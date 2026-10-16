Para noviembre y diciembre: ya se venden los pasajes para un viaje de 800 km a través de paisajes únicos

SAN CARLOS DE BARILOCHE.– La gobernación de Río Negro y la empresa estatal Tren Patagónico SA habilitaron la venta de pasajes para noviembre y diciembre de su servicio tradicional, que une las terminales de Viedma y de San Carlos de Bariloche a través de la estepa patagónica.

La propuesta vuelve a posicionarse como una de las alternativas turísticas y de transporte más requeridas para recorrer la provincia desde la costa hasta la montaña.

El Tren Patagónico atraviesa la estepa rionegrina

Desde la gerencia comercial señalaron un excelente nivel de consultas y reservas apenas habilitadas las boleterías. Darío Dukart, gerente comercial de Tren Patagónico SA, detalló el panorama actual: “Hay una gran demanda de pasajes para noviembre y diciembre. Hace unos días lanzamos la venta y tenemos muchísimas consultas, sobre todo para la clase Camarote y para el transporte de vehículos en las bandejas automovileras. Estimamos que será un bimestre exitoso por el nivel de ventas. La clase Pullman también es muy solicitada, no solo por turistas, sino también por escuelas que hacen su viaje de estudios”.

Dukart sumó que a finales de noviembre estarían saliendo a la venta los pasajes para la temporada estival.

El servicio es muy utilizado por familias en sus vacaciones

El viaje del Tren Patagónico abarca más de 800 kilómetros de extensión en un trayecto que vincula la costa atlántica, la meseta patagónica y la Cordillera de los Andes. A lo largo del camino, la formación enlaza 12 estaciones: Viedma, San Antonio Oeste, Valcheta, Ramos Mexía, Sierra Colorada, Los Menucos, Maquinchao, Ingeniero Jacobacci, Clemente Onelli, Comayo, Pilcaniyeu y San Carlos de Bariloche.

En cuanto a las comodidades del servicio, los pasajeros cuentan con un coche comedor que ofrece una propuesta gastronómica basada en sabores típicos y regionales. Asimismo, el coche cine –disponible durante los fines de semana largos– alberga la proyección de producciones cinematográficas argentinas y patagónicas. Y las bandejas automovileras son coches adaptados para transportar vehículos particulares durante el trayecto.

Salidas diarias

El tren saldrá todos los viernes desde la capital provincial a las 17 y llegará a Bariloche a las 11.53 del día siguiente Gentileza Tren Patagónico

El tren saldrá todos los viernes desde la capital provincial a las 17 y llegará a Bariloche a las 11.53 del día siguiente. Las tarifas fijadas para los servicios de noviembre y diciembre diferencian entre residentes de la provincia de Río Negro y no residentes. La propuesta incluye distintas alternativas según las necesidades del pasajero y el tipo de transporte requerido.

En la clase Pullman, con butacas individuales, la tarifa por pasajero es de $104.900 para residentes provinciales y de $126.200 para no residentes. Los boletos para esta categoría son los únicos que se pueden comprar directamente a través del sitio web oficial de la empresa, además de los canales presenciales y telefónicos en estaciones y agencias.

La estación de Viedma es una de las cabeceras del servicio

La clase Camarote ofrece alojamiento en compartimentos privados para descansar durante el viaje nocturno entre la costa y la cordillera. El precio fijado es por cama y cuesta $145.900 para residentes rionegrinos y $176.300 para no residentes. Los camarotes cuentan con dos camas tipo marineras, portaequipajes, una pequeña mesa y mobiliario para guardar ropa de vestir o negocios, además de wi fi.

En tanto, la bandeja automovilera permite el traslado de vehículos particulares acoplados a la formación. Las tarifas varían según la altura del rodado: los vehículos de hasta 1,55 metros de alto pagan $176.300, mientras que los vehículos a partir de 1,56 metros abonan $243.900.

El coche cine ofrece programación nacional Gentileza Tren Patagónico

La contratación de la clase Camarote y del servicio de bandeja automovilera se realiza únicamente de forma presencial o telefónica en las estaciones autorizadas y agencias oficiales habilitadas por la empresa.

Como se dijo, a finales de noviembre se habilitaría la venta de pasajes para la alta temporada estival. El objetivo de la compañía es consolidar la alta ocupación durante todo el verano, permitiendo a los turistas planificar con anticipación sus viajes hacia los destinos andinos y costeros de la provincia.

“Más que un viaje, el servicio propone una experiencia integral que combina gastronomía, entretenimiento y confort, mientras los pasajeros recorren paisajes únicos que van desde la costa atlántica hasta la imponente región andina, conectando distintos destinos turísticos de la provincia“, explicó Roberto López, presidente de Tren Patagónico SA.