Pase sanitario: cuáles son las universidades que ya lo tienen como requisito

La Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) lo anunció en sus redes a finales del año pasado, y bajo el rótulo de “Información importante”, explicaron que a partir del 1° pasado, para asistir a las actividades presenciales en la universidad como también para inscribirse en el curso de ingreso, los alumnos deberán acreditar el esquema completo de vacunación. “Para realizar actividades dentro de la UNLaM se requiere el certificado de vacunación, en forma digital o impresa”, ratifica la institución en uno de los posteos, en el que aclara que la resolución se dictó para preservar la salud de toda la comunidad.

Entre los casi 2000 comentarios que llegaron como respuesta, los reproches por la decisión tomada se multiplicaron rápidamente. “¿Y los que no se quieren vacunar, porque la vacuna no es obligatoria, vamos a tener clases virtuales?, preguntó una alumna. Con un nuevo posteo, la casa de altos estudios replicó: “Los pedidos [de excepción] por razones no médicas serán evaluados por una comisión ad hoc, y en caso de ser rechazados, se deberá acreditar semanalmente un test negativo del virus SARS-CoV-2″.

A pocos días de que el Ministerio de Educación de la Nación dejara de lado, al menos por ahora, el requerimiento del pase sanitario como condición para ir a la escuela, tres universidades públicas anunciaron que sí pedirán el certificado para asistir al aula o para realizar cualquier otro tipo de actividad dentro de sus instalaciones.

Además de la UNLaM, que tiene una matrícula de alrededor de 55.000 alumnos y 63 carreras de pregrado, grado y posgrado, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) ya definieron sus protocolos en esa misma línea. Si bien las universidades tienen autonomía para definir sus propios criterios, fuentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) indicaron a LA NACIÓN que “van a acompañar” lo que las autoridades sanitarias de la Nación y de la Ciudad dispongan. “Si dicen que hay que exigir el pase sanitario, lo haremos, pero no vamos a impulsarlo de forma independiente. No es un tema educativo para nosotros, sino una cuestión de cumplimiento sanitario”, explicaron desde la UBA.

Decisiones individuales

En la UNLP, el Consejo Superior de la universidad aprobó una disposición, en septiembre pasado, que establecía como requisito para la participación de mayores de 18 años en cualquier actividad presencial , en todas sus facultades y dependencias, contar al menos con una dosis de la vacuna contra el Covid-19. “Entre los fundamentos de la norma se destaca que corresponde a la universidad adoptar en su ámbito, y en ejercicio de la autonomía que le reconoce la Constitución Nacional, los estándares más altos de protección que resulten compatibles con los modos en que se desarrollan las funciones universitarias y, al propio tiempo, que el modo más eficiente de alcanzar protección es tender a que la totalidad de la comunidad universitaria haya al menos avanzado en el esquema de vacunación de cualquiera de las vacunas autorizadas”, había informado la universidad en su página web oficial. Ahora, según trascendió, se pedirá el esquema completo y se adecuarán los criterios para definir aislamientos en los distintos casos, siempre de acuerdo con las actualizaciones que llegan desde el Ministerio de Salud de la Nación.

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) es otra de las casas de altos estudios que consideró aplicar la misma medida, aunque por el momento son las sedes regionales, una en Tucumán y la otra en Haedo, las que decidieron exigir el pase sanitario, en sintonía con el decreto de Necesidad y Urgencia que ya había entrado en vigor en esa provincia. “La UTN –Facultad Regional Tucumán– dispuso solicitar el pase sanitario a cada individuo como requisito para ingresar a las instalaciones de la unidad académica”, se lee en el comunicado oficial que fue publicado en las redes de la universidad.

Aunque el primer paso lo dieron tres universidades públicas, la medida no es una decisión colectiva, ni tampoco involucra aún a las universidades de gestión privada. “La Universidad de Belgrano definió que las clases van a ser presenciales a partir de marzo, siempre sujetas a las condiciones epidemiológicas. En consecuencia, la UB va a tener en cuenta dicha evolución de la situación sanitaria para la eventualidad de solicitar certificado de vacunación. Una decisión que por este momento todavía está en etapa de análisis, y que se comunicará, en caso de ser necesario, previo al inicio de las clases, en marzo próximo”, sostuvo Ana Linares, vicepresidente de Docencia e Investigación de la Universidad de Belgrano.

Por su parte, Luis García Ghezzi, secretario general de la Universidad Austral, agregó: “En la Universidad Austral alentamos y promovemos entre nuestros alumnos y colaboradores la importancia de la vacunación, porque el cuidado de la salud de nuestra comunidad es la prioridad. Nuestra política es cumplir con las normativas de las autoridades públicas –dijo García Ghezzi–. Por el momento, no existe alguna norma que obligue a las universidades a exigir el certificado de vacunación contra el Covid”.