Investigadores y becarios se reunieron hoy frente al Polo Científico del barrio de Palermo para entregar a las autoridades del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) un petitorio y reclamar por el estado del organismo desde la asunción de Javier Milei.

Para describir la inmovilización en la que quedó sumida el principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en la Argentina desde que empezó la actual gestión, señalan que se postergaron la efectivización de concursos de becas ya evaluados, como así también los ingresos a las carreras de Investigador Científico y Personal de Apoyo, las promociones y la acreditación de fondos de proyectos en desarrollo.

“Convencidos del papel imprescindible que cumple el sistema científico y tecnológico en el desarrollo de la Nación, vemos con tristeza e indignación cómo la inicial incertidumbre generada en el sector por las medidas anunciadas por el actual gobierno nacional han comenzado ya a convertirse en certezas”, comienza el petitorio con 12.000 firmas dirigido al jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el directorio del Conicet y el presidente del organismo, Daniel Salamone.

La convocatoria era a las 11 en la sede de la institución sobre la calle Godoy Cruz, que en sus puertas tiene pegados carteles que dicen “Acá no hay casta”, como así también la convocatoria de la CGT para el paro del miércoles 24 de enero con la consigna #LaPatriaNoSeVende. Pasadas las 11.30, Salamone –que se encontraba en el edificio– recibió a Jorge Geffner, director del Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y Sida; Andrea Gamarnik, quien dirige del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires; y Belén Elgoyhen, directora del Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular “Dr. Héctor N. Torres”. Según dijeron, fue la primera vez que lograron tener una reunión con Salamone.

Investigadores y becarios se reunieron en Palermo para entregar a las autoridades del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) un petitorio respaldado por 12.000 firmas Camila Godoy - Telam

“En el transcurso de esta última semana hemos asistido a la postergación indefinida en la efectivización de los concursos de becas ya evaluados, ingresos a la Carrera del Investigador Científico (CIC), ingresos a la Carrera del Personal de Apoyo (CPA) y acreditación de promociones”, describen los directores de institutos y centros de investigación del Conicet, investigadores, becarios y miembros de la carrera del personal de apoyo y personal administrativo del Conicet que firmaron el documento.

Y agregan: “Estas medidas, junto a la abrupta interrupción en la acreditación de fondos a proyectos de investigación actualmente en desarrollo y la baja compulsiva de personal administrativo, amenazan no solo la continuidad de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que se realizan actualmente en el Conicet, sino la propia existencia del Conicet, institución que ha recibido la máxima calificación entre aquellas similares en América Latina”.

En ese sentido, piden por la efectivización de los concursos de becas –los resultados de 1300 becas internas doctorales y 300 becas de finalización de doctorado, que comenzarían el 1° de abril y debían publicarse el 12 de enero–, como así también los ingresos a las carreras de Investigador Científico y Personal de Apoyo ya evaluados y aprobados.

Otros reclamos son la acreditación efectiva de los fondos correspondientes a los proyectos de investigación financiados por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación y por el propio Conicet, actualmente en curso; la reincorporación inmediata del personal cesanteado y la actualización salarial.

Daniel Salamone, presidente del Conicet Alejandro Guyot

“En defensa del Conicet, en defensa del presente y futuro del sistema científico/tecnológico nacional sin el cual un futuro promisorio para la Argentina resulta una quimera”, cierran.

La posición oficial

Luego de las declaraciones durante la campaña sobre el posible cierre o privatización del Conicet, Milei suavizó su discurso y sostuvo que el organismo gubernamental no iba “a existir más” en su forma actual y que sería una oficina de ciencia para “limpiar lo que ensuciaron los que escriben estupideces”.

Salamone también insiste en que es necesaria una reforma del sistema de producción científica del organismo. “Contar con el organismo gubernamental de ciencia más prestigioso de América Latina no quiere decir que hayamos hecho todo bien, porque si no tendríamos un índice de innovación muchísimo mayor y hay cosas de las que directamente nos hemos olvidado”, afirmó en una entrevista con LA NACION.

“El Conicet es, sin duda, la organización gubernamental más reconocida en América Latina. Sin embargo, se creó un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y no se incrementó la producción científica, lo que no depende de que los investigadores hayan trabajado menos. En 20 años, se triplicó el número de investigadores y los recursos ahora son ínfimos. La proporción de salarios y dinero para trabajar se invirtió. Esto, creo, es lo que lleva a que haya una menor productividad y lo sorprendente es que indicadores como el índice global de innovación nos ubique en sexto lugar, con Brasil, Chile, México, Colombia y Uruguay por delante de nuestro país. Esto quiere decir que tenemos la mejor organización gubernamental de la región, pero no está funcionando la forma de trasladarlo a la sociedad”, agregó.