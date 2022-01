Autotests para Covid-19: alta demanda, confusión y cruces antes de la venta en las farmacias

En las farmacias, no hay aún certeza sobre cuándo recibirán los autotests para Covid. En los locales que se preparan para venderlos –se estima que serán unos 8000 en el país– no pueden decir si los pedidos llegarán esta semana o la próxima. A la vez, hay expectativa de cómo funcionará el registro que se definió para la venta: aunque estas pruebas de autoevaluación son de venta libre, el comprador tendrá que firmar una declaración de que se compromete (si no es el usuario final, quien vaya a serlo) a informar el resultado a través de una plataforma que administran tres entidades del sector.

Por el momento, en farmacias de la Capital y el conurbano y una cadena con sucursales en el país que consultó LA NACIÓN coinciden en que hay demanda de parte de los clientes, en su mayoría por motivos laborales, y hay una sobredemanda de las farmacias a las droguerías que ofrecen las pruebas en sus listados de productos.

En dos farmacias porteñas –una céntrica y otra de barrio– que venden estas pruebas rápidas, pero que hasta el momento se recomendaban para uso con un profesional, señalaron que las entregas son cada cinco o siete días, en lugar de 24 horas como con los medicamentos u otros productos, y que estaban recibiendo unas 50 unidades. No mucho más. Apenas llegan, en 48 horas los venden.

Lo cierto es que ya están hechos los pedidos y esperan que les comuniquen la entrega. De las 13.000 farmacias que hay en el país, de acuerdo con el último dato oficial disponible, hay unas 8000 registradas para vender los autotests, de acuerdo con fuentes del sector. Son las que utilizan el Sistema de Autorizaciones Farmacéuticas (Siafar), que administran la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), la Federación de Farmacias de la República Argentina (Fefara) y la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (Facaf).

A través de esa plataforma, las tres entidades serán las intermediarias en la notificación de los resultados al sistema nacional de vigilancia epidemiológica que depende del Ministerio de Salud de la Nación. En el Siafar, el personal de las farmacias registra prestaciones en línea, validan recetas, certifican entregas de productos y se registran aplicaciones de vacunas, entre otras tareas o seguimiento de prestaciones, según describen COFA, Fefara y Facaf.

Ricardo Pesenti, integrante del Consejo Directivo de COFA, explicó que los tests de autoevaluación que se están vendiendo en la ciudad son los de uso profesional, “no los que habilitó Anmat como autotest”. En una de las farmacias que los ofrecen, en tanto, indicaron que es el mismo producto que se va a empezar a ofrecer, pero con los rótulos de acuerdo con la nueva normativa regulatoria.

Los primeros

En cuanto al cronograma de entregas previsto, Pesenti anticipó que los primeros que tendrían que empezar a llegar esta semana –aún nadie arriesga un día– serán los de la marca Immunobio (Hangzhou Immuno Biotech CO Ltd), que importa de China la firma argentina Vyam Group SRL. Se había anticipado que costarían $1650, pero por el momento ese sería un valor aproximado. La semana pasada, el test rápido que se podía comprar a través de la venta online de farmacias ya aparecía con un precio reducido por un descuento del 20% a menos de $2000.

LA NACIÓN intentó confirmar con el importador y distribuidor local si se trata del mismo producto que se estaba vendiendo en las farmacias con la recomendación de uso profesional, de acuerdo con los datos de la autorización de Anmat de abril del año pasado, pero al cierre de esta nota no obtuvo respuesta.

“En principio, el laboratorio que lo importa recibía la partida el viernes pasado. Pero tienen que etiquetar el producto con los datos de la resolución ministerial de la Argentina para, recién entonces, entregárselo a las droguerías y estas, a la vez, a las farmacias. Hay otras de las marcas aprobadas que están prometiendo sus productos para la primera y la segunda quincena de febrero. Y una marca, para marzo”, continuó Pesenti.

Reacciones

La semana pasada, una comunicación con instrucciones preliminares para las farmacias generó una fuerte reacción del gremio que representa a los bioquímicos y los farmacéuticos. Los seis puntos de las instrucciones hablan desde que solo podrán comercializar el test de autoevaluación las farmacias que adhieran al procedimiento de venta (las droguerías podrán proveer únicamente a las que lo hagan) y registren en el Siafar la dispensa con los datos personales de quien vaya a hacerse el test con el número de serie del producto hasta que, pasados los siete días desde la venta, el sistema bloqueará la venta a los comercios “que no hayan marcado ninguno de los eventos disponibles”.

Las opciones son cuatro: “positivo” o “negativo”, que son las únicas dos que ingresarán al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS) a través de un enlace creado con el Siafar, y «Test Inválido» o «Lo haré más adelante», que se informarán a la cartera sanitaria nacional por fuera del SNVS.

A la vez, se prevé que el usuario pueda cargar sus datos online aquí para agilizar la compra y, a través de un código QR y por el celular, acceder para ingresar su resultado.

Desde el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (Safyb) rechazaron ese proceso con requisitos como la adhesión de la farmacia, un sistema de autorizaciones y la suspensión de la dispensa de un producto que es de venta libre. “La expresa omisión de la palabra farmacéutico y de sus tareas profesionales destinadas a utilizar correctamente esta tecnología ignora las incumbencias [profesionales]”, argumentaron por escrito. “Lo que decimos es que el test de autoevaluación no solo se venda en las farmacias, sino que también se haga”, dijo ante la consulta el titular del gremio, Marcelo Peretta.