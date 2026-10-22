Por qué el auge de las inyecciones para adelgazar está impulsando las ventas de productos para el cuidado de la piel

Según L’Oréal, la empresa de cosméticos más grande del mundo, el auge de los fármacos para adelgazar está impulsando las ventas de productos de belleza y cuidado de la piel.

Algunos de los productos de la compañía están diseñados específicamente para combatir algunos de los efectos secundarios de perder de peso rápidamente.

Nicolas Hieronimus, director ejecutivo, dijo que el mercado de la belleza está demostrando ser resiliente en un contexto global desafiante, y que el uso de GLP-1 (conocido popularmente por marcas como Ozempic, Wegovy o Mounjaro) ha sido “un fenómeno muy importante para nosotros”.

En una conferencia telefónica con inversores, Hieronimus señaló que el aumento en su uso estaba “teniendo un impacto en el consumo de productos de belleza y, en particular, en el consumo de productos para el cuidado de la piel”.

L’Oreal, propietaria de otras marcas populares como Maybelline y La Roche-Posay, anunció este jueves que sus ventas aumentaron un 7,7% en el tercer trimestre del año y superaron las expectativas de los analistas.

La fiebre del GLP-1

El GLP-1 se volvió increíblemente popular en los últimos años, después de que se descubriera que, además de tratar la diabetes, también provocaba una pérdida de peso significativa al suprimir el apetito.

Si bien no es causada directamente por los fármacos GLP-1, la pérdida rápida de peso puede, en algunas personas, tener como efecto secundario la flacidez de la piel, incluso en el rostro.

Hieronimus dijo que las marcas SkinCeuticals y Kiehl’s, de L’Oreal, cuentan con productos “diseñados para funcionar conjuntamente con el GLP-1 y contrarrestar sus efectos secundarios sobre la flacidez de la piel” y otros efectos relacionados con la pérdida rápida de peso.

L’Oreal también ha aumentado su presencia en el sector de la estética clínica. El año pasado incrementó su participación en la empresa de dermatología Galderma a un 20%.

Ambas compañías han estado probando sus productos en usuarios de GLP-1 preocupados por la flacidez de la piel en ensayos clínicos separados, según informó la agencia Reuters.

Galderma es propietaria de productos estéticos populares como Sculptra, un inyectable destinado a estimular la producción de colágeno, y Restylane, que es un relleno dérmico inyectable.

El año pasado, la empresa publicó un informe sobre el aumento del uso de GLP-1 y las preocupaciones relacionadas con los cambios en la apariencia del rostro.

Su propia encuesta a usuarios de medicamentos para bajar de peso reveló que la gran mayoría había notado cambios en su apariencia facial después de usar esos fármacos.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Periodistas de la BBC revisaron el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.