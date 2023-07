Penas de hasta 10 años: por el brutal ataque de pitbulls a una abuela y a su nieta, imputaron al dueño de los perros

escuchar

SANTA FE.- La justifica santafesina imputó este miércoles al dueño de los perros de raza pitbull que atacaron y lesionaron severamente a una abuela y a su nieta de un año y medio y le atribuyó los delitos de lesiones graves y gravísimas al considerar que hubo dolo eventual ya que “a pesar de los antecedentes violencia” los perros estaban libres.

Si el juez acepta los argumentos de la fiscalía, el hombre será juzgado en juicio oral y público y podría recibir una condena de 3 a 10 años.

Sobre el hecho, el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Omar De Pedro, quien se hizo cargo de la causa, señaló en forma enfática: “Era previsible; se podría haber evitado”.

El imputado, identificado como Cristian S., de 45 años, fue detenido el lunes, y tras concretar la imputación el fiscal solicitó audiencia para tratar la prisión preventiva. El viernes próximo, en horario a definir por la Oficina de Gestión Judicial, se definirá si el dueño de los perros recupera la libertad o permanece detenido.

Finalizada la audiencia, el funcionario judicial aclaró que “en principio habíamos identificado una lesión culposa, una violación al deber de cuidado, como una negligencia o imprudencia”. Sin embargo, precisó que, a medida que fue avanzando la causa, se fueron “convenciendo de que había un poco más que eso. Entendimos que había una actitud donde se había podido prever esta situación. El riesgo que representaban los animales era muy alto, [eran] muy agresivos. Habían tenido antecedentes y en pocas palabras se los dejó estar libres, en la calle. Sin nadie que pudiera de alguna manera dominarlos”, subrayó De Pedro.

Sobre las penas que se prevén para el delito atribuido, el fiscal dijo: “Varían, porque son muchas las calificaciones, pero en resumidas cuentas, y si tenemos que elegir la de gravísimas lesiones dolosas, el artículo 91 [del Código Penal] prevé una pena de tres a diez años. Si se suman los delitos, hablamos de una pena bastante importante”, amplió.

En tanto, el dueño de los animales deberá aguardar hasta el viernes para saber si obtiene la libertad hasta la realización del juicio oral. Al respecto, el fiscal adelantó que “pedimos la audiencia porque vamos a solicitar la prisión preventiva. Es una discusión que no va a girar tanto en función de si el hecho ocurrió o no, sino en el sentido de si hay peligrosidad procesal o no; si hay peligro de fuga o entorpecimiento probatorio. Entendemos que hay elementos”, subrayó.

El ataque

La agresión salvaje de los animales se produjo el sábado 24 pasado a la tarde en barrio Santa Rosa de Lima (al oeste de la ciudad), cuando la abuela de la niña, junto a una hermana, salieron a pasear por la jurisdicción.

El perro atacó a la beba y la abuela se tiró encima de ella para salvarle la vida. La mujer se encuentra fuera de peligro, mientras que la pequeña lucha por su vida.

“Nosotros seguimos pendientes de mi hija, queremos que salga de acá. Tiene muchas fracturas y las costillas rotas, está intubada y sedada”, dijo Candela, la madre de la beba, quien está junto a su pareja en el Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, donde los partes médicos diarios repiten el mismo cuadro de situación: “La paciente continúa con asistencia respiratoria mecánica, en estado crítico y pronóstico reservado debido a las graves lesiones pulmonares”.

Por su parte, Jaqueline, la abuela de la niña, luego de recibir el alta médica explicó que “lo único que quería era que no tocaran a la nena. Me aferré en apretar a la nena con mis brazos. La abracé mientras los perros me mordían. Si yo la soltaba, se la devoraban”, recordó.

Lamentó que nadie de la familia del dueño de los perros que las atacaron se haya acercado a disculparse. “No, no se acercó nadie a disculparse, en ningún momento”, insistió.