de la educación en un escenario atravesado por transformaciones culturales, tecnológicas y ambientales. El objetivo será analizar cómo volver a poner a las personas en el centro de los procesos educativos, fortalecer los vínculos comunitarios y promover una formación orientada a construir un futuro más justo, humano y sostenible.

Repensar la educación

La actividad inaugural, prevista para la mañana del lunes 19, comenzará con una clase magistral de Jorge García Cuerva, arzobispo de Bunos Aires y gran canciller de la UCA. También participará de la apertura, el rector de esa casa de estudios, Miguel Ángel Schiavone.

El martes 20, las actividades comenzarán con la conferencia “Paradojas de la Inteligencia Artificial (IA) en educación”, a cargo de Santiago Bellomo. La programación continuará con un diálogo con el cardenal Mario Poli sobre el desarrollo del Pacto Educativo Global en la Argentina.

El congreso toma como punto de partida el PEG, que había sido impulsado por el papa Francisco, que propone renovar el compromiso colectivo con la educación y recuperar la importancia de la comunidad en la formación de niños y jóvenes. La iniciativa se apoya en la idea de que educar es una responsabilidad compartida, sintetizada en la frase: “Hace falta una aldea entera para educar a un niño”.

El arzobispo porteño inaugurará el Primer Congreso Argentino del Pacto Educativo Global Alessia Maccioni - LA NACION

A partir de ese enfoque, el encuentro propone vincular la idea de una comunidad global con las distintas redes e instituciones educativas, con la intención de promover espacios de cooperación, diálogo y construcción conjunta.

Los debates se organizarán en torno a cinco ejes: educar para la vida interior, humanizar lo digital, educar para la paz y el encuentro, promover la sostenibilidad integral y preparar a las nuevas generaciones para el futuro.

Además de las conferencias principales, habrá simposios y mesas temáticas para profundizar distintas perspectivas sobre la educación. También se desarrollará “Pensar, crear, transformar”, un hackatón de innovación social y compromiso educativo orientado a impulsar ideas y propuestas frente a problemáticas concretas.

Durante el Jubileo del Mundo Educativo, realizado en octubre de 2025, el papa León XIV profundizó esta perspectiva a través de la idea de las constelaciones educativas. La propuesta del PEG plantea pensar la educación como una red dinámica que conecta conocimientos, culturas y distintas generaciones para construir significados en común. En ese sentido, el Sumo Pontífice sostuvo: “La educación une a las personas en comunidades vivas y organiza las ideas en constelaciones de sentido”.