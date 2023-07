Educación primaria: solo una provincia cumplió con los días de clases planificados y un distrito apenas tuvo 27

escuchar

El cumplimiento de los 190 días de clases, planificados y acordados por todo el sistema educativo a nivel nacional en el Consejo Federal de Educación en octubre de 2021, es el gran objetivo de este ciclo. Desde todos los sectores están mirando el dato con lupa. Por eso, la Coalición por la Educación, una agrupación conformada por expertos, padres, docentes y representantes de diferentes organizaciones sociales para pensar en conjunto la educación argentina, identificó cuántos días de clase se dictaron en la educación primaria de cada una de las 24 jurisdicciones argentinas hasta el 30 de junio, cuántos se perdieron y por qué razones.

Las conclusiones del relevamiento fueron las siguientes: San Luis es la única jurisdicción donde se cumplió con la totalidad de la cantidad de días de clase planificados para el periodo, es decir 82 jornadas. En el otro extremo, Santa Cruz apenas alcanzó el 33% de lo estipulado, con apenas 27 jornadas. Entre medio, hubo situaciones variadas en el resto de las provincias, alcanzando un promedio nacional de 66 días de clase, un 81% de cumplimiento.

“Hay una diferencia significativa entre el calendario escolar planificado a principio de cada año por las jurisdicciones y el dictado real de clases. Al 30 de junio solo hay una provincia que cumplió el 100% de lo planificado, y en el otro extremo hay varias jurisdicciones que ya han perdido una cantidad muy importante de días de clase”, dijeron Gustavo Zorzoli y Horacio Moavro, coordinadores del grupo de trabajo que realizó el relevamiento. El equipo cuenta con un responsable de seguimiento en cada provincia para chequear los días efectivos de clase en las escuelas primarias de todo el país.

“Este informe busca brindar información confiable y comparativa sobre un tema muy sensible. La cantidad de días de clase es una condición necesaria, pero obviamente no suficiente para garantizar cierto grado de calidad educativa. Sin embargo, este escenario muestra el exiguo grado de compromiso del sistema educativo argentino frente a los niños y sus familias”, agregaron los autores.

En cuanto a los motivos de los días de clase perdidos, hubo paros docentes con diversos grados de acatamiento, problemas climáticos, feriados provinciales, jornadas docentes y otras causas, como el Día Internacional de la Mujer, que afectaron total o parcialmente el dictado de las clases.

Por ejemplo, Santa Cruz y Salta fueron las provincias con mayor cantidad de días perdidos por paros docente con impacto igual o mayor al 50%. En estas dos jurisdicciones se suspendieron 48 y 36 días respectivamente por esa razón.

En Santa Cruz esta semana se cumplirán 59 días sin clases para los estudiantes de la escuela primaria Horacio Córdoba

En Santa Cruz, el conflicto docente no da tregua. El domingo pasado el gremio anunció un nuevo paro de 96 horas que hará llegar a 59 el numero total de días perdidos en lo que va del año al terminar esta semana. Los maestros reclaman que el salario de un docente que recién empieza en nivel inicial alcance la canasta básica y, además, denuncian la criminalización de la protesta social y la persecución sindical luego de que trascendiera el cambio de carátula de “violación de domicilio” a “tentativa de femicidio” de la causa en la que se investigan los disturbios en los jardines de la residencia oficial de los gobernadores y por la que hay tres docentes imputados.

En Salta, por su parte, docentes autoconvocados estuvieron seis semanas sin dar clases por las condiciones salariales. La razón por la que los chicos salteños tuvieron solo un día real de clases en mayo fue por una escalada de tensión entre el ejecutivo y la agrupación de docentes autoconvocados, que no están alineados con el sindicato mayoritario, la Asociación Docente Provincial de Salta (ADP). La medida de fuerza comenzó por un pedido de mejora salarial y de las condiciones edilicias, pero el conflicto se intensificó después de que se presentara y se aprobara en 48 horas la iniciativa conocida como ley antipiquetes, que buscó regular el derecho a la protesta.

Por otro lado, en Tucumán se perdieron 14 días de clase por problemas climáticos. La ola de calor récord que se vivió en varios puntos del país durante el mes de marzo, afectó especialmente a la región tucumana, donde muchas escuelas tuvieron que suspender las clases por la descompostura de los alumnos y la falta de acondicionamiento edilicio en los establecimientos para hacer frente a las altas temperaturas.

Los paros docente son la principal razón por la que se pierden días de clases en todas las jurisdicciones Santiago Hafford

Patricia Bullrich, precandidata a presidente de la Nación, se refirió a las cifras del informe y escribió en su cuenta de Twitter: “Solamente Mendoza, San Luis y Santiago del Estero tuvieron más de 80 días de clases en lo que va del año, mientras que la provincia de Buenos Aires solo tuvo 62 y la Ciudad de Buenos Aires, 71. ¿Saben por qué? Por medidas de fuerza de los sindicatos docentes, que hicieron llegar a 20 los días de paro en Chubut y 28 en Misiones. Si no cambiamos esto de raíz, la decadencia seguirá y no habrá futuro para los chicos de la Argentina”.

De acuerdo al informe, en la ciudad de Buenos Aires el cumplimiento fue del 86,59%. Hubo 10 días de paros parciales, un día de paro masivo y un día perdido por “otras causas”. Sin embargo, el relevamiento de la Coalición también contabiliza los días “parcialmente perdidos”. Es decir, jornadas en las que los paros tuvieron un impacto menor al 50% o que el problema climático afectó solo parcialmente el dictado de clases provincial.

Tomando esta segunda forma de medición, en la ciudad de Buenos Aires el cumplimiento asciende al 98,78% con 81 jornadas. La ministra de educación porteña, Soledad Acuña, tomó este dato para cuestionar los dichos de Bullrich. “Este año en CABA ya tuvimos 85 días de clases [agregando días de julio que el informe no incluye]. Nuestro calendario escolar es el más extendido del país, 192 días, y lo estamos cumpliendo. Los paros en Ciudad no suman ni el 20 % de acatamiento y la mayoría de docentes no adhirió a medidas de fuerza”, escribió en su cuenta de Twitter.

Por su parte, la provincia de Buenos Aires, cumplió con el 77,5% de los 80 días planificados. Los estudiantes bonaerenses perdieron 17 días por paros parciales y 1 día por paro con impacto mayor al 50% del total de escuelas.

Si se consideran los días parciales como días de clase, hay otras tres provincias que también alcanzaron el 100% de cumplimiento. Estas fueron Formosa, con cuatro días de paros parciales, Mendoza, con dos días de problemas climáticos parciales, y San Juan, con 17 días de paros parciales.

El promedio nacional, 81,21% de cumplimiento, descendió con respecto al análisis del mes anterior, cuando el porcentaje de cumplimiento fue de 84,18%. En este sentido, la Coalición se comprometió a continuar emitiendo informes mensuales que monitoreen la situación a nivel nacional.

Una meta lejana

A pesar del compromiso asumido por las provincias y la preocupación que despierta el tema en el escenario actual, desde febrero se sabe que la meta de los 190 días de clases está lejos de cumplirse en la mayoría de las jurisdicciones. El informe “Calendarios escolares 2023″, elaborado por el Observatorio Argentinos por la Educación, contabilizó los días de clase previstos de acuerdo al inicio y finalización del ciclo lectivo en cada provincia, descontando los feriados nacionales y provinciales, el receso invernal y las jornadas pedagógicas, y dejó en evidencia que solo seis provincias tendrían, en el nivel primario, los 190 días de clases acordados en el Consejo Federal de Educación en octubre de 2021. Estas son: la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Misiones y Neuquén.

San Luis, la única provincia que viene cumpliendo con lo prometido, planificó 183 días, tres más que lo que estipula la Ley 25.864, pero siete menos del compromiso asumido para recuperar los aprendizajes perdidos por la interrupción de clases presenciales durante la pandemia.

Estos datos cobran especial relevancia en un contexto de alta tensión política y social en el que la educación se encuentra en el ojo de la tormenta. El 22 de junio, la red de Padres Organizados, surgida durante la pandemia para reclamar por la educación presencial en la Argentina, realizó una presentación ante la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en reclamo por la pérdida de días de clases y la inacción de las diferentes autoridades educativas.

La organización solicitó a Marisa Graham, titular de la Defensoría, la creación de “un informe circunstanciado que devele el cumplimiento del calendario obligatorio de 190 días de clases en cada jurisdicción del país, días de paro llevados adelante por gremios y sindicatos docentes y no docentes de la educación, cantidad de niñas, niños y adolescentes (NNyA) afectados por la interrupción de clases, y mecanismos articulados por las jurisdicciones locales para enfrentar los paros y la recuperación de contenidos pedagógicos”.

Ese mismo día, por los violentos enfrentamientos que se desataron en Jujuy entre la policía y los manifestantes, a partir de la reforma de la Constitución provincial impulsada por el Gobierno local, los sindicatos adheridos a la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, la CGT y CTERA decretaron paro docente nacional bajo la consigna “Basta de represión a la docencia y al pueblo jujeño”. Según fuentes de la ciudad de Buenos Aires, el paro alcanzó un acatamiento del 20%, dejando a 67.000 mil chicos sin clases. En la provincia de Buenos Aires, se calculó que más de tres millones de chicos no fueron a la escuela.

Temas Educación