Palermo: un camión de basura atropelló a una joven de 25 años que fue internada en “estado delicado”

Este martes por la tarde, una joven de 25 años fue atropellada por un camión de basura en el barrio porteño de Palermo. Fuentes del SAME confirmaron a LA NACION que el incidente se produjo en el cruce de la avenida Juan B. Justo y Guatemala, a metros de la estación del tren de la línea San Martín. La víctima del arrollamiento fue derivada al Hospital Fernández con un traumatismo de tórax y en “estado delicado”.

Respecto de los trabajadores que circulaban a bordo del camión, ninguno de ellos sufrió lesiones, precisaron desde el servicio que lidera Alberto Crescenti. La Policía de la Ciudad redujo la circulación en la zona a un solo carril.

En simultáneo, efectivos de la Comisaría Vecinal 14 C se desplazaron hacia Sarmiento y Colombia -también barrio de Palermo- por otro incidente de tránsito. “Los efectivos se entrevistaron con el damnificado, el chofer de un colectivo de la línea 37, quien indicó que el conductor de una camioneta Peugeot Partner, luego de una discusión de tránsito, se bajó de su rodado y se aproximó al colectivo con la intención de agredirlo físicamente”, señala el parte al que tuvo acceso este medio.

“Como no lo logró, le propinó un golpe de puño al espejo retrovisor provocando que el mismo se rompa y que las esquirlas cayeran sobre el rostro de la víctima. En el lugar se hizo presente el SAME que asistió y derivó al damnificado al Hospital Fernández con diagnóstico ‘traumatismo de cráneo y herida cortante en rostro’. Cabe destacar que no hubo colisión entre los vehículos.La Unidad Flagrancia Norte a cargo de la Dra. Pauls dispuso la detención del agresor”, concluye el documento.

Antecedente: se resbaló con una mancha de aceite y murió atropellado por un camión de basura

El pasado abril, un trágico accidente tuvo lugar en la avenida Álvarez Thomas entre Céspedes y Gregoria Pérez, en el barrio porteño de Colegiales. Una moto chocó contra un camión de recolección de residuos, lo que terminó con el fallecimiento del motociclista de 39 años.

Según informaron testigos y confirmaron los efectivos que se acercaron al lugar tras el llamado de los vecinos, cerca de las 03.30, la víctima y un amigo estaban detenidos en el semáforo en sus respectivas motos luego de haber terminado su jornada laboral. Con la luz verde, el conductor aceleró para arrancar y a los segundos perdió el control del rodado tras resbalarse por una mancha de aceite. El hombre cayó así frente a un camión de recolección de residuos, que no alcanzó a frenar.

La moto de la que cayó el hombre de 39 años Captura

En diálogo con LN+, Karina, una vecina de la cuadra, relató cómo escuchó el pedido de auxilio del acompañante de la víctima. “El otro chico no paraba de gritar: ‘Lo mataron, le pisaron la cabeza’”, explicó, y aseguró que en las cercanías al cuerpo se podía observar el casco que llevaba la víctima.

Por su parte, junto a los efectivos de la Policía Científica -que realizaron un corte total en las inmediaciones para proseguir con las pericias- llegó el personal del SAME y de la Unidad Médico Forense de Investigación Tanatológica (UMFIT), que certificó el fallecimiento por “lesiones incompatibles con la vida”.

